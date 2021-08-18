Администрация президента США Джо Байдена начнет предлагать всем американцам бустерные вакцины от коронавируса с 20 сентября, сообщили 18 августа высшие должностные лица здравоохранения, придя к выводу, что третья прививка необходима для усиления ослабевающего иммунитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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В совместном заявлении администрация подтвердила, что разрабатывает план распространения бустреных вакцин, основываясь на изучении широкого спектра данных. План, который относится к вакцинам Pfizer и Moderna, предполагает, что все американцы должны сделать повторную прививку через восемь месяцев после получения второй дозы.

«Имеющиеся данные ясно показывают, что защита от инфекции SARS-CoV-2 со временем начинает снижаться… и в связи с распространением штамма «Дельта» мы видим свидетельства ослабления защиты»,— заявили официальные лица.

«Мы пришли к выводу, что для обеспечения максимальной защиты, вызванной вакциной, и продления ее стойкости необходимо сделать повторную прививку», — добавили они.

Joint Base San Antonio Вакцинация военнослужащих на авиабазе Сан-Антонио, Форт Сэм Хьюстон, Техас, США

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Обе фирмы сделают состояние», — пишет @WhiskeyMD247365 о Pfizer и Moderna.

«Как? Мы не платим за вакцины напрямую. Эти две компании получают деньги от федерального правительства, и эти выплаты не могут быть такими большими», — считает @nicknak2016.

«Конечно, эти вакцины приносят прибыль. Иначе они бы их не производили», — отвечает @bingeall.

«Кажется, я видел цифру около $19 за каждую дозу вакцины. В ЕС платят около $15. Так что американская страховая индустрия, как я вижу, имеет свою цену», — подтверждает @whitsonwins.

«Как и предсказывалось, сейчас мы видим, что для хранения мертвых арендуются трейлеры из морга, поскольку похоронные бюро не успевают принять всех. Мы вновь погружаемся в Средневековье», — отмечает @ClydeRokke.

«Так как вакцины обеих фирм имеют почти одинаковую степень эффективности, это будет соревнованием по типу: пепси против колы», — предсказывает @SusieClockworks.

«Для тех из нас, кто был привит в далеком прошлом, я думаю, что теперь будет намного проще записаться и получить ревакцинацию. Не нужно будет метаться по городу в поисках назначений», — надеется @StevenKraus.

Maryland GovPics Вакцинация госслужащих в штате Мэриленд, США

«Нет дела о здоровье остального мира? Нет, полагаю, нет. США становятся лидерами свободного мира, только если им выгодно», — осуждает @ZakesvanTonder.

«Все это кажется очень глупым, когда большая часть населения еще не сделала ни одной прививки. Правительство отказывается рассматривать мандаты на вакцинацию, но они не против снова начать обучение в школах, несмотря на то, что штамм «Дельта» более опасен для детей, чем оригинальный COVID», — отмечает @RadicalGoats.

«О, я понял. Это будет как пожизненная подписка», — шутит @retromaldita.

«Или это будет работать так же, как другие вакцины, которые требуют ревакцинации. Клянусь, люди, вам просто нужно успокоиться», — отвечает @ErSherm.

«Я бы предпочел, чтобы люди сделали прививку и работали над тем, чтобы покончить с этой пандемией, а не продолжали делать вид, что это просто мистификация или какая-то пандемия. В итоге все будут умолять о вакцине, когда им придется подключаться к аппарату искусственной вентиляции легких», — считает @DonkeyJulio.

«Значит, выражение о полностью вакцинированных теперь является ложным?» — негодует @DefendTheBadge.

«Три дозы за 8 месяцев. Давайте покрутим этим людям пальцем у виска», — просит @telekinetica.

«Что-то не так с тем, как они продвигают вакцину от вируса, после которого выживает 99,997% населения, а пожилые люди старше 75 лет и очень больные составляют 85% из тех 0,003%, которые умерли», — отмечает @PrestonsTrey.

Вакцинация в штате Флорида, США

Напомним, что невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу.

53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.

Невакцинированные также гораздо меньше беспокоятся о штамме «Дельта», который считается опасным из-за способности чрезвычайно быстро распространяться. Эта группа также менее уверена в безопасности и эффективности вакцин, чем те, кто уже сделал прививку.