В России учредили новую лотерею — розыгрыш призов по 100 тыс. рублей каждый среди тех, кто принял участие в кампании по вакцинации против коронавируса. Постановление о правилах её проведения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Государственная лотерея (Бедняки и деньги). 1882

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей» , — говорится в сообщении правительства.

Читайте также: Правительство РФ утвердило правила розыгрыша призов среди вакцинированных

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Жители Кабардино-Балкарии отозвались на инициативу, оставив свои комментарии на странице паблика «Новости Кабардино-Балкарии» в соцсети Instagram.

«Смешно и стыдно. Кто это придумывает?» — такая оценка новаторства правительства, в которой выразилось мнение довольно большой части комментаторов, прозвучала одной из первых.

«Для нас вакцинация — это и так лотерея», — считает Настасья П.

«Жизнь превратили в игрушку», — горько констатировал vesi19860.

«Человеческая жизнь! Цена ей — сто тысяч», — оценила идею правительства Лидия.

«И все побежали вакцинироваться! Что только ни придумывают для бедного народа, чтоб он сделал эту вакцину», — отозвался на инициативу властей РФ faty14.02.

«Почему бы с таким бешеным рвением не увеличить пенсию россиянам. Ведь наша пенсия ниже плинтуса. Если хотите здоровья гражданам, повысьте пенсию», — предложила Елена М.

«Дети умирают из-за того, что денег не хватает на лечение. А тут вдруг о нас заботиться стали, денежные призы раздают, чтобы вакцину сделал народ. Надеюсь, ярые защитники вакцинации задумаются», — засомневалась в истинности благостных намерений правительства еще одна комментаторша.

«Да не нужны ваши деньги за вакцинацию! Что за бред?! Лучше больным детям дайте, бессовестные! Как телевизор включишь, так больные дети, которым не хватает денег на лечение!» — назвала более правильное направление денежных средств Саима.

«Ужас, а кто-то реально верит, что власти о нас переживают и поэтому вакцинируют?» — поинтересовалась Равида.

«Все это очень подозрительно. Никогда ничего в пользу народа не было, а тут такое богатство», — засомневался еще один подписчик страницы.

«Места на кладбище не будут разыгрывать?» — мрачно пошутил на тему Аслан У.

«Такую «страшную» болезнь мирового масштаба в цирк они превращают. И это взрослые люди, которые сидят во власти. Это просто фиаско, господа», — констатировал Джонатан Дэвис.

«А это все точно ради здоровья?» — поинтересовалась Olka.

«Пусть списывают кредиты, тогда пойдем!» — назвал условие для властей www_ru 07 .

«Лотерея со смертью, позорники вы! Хотя они относятся к народу ровно настолько, насколько он заслуживает, и не скрывают этого. Зная, что у того в кармане пусто, они не оставили ему выбора», — подытожил Umar.