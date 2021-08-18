Губернатор Камчатского края Владимир Солодов готовится к Восточному экономическому форуму, ликвидирует «завалы» брошенных и утонувших судов в Авачинской бухте и отражает нашествие медведей на поселки Камчатки. По этому поводу он ответил на вопросы ИА REGNUM.

Управление пресс-службы Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, в Большерецком районе. Фото Управления пресс-службы аппарата губернатора и правительства Камчатского края

Владимир Станулевич: Когда Вам стало ясно, что Восточный экономический форум во Владивостоке, который планируется в сентябре, — серьезное мероприятие, а не мода на форумы?

Владимир Солодов: Восточный экономический форум — одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Указ о проведении ВЭФ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум — это площадка, где регионы Дальнего Востока получают возможность заявить о себе, представить свой инвестиционный потенциал. Ежегодно на ВЭФ заключаются сотни соглашений с крупными инвесторами. Так, в период с 2015 по 2019 год Камчатка заключила порядка 40 соглашений на площадках форума.

Владимир Станулевич: Какая польза от форума для России и Камчатки?

Владимир Солодов: Привлечение инвестиций — это одно из важнейших условий социально-экономического развития любого региона, в частности Камчатского края. Чтобы привлечь крупные инвестиции на полуостров, дать мощный толчок к социальному и экономическому развитию, необходимо продвигать регион на всероссийских и международных площадках. Сегодня самой крупной такой площадкой является Восточный экономический форум.

Камчатский край принимает участие в ВЭФ с 2015 года, ежегодно здесь заключаются соглашения, благодаря которым запускаются и реализуются крупные инвестиционные проекты. Из тех, которые находятся на слуху, — это строительство современного международного аэропорта в Петропавловске-Камчатском, строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа, запуск туристического проекта «Парк «Три вулкана». Отмечу, что проект АО «Новатэк» по строительству терминала СПГ был обнародован президентом в ходе послания Федеральному собранию в части поручений по Камчатскому краю. В этом году Камчатка, как и все дальневосточные регионы, примет участие в Восточном экономическом форуме, где мы рассчитываем подписать несколько крупных инвестиционных соглашений.

На выставке «Улица Дальнего Востока» в павильоне Камчатского края будут представлены инвестиционные возможности региона. Для нас важно, чтобы на Форуме Камчатка могла представитьь как можно больше проектов в сфере туризма, экономической деятельности, науки и энергетики. Мы хотим показать инвесторам, бизнесу, что регион открыт для новых проектов, здесь есть уникальные возможности и неисчерпаемый потенциал. В то же время правительство заинтересовано в привлечении инвестиций, поэтому мы готовы оказать всевозможную поддержку тем, кто вкладывается в развитие Камчатки.

Управление пресс-службы Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Небольшие затонувшие суда будут поднимать с помощью надувных понтонов

Владимир Станулевич: По поручению премьера М. Мишустина в Авачинской бухте готовится подъем десятков брошенных и затонувших судов. Кто виноват в этой экологической катастрофе и что нужно поправить в федеральном законодательстве, чтобы такие ситуации не возникали?

Владимир Солодов: В акватории Авачинской бухты более 80 затопленных судов, у части из них нет владельцев, у остальных собственники не выходят на связь или находятся в стадии банкротства.

Ответственность за загрязнение морской среды, в том числе затонувшими судами, предусмотрена нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 8.17, 8.19, 8.22, 8.23, 11.14 КоАП РФ) и Уголовного кодекса Российской Федерации (статья 252 УК РФ). Однако сам процесс административного и уголовного преследования весьма непрост и малоэффективен в условиях оперативной работы с затонувшими объектами и в основном преследует наложение штрафных либо дисквалификационных санкций на нарушителей.

Сейчас в правительстве РФ завершается работа над нормативной документацией, в частности, изменения в Кодекс торгового мореплавания, которая позволит в ускоренном порядке определять статус такого брошенного имущества как бесхозяйного, предоставляя право субъектам РФ осуществлять судоподъемные операции. Новый алгоритм будет заключаться в том, что Камчатский край в силу закона будет приобретать право распоряжения соответствующими бесхозяйными и брошенными судами, после чего в рамках установленных конкурсных процедур оперативно проектировать и осуществлять судоподъемные мероприятия с учетом их экологической безопасности. Это ключевой фактор, в котором нам нужно убедиться, чтобы избежать риска разлива нефтепродуктов и других веществ.

Всего на этот год у нас задача поднять четыре судна, и, несмотря на то, что нормативка ещё в работе, мы занимаемся этим вопросом в «ручном режиме» — ведем работу по каждому объекту с заинтересованными сторонами.

Владимир Станулевич: Сколько судов будут подняты, где их будут утилизировать и куда пойдет металл? Когда завершится очистка Авачинской бухты от «утопленников»?

Владимир Солодов: В настоящее время регион ведёт работу с заинтересованными хозяйствующими субъектами, а также с собственниками судов. То есть организация поднимает судно, после чего сама распоряжается полученным металлом.

В этом году планируется поднять четыре затонувших судна, работы по ним уже ведутся. Это два судна в бухте Сероглазка. Они находятся на поверхности и уже частично удалены. Одно затонувшее судно находится вблизи восстанавливаемого глубоководного выпускного коллектора у мыса Чавычный и мешает проведению ремонтных работ. Оно будет поднято силами Морспасслужбы.

На поверхность уже поднят рефрижератор «Ронд». Он затонул более двух с половиной лет назад возле бывшего судоремонтного завода «Фреза». Судно весит более 300 тонн, его длина чуть больше тридцати метров. Для подъема подрядной организацией было изготовлено около трех десятков понтонов грузоподъемностью 10 и 20 тонн. В ближайшие дни судно будет направлено на утилизацию.

Управление пресс-службы Аппарата губернатора и правительства Камчатского края Операция по подъему затонувшего судна «Ронд»

Кроме того, в этом году заинтересованные хозяйствующие субъекты подняли со дна ещё два судна — Rain и РС «Моннерон».

Из оставшихся брошенных в Авачинской губе судов и их останков определены к удалению в первую очередь 50 единиц, а 10 объектов подлежат удалению из акватории бухты в факультативном порядке как не создающие помех судоходству, деятельности порта и не снижающие туристскую привлекательность региона.

На сайте правительства Камчатского края запущен специальный раздел, где ежемесячно обновляется информация о подъёме затонувших судов — «Генеральная уборка Авачинской бухты».

Владимир Станулевич: Популяция медведей на Камчатке выросла настолько, что медведи стали опасны даже в поселках. Как власть защищает человека от дикой природы?

Владимир Солодов: Специалисты, действительно, утверждают, что за последнее десятилетие популяция бурого медведя в Камчатском крае заметно увеличилась в численности.

В то же время в течение последних трех лет количество бурых медведей в регионе, по данным госохотреестра, остается у отметки в 24,5 тыс. особей, то есть стабильно. Стоит отметить, что рост популяции медведей не обязательно влечет за собой увеличение числа конфликтов с ними. Как правило, ситуация осложняется в сезоны со слабым урожаем в природе одного или нескольких видов медвежьих кормов.

Тем не менее для незамедлительного реагирования в случаях появления медведей вблизи и в границах населённых пунктов в районах края ежегодно создаются межведомственные группы оперативного реагирования, состоящие из сотрудников полиции, МЧС, общественных охотинспекторов, опытных охотников, с привлечением инспекторов госохотнадзора. Участники групп оперативно выезжают на место при поступлении сообщений о заходах зверей, оценивают степень опасности и принимают соответствующие меры противодействия вплоть до ликвидации агрессивных хищников.