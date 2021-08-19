В начале лета 2021 года очередная волна коронавируса накрыла Россию. Рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом поставила Москва: 18 июня в столице выявили более девяти тысяч таких случаев. Спустя некоторое время коронавирусная волна с «Дельта"-штаммом пошла в регионы. Итогом ситуации стало радикальное решение властей ряда субъектов РФ: ввести обязательную вакцинацию не менее 60% сотрудников ряда сфер — преимущественно тех, в рамках которых происходят контакты между людьми.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Первыми, как это часто бывает, под нож «обязаловки» попали педагоги. Так, учителям ряда школ заявили, что в срок до 15 июля необходимо привиться первым компонентом любой российской вакцины от COVID-19, а до 15 августа — вторым компонентом. В противном случае педагогам пригрозили отстранением от работы без сохранения заработной платы. Исключение составили сотрудники, имеющие отвод от прививки по медицинским показаниям.

Добровольно только на бумаге

Некоторые педагоги, радикально настроенные в отношении вакцинации, сразу заявили, что в конце лета они уволятся и перейдут на репетиторство. Однако большая часть учителей всё же вынуждена была принять «обязаловку» и пойти прививаться.

При этом чиновники в регионах повторяли словно мантру слова о том, что понятия «обязательной» вакцинации в России нет — всё носит добровольный характер, а отстранение от работы без сохранения зарплаты не равняется увольнению. При этом объяснить, чем же всё-таки де-факто отличаются данные положения, помимо юридического статуса в трудовой книжке, чиновники не смогли.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

Удар исподтишка

Однако новую волну возмущения вызвали заявления главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сделанные 16 августа. В ходе встречи с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой министр заявил, что «принудительной вакцинации педагогов и школьников не будет», а также поддержал слова детского омбудсмена о недопустимости применения санкций в отношении непривитых детей и педагогов.

Случайно ли эти заявления были сделаны 16 августа? Ведь именно 15 августа было днём, когда учителям ряда школ обозначили дедлайн по проведению полной процедуры вакцинации от COVID-19. Таким образом, подавляющее большинство учителей в школах буквально почувствовали себя обманутыми.

«Если всерьёз рассматривать слова Кравцова, то нас буквально обманули с этой вакцинацией. Потому что все знают, что в школах в отношении педагогов существует «добровольно-принудительный» принцип. А уж когда дело касается подобных моментов — все школьные директора берут «под козырёк» и мчатся исполнять распоряжения. Получается, все учителя полностью привились, а теперь нам говорят, что этого можно было и не делать», — рассказывает ИА REGNUM учитель одной из московских школ на условиях анонимности.

Соцсети негодуют

Пользователи соцсетей уже реагируют на новость о «добровольности» вакцинации от COVID-19 в школах — и у подавляющего большинства интернет-пользователей наблюдается растерянность.

«Я знаю таких, которые вывернулись из ситуации, не вакцинируясь. Но мне почему-то не хочется идти этим путем, что делать? Кравцов сказал одно, а на работе говорят другое», — пишет пользователь «ВКонтакте» Татьяна Чикулаева в комментарии к соответствующей новости.

«Педагогов уже заставили привиться. Где Кравцов был?» — вопрошает Ирина Волкова.

«Как здорово! У нас в школе до 15 июля первая прививка, до 15 августа вторая. Без сертификата — увольнение. Сделала. Очень плохо себя чувствую. И что теперь? Оказывается, не надо было! Испортили отпуск всем. Измотали нервы, а впереди учебный год!» — возмущается Юлия Чистякова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

Умаслить перед выборами?

При этом часть интернет-пользователей не исключает, что власти намеренно делают такие по-популистски либеральные заявления, поскольку через месяц в России пройдут выборы.

«Да, это точно, всех учителей ещё весной в категоричной форме, под страхом увольнения, заставили делать эту гадость, а сейчас, перед выборами — ах, какие речи… Лицемеры!» — негодует Елена Криштопова.

«Это пока они так говорят, потому что скоро выборы. После 19 сентября по-другому начнут — уже, наверное, насильно-принудительно заставлять будут вакцинироваться», — считает Екатерина Морозова.