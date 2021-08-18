Заявление бывшего украинского лидера Виктора Януковича, покинувшего страну в 2014 году после госпереворота, о том, что главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

»Я думаю, главной ошибкой для Украины было бегство Януковича из страны! Пример главы Афганистана, который бежал из страны, прихватив с собой четыре лимузина с деньгами, ещё раз доказывает, что человеческие качества лидера проявляются в самый трудный для страны момент», — пишет Коля Н.

Многие пользователи напомнили о том, что именно при Януковиче Украина попала в пучину майданных событий. Именно в этой стране, которая находилась под его управлением, к власти пришли откровенные фашисты.

«Янукович — русофоб, при котором активно взращивался украинский национализм. Кто виноват в случившимся на Украине в 2014 году, если не он сам? Президент сбежал, страна оказалась в руках фашистов. Благодарите Януковича за это», — поделилась своим мнением Марина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Янукович является предателем своей страны. Если бы он не бежал со своей Родины, то, может быть, не случилась бы кровопролитная гражданская война.

«Одна из главных ошибок Украины — это то, что люди поверили Януковичу, а он предал тех, кто его выбрал. А также главная ошибка — это украинские власти, которые прикрываются патриотизмом и защитой интересов страны и граждан, а сами её беспощадно грабят», — считает Игорь З.

Kremlin.ru Алексей Миллер, Дмитрий Медведев и Виктор Янукович

Часть людей считает, что, несмотря на личность Януковича, в данном вопросе он полностью прав. Без дружбы с Российской Федерацией Украина не сможет вытянуть свою экономику.

«Украина без России погибнет. Все это понимают, кроме народа этой страны. Элита же в Киеве просто грабит людей и сбежит, как только запахнет жареным», — убеждён Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украины не должно было существовать как государственного образования, поэтому виновники сегодняшнего положения находятся уже на страницах учебника истории.

«Украина — сама ошибка. Власти Советского Союза сами виноваты, что породили эту ошибку. Теперь имеем, что имеем», — отмечает Борис М.

Отдельные комментаторы предполагают, что Россия ещё имеет шанс использовать Януковича в своих целях.

«Янукович постепенно должен выйти из тени, наши признают его законным президентом Украины и на этой основе будут взаимодействовать с Украиной, чтобы потом он легально передал полномочия союзному правительству», — фантазирует Наталия Г.

Напомним, 17 августа РИА Новости опубликовало информацию, согласно которой бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота, заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией.