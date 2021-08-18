«Это будет как пожизненная подписка», — соцсети США о ревакцинации
Администрация президента США Джо Байдена начнет предлагать всем американцам бустерные вакцины от коронавируса с 20 сентября, сообщили 18 августа высшие должностные лица здравоохранения, придя к выводу, что третья прививка необходима для усиления ослабевающего иммунитета.
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В совместном заявлении администрация подтвердила, что разрабатывает план распространения бустреных вакцин, основываясь на изучении широкого спектра данных. План, который относится к вакцинам Pfizer и Moderna, предполагает, что все американцы должны сделать повторную прививку через восемь месяцев после получения второй дозы.
«Имеющиеся данные ясно показывают, что защита от инфекции SARS-CoV-2 со временем начинает снижаться… и в связи с распространением штамма «Дельта» мы видим свидетельства ослабления защиты»,— заявили официальные лица.
«Мы пришли к выводу, что для обеспечения максимальной защиты, вызванной вакциной, и продления ее стойкости необходимо сделать повторную прививку», — добавили они.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Обе фирмы сделают состояние», — пишет @WhiskeyMD247365 о Pfizer и Moderna.
«Как? Мы не платим за вакцины напрямую. Эти две компании получают деньги от федерального правительства, и эти выплаты не могут быть такими большими», — считает @nicknak2016.
«Конечно, эти вакцины приносят прибыль. Иначе они бы их не производили», — отвечает @bingeall.
«Кажется, я видел цифру около $19 за каждую дозу вакцины. В ЕС платят около $15. Так что американская страховая индустрия, как я вижу, имеет свою цену», — подтверждает @whitsonwins.
«Как и предсказывалось, сейчас мы видим, что для хранения мертвых арендуются трейлеры из морга, поскольку похоронные бюро не успевают принять всех. Мы вновь погружаемся в Средневековье», — отмечает @ClydeRokke.
«Так как вакцины обеих фирм имеют почти одинаковую степень эффективности, это будет соревнованием по типу: пепси против колы», — предсказывает @SusieClockworks.
«Для тех из нас, кто был привит в далеком прошлом, я думаю, что теперь будет намного проще записаться и получить ревакцинацию. Не нужно будет метаться по городу в поисках назначений», — надеется @StevenKraus.
«Нет дела о здоровье остального мира? Нет, полагаю, нет. США становятся лидерами свободного мира, только если им выгодно», — осуждает @ZakesvanTonder.
«Все это кажется очень глупым, когда большая часть населения еще не сделала ни одной прививки. Правительство отказывается рассматривать мандаты на вакцинацию, но они не против снова начать обучение в школах, несмотря на то, что штамм «Дельта» более опасен для детей, чем оригинальный COVID», — отмечает @RadicalGoats.
«О, я понял. Это будет как пожизненная подписка», — шутит @retromaldita.
«Или это будет работать так же, как другие вакцины, которые требуют ревакцинации. Клянусь, люди, вам просто нужно успокоиться», — отвечает @ErSherm.
«Я бы предпочел, чтобы люди сделали прививку и работали над тем, чтобы покончить с этой пандемией, а не продолжали делать вид, что это просто мистификация или какая-то пандемия. В итоге все будут умолять о вакцине, когда им придется подключаться к аппарату искусственной вентиляции легких», — считает @DonkeyJulio.
«Значит, выражение о полностью вакцинированных теперь является ложным?» — негодует @DefendTheBadge.
«Три дозы за 8 месяцев. Давайте покрутим этим людям пальцем у виска», — просит @telekinetica.
«Что-то не так с тем, как они продвигают вакцину от вируса, после которого выживает 99,997% населения, а пожилые люди старше 75 лет и очень больные составляют 85% из тех 0,003%, которые умерли», — отмечает @PrestonsTrey.
Напомним, что невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу.
53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.
Невакцинированные также гораздо меньше беспокоятся о штамме «Дельта», который считается опасным из-за способности чрезвычайно быстро распространяться. Эта группа также менее уверена в безопасности и эффективности вакцин, чем те, кто уже сделал прививку.