Заявление премьер-министра Михаила Мишустина о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

»Вы же понимаете, из-за того что снижают ставку по ипотеке, цены на недвижимость растут вверх, за счёт этого они компенсируют разницу. То есть по факту власти ничего не улучшают, а делают только хуже», — считает Айдар Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что все попытки государства устроить льготные условия для отдельных категорий граждан для приобретения жилья оборачиваются для всех лишь ростом цен.

«Опять цены на новостройки взлетят. Не следят у нас за этим. Редкий раз какая-то поддержка от нашего жадного руководства страны, так предприниматели на этом навариться по-быстрому захотят, и получается, что по прежней ставке платёж, что по льготной будет одинаков для нас. Только застройщики и счастливы. А потребителям ничего не остаётся», — поделился своим мнением Владимир Л.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Некоторые комментаторы отмечают, что власти в России не решают основные проблемы, с которыми сталкиваются простые граждане, в результате чего им всё сложнее и сложнее стать владельцем собственного жилья.

«Получается, что самая высока ставка в Европе по ипотеке прекрасно сочетается с повышением цен на гражданское строительство на 20%. Так и живём», — написал Вячеслав О.

Часть людей считает, что руководство Советского Союза, которое выдавало людям жильё бесплатно, было готово идти навстречу людям, чего не наблюдается со стороны современного руководства России.

«Лучше всего были бесплатные советские квартиры. Они перебьют любую нынешнюю ипотеку. Абсолютно. Ну, сильное государство могло себе такое позволить. Союз умел поддержать людей. А что если молодым работящим семьям сейчас раздавать так же?» — задаётся вопросом Саша Р.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на все сложности, тем не менее ипотеку можно получить большинству работоспособных граждан России.

«Ипотека — это в принципе дно. Даже так она будет плодить нищету и кучу долгов, ведь очень часто люди переоценивают свои возможности, так тут еще и льгот насыпали. Сейчас просто набегут и наберут ипотек без возможности за них платить», — предполагает Никита Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что на данный момент никаких альтернатив ипотеке для российского народа не наблюдается.

«Благодаря ипотеке множество людей имеют возможность жить под собственной крышей. Система неидеальная, но всё же это лучше, чем ничего», — пишет Иван Е.

Напомним, 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о решении продлить льготную семейную ипотеку до конца 2023 года.