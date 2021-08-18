Информация о том, что восьмилетняя девочка из Москвы, которая сдала Единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

»Бред сивой кобылы! Вот что значит нынешнее образование! Ребёнок, ничего в жизни ещё не зная и не понимая, просто зазубрил пару десятков тестов! Жаль только девочку, что её лишили нормального детства. Ну и позор нашему образованию», — пишет Сергей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка запихнуть малолетнего ребёнка в университет является очень дурной идеей. Кроме того, подобный случай выявил, насколько несовершенна в России система образования.

«Вот и вся сущность ЕГЭ как сугубо формального мероприятия. Да и к тому же, чтобы работать психологом, желательно иметь некоторый жизненный опыт и быть зрелой, сформировавшейся личностью, а не маленькой девочкой, которой ещё впору в куклы играть», — считает Андрей С.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ.

Некоторые комментаторы отмечают, что единый государственный экзамен в России настолько не соответствует серьёзному уровню, показывающему реальные знания, что его, оказывается, могут сдать восьмилетние дети.

«Сдача тестов ЕГЭ и получение хорошего образования — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. На «угадайке» далеко не уедешь, что подтвердила эта девочка», — написал Влад Б.

Часть пользователей считает, что ребёнок попросту заучил ответы на заготовленные вопросы, что позволило ему сдать экзамен, но не получить реальные необходимые знания.

«Отец отнимает у ребёнка детство. Какой психологический факультет ребёнку, зазубрившему кучу информации? Тем более с такими, прямо скажем, невысокими баллами ЕГЭ», — убеждён Сергей П.

Ряд пользователей указывает на то, что девочка, умудрившаяся одолеть ЕГЭ, всё-таки большой молодец, и у неё большое будущее с такими способностями в области интеллекта.

«Всё равно девочка молодец: сдать ЕГЭ в 9 лет — это уже показатель большого ума. А всем, кто брюзжит слюной в комментах, обзывает её «малолеткой» или несут бред, что она ничего не понимает и что её лишают детства, я искренне сочувствую. Вы просто завидуете ей, что она такая умная, а вы или ваши дети — нет», — указывает Алексей П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ЕГЭ

Отдельные комментаторы отмечают, что родителям девочки не стоит спешить с тем, чтобы она получила высшее образование Лучше дать ей время и попытаться вновь в более осознанном возрасте.

«На психологический и правда рановато, нужны не только знания, но и жизненный опыт и сформировавшаяся своя психика. Ну, ничего, получит первое высшее по какой-нибудь смежной специальности попроще, социология, например. А ещё лучше в профильный колледж, а потом на высшее. Родители слишком много хотят от девочки, какой бы умненькой она ни была», — поделилась своим мнением Диана К.

Напомним, 17 августа РИА Новости в опубликовали информацию о том, что восьмилетняя девочка из Москвы, которая сдала Единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.