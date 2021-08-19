



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польские власти начали эвакуацию своего военного контингента в Афганистане и сотрудничающих с ним афганцев. В аэропорту Варшавы приземлился первый самолет с поляками и афганцами, который вылетел из Узбекистана. Около 50 человек были эвакуированы по решению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Сейчас они должны пройти проверку по линии спецслужб, санитарный контроль и карантин. Затем в отношении афганцев будет принято решение об их дальнейшей судьбе и размещении. Варшава подает свои действии как гуманитарную акцию. Как подчеркнул министр национальной обороны Мариуш Блащак, «Польша не оставляет своих граждан и союзников в беде». Однако имидж правительству могут подпортить афганские беженцы, которые захотят проникнуть в Европейский союз через польскую границу. Это частично уже происходит и создает проблемы для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

По данным газеты Rzeczpospolita, на польско-белорусском участке границы в районе местечка Уснаж-Гурны (Подляское воеводство) в срочном порядке возводится забор из колючей проволоки. Здесь в нейтральной зоне оказалась группа из примерно 50 беженцев, афганцев и иракцев. «Они в ловушке — поляки не хотят их впускать, а белорусы не позволяют им вернуться на свою сторону, — пишет издание. — Наплыв беженцев начал расти летом, только в этом месяце 2100 иммигрантов попытались нелегально пересечь границу, 1342 иммигрантам помешали, а 758 были отправлены в приюты для беженцев. Нормой является то, что беженцы, в том числе афганцы, не имеют при себе документов. На помощь пограничникам отправлена армия. Позиция правительства в отношении иммигрантов из Беларуси непреклонна. Их не пустят на нашу территорию. Мнения о том, сталкиваемся ли мы с новым кризисом и как решить эту проблему, разделились. Янина Охойская, основательница Польской гуманитарной акции, считает, что «отношение правительства к беженцам позорное». В свою очередь депутат Марек Бернацкий, бывший координатор спецслужб, считает, что жесткая позиция польской стороны оправдана».

(сс)Margoz Янина Охойская

Польские эксперты предполагают, что вслед за этой группой в их страну могут направиться тысячи, если не десятки тысяч афганских беженцев. Причем нет гарантий, что они проследуют через Польшу транзитом в Германию. Сложившаяся ситуация становится поводом для проправительственных пропагандистов обвинять «внешние силы» в создании проблем. На первом месте стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого обвиняют в проведении сознательной политики по переброске в Польшу беженцев. А на втором месте — Россия. Необычную трактовку проправительственных пропагандистов получили слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желательности возобновления режима Малого приграничного передвижения между Калининградской областью и польскими воеводствами. В этих слова Лаврова увидели «коварный план» по использованию МПП для массовой переброски афганских беженцев на польскую территорию. Трудно сказать, поверит ли в эту версию польское общество, но вброс темы в информационное пространство не кажется случайным. Похоже, ее используют не только в связи с потенциальным миграционным кризисом, но и для дискредитации инициативы Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Дело в том, что беженцы сами по себе могут стать для «Права и Справедливости» удобной почвой для повторения агрессивной кампании образца 2015−2017 годов, когда ЕС столкнулся с массовым наплывом мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Тогда структуры ЕС под напором Германии приняли решение распределять беженцев по всем европейским странам, против чего крайне резко выступила PiS. На борьбе против размещения беженцев в Польше ныне правящая партия заработала немало политических очков. Если афганцы начнут сейчас пытаться проникать в Польшу со стороны Белоруссии, для «Права и Справедливости» это будет не только вызовом, но и возможностью переключить внимание польского общества с обсуждения проблемных уязвимостей новой экономической программы правящей партии на угрозу рядовому поляку со стороны беженцев. Тема беспроигрышная, и трудно понять, на что рассчитывает оппозиция PiS, решившая, напротив, играть на страданиях афганцев, застрявших в нейтральной зоне. Польша слезам не верит, особенно чужим.

Adrian Grycuk Партия Право и Справедливость в Польше

Помимо того, нагнетание антимиграционных настроений нужно «Праву и Справедливости», чтобы минимизировать опасные для нее повороты в дискуссиях об обстоятельствах вывода американских войск из Афганистана. Играющие на стороне правящей партии журналисты и эксперты акцентируют внимание на просчетах президента США Джо Байдена, критикуют и дискредитируют его действия. Как всегда, не обходится без обсуждения российского фактора. В эфире Polskie Radio 24 аналитик Польского института международных дел Мария Пеховская заявила, что «в Киеве с большой тревогой восприняли вывод американских войск из Афганистана, украинцы понимают, что поддержка американцев не безоговорочная». В свою очередь ее коллега Анна Мария Динер высказала предположение, что «Россия сможет вести внешнюю политику по двум направлениям (восточному и западному — С.С.), что для нас не очень хорошая новость». Такого рода суждения должны внушить полякам мысль о том, что Байден «сдал» Украину русским, и на этом плацдарме жди «российскую агрессию». А значит, никаким миролюбивым предложениям Москвы верить нельзя, в том числе инициативе Лаврова о возобновлении МПП.

Тем самым «Право и Справедливость», раздувая миграционный кризис, будет стараться загнать страну в состояние «осажденной крепости», когда есть только «белое» (она сама) и «черное» (оппозиция), стремящаяся «продать» Польшу внешнему врагу. После решения Варшавы вступить в жесткий конфликт с Израилем из-за реституции и с США из-за телеканала TVN было бы трудно ожидать от правящей партии чего-то иного.