На Украине 24 августа 2021 года будут отмечать 30-летие «незалежності» от России — дата печальная, потому что свое 30-летие современная Украина встречает в крайне плачевном виде. 30 лет назад Украинская Советская Социалистическая Республика была одной из самых передовых республик Советского Союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На Украине было всё: гигантская концентрация промышленности, в том числе и космической (таких гигантов индустрии, как «Южмаш» и «Криворожсталь», не было на территории РСФСР), самая передовая энергетика (самая большая АЭС в Европе — Запорожская АЭС, мощнейший каскад ГЭС на Днепре, включая гордость первых советских пятилеток — Днепрогэс), развитая авиационная промышленность, сеть высококлассных предприятий ВПК, угольные разрезы Донбасса с высококачественным углем, передовое сельское хозяйство на ценнейших черноземах, фармацевтическая промышленность — в общем, всё, что только необходимо для современного развитого государства с высоким уровнем жизни, к тому же ещё и с мягким климатом и туристической жемчужиной — Крымом.

И вот спустя 30 лет, в канун юбилея, картина жизни на Украине предстает в самом плачевном виде. Из всего того, с чем Украина начинала свое независимое от России существование, не осталось практически ничего. Гиганты индустрии разворованы и развалены, авиационной промышленности больше нет, предприятия ВПК превратились в какие-то грязные кустарные гаражи, где старые советские специалисты давно уже пенсионного возраста худо-бедно клепают «бронемашины» для «войны с агрессором». Сельскохозяйственные черноземы распродаются с молотка и уходят в руки западных транснациональных корпораций. Энергетика в упадке — Украине приходится импортировать электроэнергию, в том числе и из России. После бандеровского переворота в 2014 году Крым решил свою судьбу и вернулся в состав России. Донбасс отстаивает свою свободу с оружием в руках и никогда не вернется в состав бандеровской Украины.

Константин Богаевский. Панорама строительства Днепрогэса. 1930-е

Конечно, инфраструктура всех видов и промышленный потенциал крайне важны для любой страны, и во многом они являются мерилом успеха в современном мире. Но страна — это, прежде всего, конечно, люди, если есть люди и они мотивированны работать на свою страну, любят её, смогли выстроить хотя бы минимально адекватную политическую систему — страна будет жить и, возможно, даже процветать. На Украине с людьми всё очень неблагополучно — если в УССР на момент обретения независимости проживали порядка 52 млн человек, то сейчас численность населения на Украине, где перепись давно не проводилась, составляет едва ли 30 млн человек. Огромную роль в сбережении народонаселения, бесспорно, играет система здравоохранения, и как раз по ней всю историю независимой Украины наносились страшные удары. В канун 30-летия украинский президент Владимир Зеленский с горечью констатирует, что медицина в его стране находится в «шаге от комы». Хотя, скорее всего, украинская система здравоохранения уже мертва — при сохранении нынешнего «политического курса», если слабо управляемый развал можно таковым назвать, медицина на Украине к уровню сбережения народонаселения никогда не вернется.

Как заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, на Украине в преддверии её 30-летия плохо всё, а с системой здравоохранения плохо вдвойне. По его мнению, корни проблем лежат в суицидальном стремлении украинских властей во что бы то ни стало примкнуть к западному миру. Но это невозможно — Западу просто не нужна развития и сильная Украина, ему нужна покорная марионетка, а что там будет с людьми, западных политиков совершенно не волнует. При сохранении этого политического курса Украина обречена, только приход национально ориентированных сил, связанных с пожеланиями более тесной интеграции с Россией, может спасти Украину, считает Коротченко.

Украина получила гуманитарную помощь с медицинскими наборами из Китая. moz.gov.ua

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Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов констатирует, что цифры падения численности населения на Украине говорят сами за себя — система здравоохранения этой страны развалена. Попов обращает внимание, что тотальный развал украинской системы здравоохранения начался после захвата власти бандеровцами в 2014 году, когда министром здравоохранения была поставлена американская гражданка Ульяна Супрун. И хотя она давно уже вернулась в Соединенные Штаты, её дело живет. Численность организаций здравоохранения неуклонно сокращается, а следовательно, падает доступность медицинских услуг. Те медучреждения, что ещё работают, хронически недофинансируются. Система здравоохранения испытывает нехватку кадров — многие врачи и младший медицинский персонал просто бегут за границу в поисках лучшей жизни.

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Член Совета Федерации РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов отмечает, что коллапс украинской системы здравоохранения отражает коллапс Украины в целом — страна погрязла в долгах, из которых ей уже никогда не выбраться. На Украине в советское время была своя фармацевтическая промышленность, но теперь от неё не осталось и следа, напоминает Долгов.

«Ничего на Украине не будет, если не будет поворота в сфере сотрудничества в сторону налаживания, восстановления контактов в различных отраслях экономики и науки в первую очередь с Россией и с СНГ. Потому что для Украины это совершенно естественные экономические партнеры. Никто на Западе и в Евросоюзе не ждет, это очевидно», — подчеркивает он.

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Экс-депутат Симферопольской гордумы член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Степан Кискин считает, что развал системы здравоохранения на Украине начался с момента обретения этой страной независимости. Кискин напомнил, что пандемия коронавируса наглядно показала — медицина на Украине развалена. При этом власти предержащие лечатся преимущественно за границей.

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Все российские эксперты сходятся во мнении: единственный шанс на спасение для Украины — это интеграция с Россией, попытки примкнуть к Западу обречены на провал и лишь будут продолжать ухудшать и без того плачевную ситуацию.