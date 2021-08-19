«Нас обманули!» — учителя возмущены «добровольной» вакцинацией
В начале лета 2021 года очередная волна коронавируса накрыла Россию. Рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом поставила Москва: 18 июня в столице выявили более девяти тысяч таких случаев. Спустя некоторое время коронавирусная волна с «Дельта"-штаммом пошла в регионы. Итогом ситуации стало радикальное решение властей ряда субъектов РФ: ввести обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников ряда сфер — преимущественно тех, в рамках которых происходят контакты между людьми.
Первыми, как это часто бывает, под нож «обязаловки» попали педагоги. Так, учителям ряда школ заявили, что в срок до 15 июля необходимо привиться первым компонентом любой российской вакцины от COVID-19, а до 15 августа — вторым компонентом. В противном случае педагогам пригрозили отстранением от работы без сохранения заработной платы. Исключение составили сотрудники, имеющие отвод от прививки по медицинским показаниям.
Добровольно только на бумаге
Некоторые педагоги, радикально настроенные в отношении вакцинации, сразу заявили, что в конце лета они уволятся и перейдут на репетиторство. Однако большая часть учителей всё же вынуждена была принять «обязаловку» и пойти прививаться.
При этом чиновники в регионах повторяли словно мантру слова о том, что понятия «обязательной» вакцинации в России нет — всё носит добровольный характер, а отстранение от работы без сохранения зарплаты не равняется увольнению. При этом объяснить, чем же всё-таки де-факто отличаются данные положения, помимо юридического статуса в трудовой книжке, чиновники не смогли.
Удар исподтишка
Однако новую волну возмущения вызвали заявления главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сделанные 16 августа. В ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой министр заявил, что «принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет», а также поддержал слова детского омбудсмена о недопустимости применения санкций в отношении непривитых детей и педагогов.
Случайно ли эти заявления были сделаны 16 августа? Ведь именно 15 августа было днём, когда учителям ряда школ обозначили дедлайн по проведению полной процедуры вакцинации от COVID-19. Таким образом, подавляющее большинство учителей в школах буквально почувствовали себя обманутыми.
«Если всерьёз рассматривать слова Кравцова, то нас буквально обманули с этой вакцинацией. Потому что все знают, что в школах в отношении педагогов существует «добровольно-принудительный» принцип. А уж когда дело касается подобных моментов — все школьные директора берут «под козырёк» и мчатся исполнять распоряжения. Получается, все учителя полностью привились, а теперь нам говорят, что этого можно было и не делать», — рассказывает ИА REGNUM учитель одной из московских школ на условиях анонимности.
Соцсети негодуют
Пользователи соцсетей уже реагируют на новость о «добровольности» вакцинации от COVID-19 в школах — и у подавляющего большинства интернет-пользователей наблюдается растерянность.
«Я знаю таких, которые вывернулись из ситуации, не вакцинируясь. Но мне почему-то не хочется идти этим путем, что делать? Кравцов сказал одно, а на работе говорят другое», — пишет пользователь «ВКонтакте» Татьяна Чикулаева в комментарии к соответствующей новости.
«Педагогов уже заставили привиться. Где Кравцов был?» — вопрошает Ирина Волкова.
«Как здорово! У нас в школе до 15 июля первая прививка, до 15 августа вторая. Без сертификата — увольнение. Сделала. Очень плохо себя чувствую. И что теперь? Оказывается, не надо было! Испортили отпуск всем. Измотали нервы, а впереди учебный год!» — возмущается Юлия Чистякова.
Умаслить перед выборами?
При этом часть интернет-пользователей не исключает, что власти намеренно делают такие по-популистски либеральные заявления, поскольку через месяц в России пройдут выборы.
«Да, это точно, всех учителей ещё весной в категоричной форме, под страхом увольнения, заставили делать эту гадость, а сейчас, перед выборами — ах, какие речи… Лицемеры!» — негодует Елена Криштопова.
«Это пока они так говорят, потому что скоро выборы. После 19 сентября по-другому начнут — уже, наверное, насильно-принудительно заставлять будут вакцинироваться», — считает Екатерина Морозова.