В поселке Литине Винницкой области Украины отметили 110-летие нацистского военного преступника, коменданта украинской милиции и вспомогательной полиции Ровно, участника массового убийства 30 тысяч евреев Омеляна Грабца. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице Эдуарда Долинского, на странице телеканала «Наш», а также на телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие раскритиковали украинскую власть за чествование нацистов.

Групповой портрет бойцов отряда специального назначения «Славный» НКВД СССР

«Достойная подготовка к 30-летию независимости», — написал Михаил Г.

«В Германии, колыбели фашизма, такого нет», — добавила Виктория К.

«А как еврей Зеленский к этому относится, интересно?» — задался вопросом Вадим З.

«Да у этой шоблы, видно, родня в полицаях была во время Великой Отечественной войны», — отреагировал Олег Ж.

«В Виннице цельных три топонима в честь «героя» появились вместо «враждебного» Зорге», — отметил Genn A.

«Пусть празднуют, чем больше палачей-героев, тем больше мир видит это дно, тем быстрее этому дну настанет конец», — считает Aleksandr S.

«А президент был на праздновании?» — спросила Антонина Р.

Украинские полицаи

«Вы ещё не поняли, в каком государстве живёте? Когда хотят построить что-то хорошее, не гадят на прошлое. При созидании мысли светлые, добрые, красивые, жизнеутверждающие», — отметила Ольга К.

«Кто это позволил — должны ответить тюремными сроками, как минимум!!!» — пишет Алексей Б.

«Хорошо одно — деды в могилах лежат!!! Недолго вас эти праздники радовать будут!!!» — написал Алексей Б.

«Наверное, скоро все убитые и замученные фашистами из могил восстанут от такого беспредела!» — отметила Михаил С.

«Европа уже ввела санкции? США внесли Украину в список стран, где возрождается нацизм? Лицемеры…» — отреагировала Наташа И.

«Я так понимаю, его ликвидировало наше НКВД? Молодцы, ребята. Низкий поклон. То, что на западенщине празднуют — это уже давно не шок, а данность. У нас в Киеве на 24 августа украинская армия будет под песни УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маршировать. Такого позора ещё не было», — добавил «Kіевлянинъ».

»И это вот всё при президенте-еврее», — отметила Оля.

«Скоро все полицаи станут героями Украины. Хорошо хоть посмертно», — добавил Сергей Р.

«В Украине отпраздновали юбилей Емельяна Грабца — главного полицая Ровно в 1941—1943 годах. И в этом качестве, в частности, руководил операцией по массовому уничтожению ровенских евреев (только в ночь на 7 ноября 1941 под Ровно в лесу Сосенки при участии полицаев Грабца расстреляли около 18 тысяч евреев, всего же к концу войны из 30 тысяч ровенских евреев выжили лишь около 1200). Правда, немцы отплатили ему, как и прочим бандеровцам, чёрной неблагодарностью, и, чтобы не отправиться вслед за теми евреями, Грабцу пришлось убежать в лес, где он и прятался до 1944 года, пока бойцы НКВД не поставили окончательную жирную точку в его бесславной карьере. За это Грабец сегодня — герой украинской нации. А убитые евреи как бы не считаются», — подытожил на своем телеграм-канале Юрий Ткачев.