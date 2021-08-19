Как передает The Associated Press, после занятия президентского дворца в центре Кабула талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены объявить о создании исламского эмирата. С 1996 по 2001 год они уже называли так контролируемую ими территорию Афганистана. Тогда его признавали всего три государства — Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. И интрига теперь в том, насколько будет сочетаться и будет ли сочетаться эмират с перспективами «халифата», исламского эквивалента Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

За этим стоит определенная логика действий определенных внешних игроков. Понятие «халифат» принято во всем мусульманском мире, и миллионы верующих считают халифат идеальным устройством общества. Отметим также, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период нахождения у власти в Афганистане приобрели опыт в выстраивании государственности, сформировали соответствующие структуры — административную, военную, финансовую, социальную, образовательную и даже медицинскую. Сейчас они демонстрируют и свои военные возможности, а в принципе, как выразился один эксперт, могут превратиться в «пузырь», способный перетекать и раздуваться то в одном, то в другом регионе». Возможно ли такое? Сейчас о «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишут много и разное. Но если вывести за скобки рассуждения о факторе наличия у этого движения двух крыльев — политического и военного — сведений о нем очень мало. В таких случаях эксперты, как правило, обращаются к истории.

Она такова. На общеисторическом фоне ХХ века, с его обилием разнообразных диктатур, режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане выглядел специфически. В эмирате не проводились выборы, не работал парламент и не действовала конституция или какой-либо ее аналог. Официальные спикеры режима объясняли, что так и нужно: мол, у афганского народа вместо ложных западных конституций есть Коран и Сунна, свод преданий о жизни пророка Мухаммеда, где уже даны ответы на все важные для мусульманина вопросы. Своей главной задачей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называли восстановление в стране исламских порядков в их первозданной чистоте, опираясь на так называемую «справедливую силу», способную поддерживать порядок внутри страны. Конечно, со временем в движении произошел раскол на фракции условных ортодоксов и технократов. Были и такие, которые выступали за распространение ортодоксального ислама за рубеж и наводили мосты с родственными движениями на Ближнем Востоке, в Узбекистане, Таджикистане и на российском Северном Кавказе. Вспомним хотя бы то, что Афганистан тогда превращался в убежище для исламских экстремистов со всего света (руководство эмирата отказывалось выдавать Усаму бен Ладена).

(сс) Olgamielnikiewicz Мечеть в Кабуле

Но номинально Афганистан являлся конгломератом «княжеств» под управлением полевых командиров. При этом лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивали, что их движение — не чисто пуштунское, а исламское, и они рады видеть у себя «настоящих мусульман» любой национальности, языка и цвета кожи. Однако на практике к таджикам, хазарейцам и другим этническим меньшинствам новые хозяева страны относились как к людям второго разряда. Сейчас многие утверждают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменился, что молниеносное получение им власти в Афганистане может представлять теоретическую опасность в идеологическом смысле — как великая победа исламского экстрима, которая может стать пассионарной идеей для других исламских сообществ в других странах. Но изменился ли сегодня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по своему мировоззрению, системе взглядов по сравнению с тем, каким был 20 лет назад, никто толком не знает.

Поэтому возникают очевидные вопросы к тому, кто все-таки определяет реальную политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многое, наверное, станет ясным после того, как в Кабуле появится переходное правительство. Есть прогноз, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет искать мирового признания, но вряд ли он откажется от шариатского правосудия, правда, на сей раз, возможно, без жестокости и зверств. И еще. Ключевое отличие нынешней ситуации от того периода заключается в том, что в 1990-е годы между Средней Азией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имелся буфер — оппозиционный «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Северный альянс, контролировавший весь северный Афганистан. Сейчас такой альянс еще только формируется, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не готовы к проведению политики внешней экспансии. Они заявляют, что не собираются распространить эмират на другие государства.

(сс) Todd Huffman Афганистан

Но пока неясно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выстраивать свои отношения с действующими в Афганистане группировками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не исключено, что при определенных обстоятельствах «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключит с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некий договор о ненападении, обозначая «общего врага», и это будет самым худшим сценарием для всего региона. Более того, по некоторым данным, сейчас в Афганистане, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют около 20 террористических организаций, связанных с сопредельными странами. Кстати, именно они могут быть напрямую заинтересованы в дестабилизации региона и создании объединенного государства Средней Азии и Афганистана, которое они называют «Великий Хорасан».

Что касается России, то она, с одной стороны, пугает талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с другой — ведет с этой организацией переговоры. Российские дипломаты уже называют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «адекватными людьми», а спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов даже заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не экстремисты, «а национально-освободительное движение». В то же время Москва укрепляет свою военную базу в Таджикистане и предупреждает об угрозе нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на страны региона. Ведь существует риск превращения Афганистана в заповедник для террористов со всего мира.