С увеличением туристического потока одной из главных проблем Алтая стали непризнанные художники и просто тщеславные люди с желанием всюду оставлять надписи вроде «Здесь был…». Причём надписи они стараются оставлять в наиболее красивых и живописных местах.

Баллончик с краской

На днях двое таких «граффитистов» стали «героями ютуба» после встречи с местным жителем, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подъехав к мужчине с женщиной, которые расписывали скалы надписями «Вязьма», «Новосибирск», автор видео поинтересовался, зачем они это делают.

«Оставляем память… в истории… для поколений», — объяснил мужчина.

«Везде много написано», — добавила в своё оправдание женщина.

В ответ автор предложил поехать к ним домой и расписать обои надписями, на что пара согласилась, что им это не понравилось бы. По его словам, после разговора «художники» обещали, что «попробуют почистить».

Цитата со страницы в инстаграм Чагина Таханова instagram.com/t_chagin/ «Оставляем память... в истории... для поколений»

Ролик был опубликован в соцсетях и вызвал горячее одобрение со стороны пользователей.

«Очень достойно поставил варваров на место», — отметили на портале «Новости Горного Алтая».

«Стекло лобовое раскрасить таким «художникам»! Или на лбу тату набить с характерным содержанием!» — возмутился Алексей Б.

«Капец! Память для поколений! Здесь был Вася! Вот что у них в головах? Вроде взрослые люди!?» — задаётся вопросом Татьяна И.

«Спасибо за позицию хозяина. Только так — без агрессии — объяснить, почему этого делать не нужно, как житель, любящий и радеющий за Алтай, благодарю!» — прокомментировала Александра С.

«Отличный пример, как должен вести себя каждый наш житель. Активная гражданская позиция, увидел — не оставайся в стороне, не проходи, а вежливо и корректно сделай замечание. Только так мы сможем исключить вандальные выходки, это наш дом — наша Родина!» — заявил Александр М.

«При въезде в Республику Алтай давать им инструкцию, что нельзя делать, брать с них депозит и штрафовать жёстко!» — предложила Наталья М.

«Статью в административный кодекс Республики Алтай надо внести по этой части, парень молодец!» — добавил Даниил Т.

Цитата из видео на YouTube Добровольцы очищают скалы от надписей

«Как не стыдно! Живого места нет уже на скалах!» — написала Любовь К.

«Хотел остаться в памяти! Остался в истории интернета», — заключил Андрей К.

Добавим, в июне волонтёры завершили работы по очистке скал от надписей на перевале Чике-Таман, а также на Красных воротах в Улаганском районе Алтая. Активистам пришлось использовать пескоструйные машины.

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