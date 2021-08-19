Бурное обсуждение в соцсетях вызвала информация о том, что в селе Хатанга на севере Красноярского края возник дефицит продуктов питания.

Дарья Драй ИА REGNUM В продуктовом магазине

Пустующие полки в магазине снял на видео житель края Михаил Иваницкий. «Уже на протяжение месяца в Хатанге нет продуктов питания, таких как колбаса, мясная продукция, нет молочки, яиц, овощей и фруктов!» — написал он на своей странице в инстаграме, добавив, что невозможно купить даже «борщевой набор».

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«Бедные люди, дети!» — комментирует сложившуюся ситуацию подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Ольга С.

«Что-то жизнь лучше не становится. Жаловались, что в СССР плохо народ жил, а сейчас хорошо, что ли? Бардак везде, никто ни за что не отвечает, только народ запугивать штрафами могут за каждый чих», — возмущается Елена М.

Qweasdqwe C.Хатанга. Красноярский край

Фёдор К. считает, что в этой ситуации нужно наказать «ответственного чиновника за северный завоз». На что Александр П. возразил, что это частный магазин.

«В советское время в мае уже были продукты, и дешевле чем на материке», — вспоминает Фёдор К.

«Пишите письма президенту Путину, только он и никто другой может решить эту проблему!» — считает Иван Б.

«Главное, витрины есть! Остальное — после выборов», — иронизирует Андрей В.

Цитата со страницы в инстаграм Михаила Иваницкого Дефицит продуктов питания в селе Хатанга Красноярского края

«Бедные люди! Дуракам смешно, кто не испытал голод! Почему ничего не предпринимают чиновники???» — спрашивает Нина П.

«Как в старые добрые времена, засохший плавленый сырок, зелёные помидоры в трёхлитровках и море водки», — комментирует Сергей Ж.

Евгения Б. иронизирует, что эта ситуация возникла не просто так, а «чтобы мы не зажрались».

Напомним, село Хатанга в Красноярском крае — это административный центр Хатангского сельского поселения, расположенного в восточной части полуострова Таймыр. От Хатанги до Красноярска — 2,2 тыс. км. Площадь сельского поселения составляет около 336,4 тыс. кв. км. Добраться до Хатанги можно авиацией, а в период навигации — по воде.

По данным местной администрации, проживают в сельском поселении 5430 человек. Климат здесь близок к арктическому, снежный покров лежит 8—9 месяцев в году.