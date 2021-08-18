26 сентября 2006 года делегация Литовской Республики во главе с президентом Валдасом Адамкусом (Valdas Adamkus) приняла участие в прошедшем в Пекине бизнес-форуме «Взгляни на Литву — ворота в Европу», где состоялась дискуссия с китайскими предпринимателями о возможностях Литвы в транзите грузов из Китайской Народной Республики в Западную и Северную Европу. В ходе визита министр путей сообщения Литовской Республики Альгирдас Буткявичюс (Algirdas Butkevičius) обсудил с министром коммуникаций КНР Ли Шэнлинем (Lǐ Shènglín) и министром железных дорог Китая Лю Чжицзюнем (Liú Zhìjūn) возможности литовского порта г. Клайпеда для транзита китайских грузов в Европу, а также участие Китая в создании логистических центров в свободных экономических зонах в городах Клайпеда и Каунас. Министры также обсудили возможное сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта в создании основных европейско-азиатских транспортных коридоров и возможности подписания соглашений о наземном и морском сообщении.

Guillaume Jacquet Статуэтка купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

Прошло пятнадцать лет, в течение которых все три грозно порыкивающих на Россию «прибалтийских тигра» (а на ключевую роль организатора транзита КНР — ЕС претендовали также и Латвия с Эстонией) так и не удосужились не то чтобы начать обсуждение самих её возможности и желания участвовать в проекте, но даже и умерить свои риторику и претензии. С оговорками, позволительными разве что победителю, принимающему парламентёров поверженной стороны. Но не это похоронило проект участия Литвы в возрождении «Великого Шелкового пути» (у двух её «сестёр» шансы остаются, хоть и очень призрачные), а она сама. Вернее — почти сама, явно исполнив предписания некоего воплощения «непреодолимой силы», которое у всех на слуху и изрядно уже поднадоело своими неоправданными претензиями на глобально-тотальное «лидерство».

Случилось же следующее: Литва разрешила открыть в Вильнюсе тайваньское представительство с признаками посольства под официальным названием «Представительство Тайваня», сообщает 10 августа «Эхо Москвы». В странах Евросоюза такой дерзкий термин использован впервые. Тайваньские офисы имеются и в прочих странах ЕС, а также и в США, и именуются нейтрально — как «Представительство Тайбэя» — по названию столицы острова, что вполне устраивает Пекин. Который терпеливо мирится с самоназванием Тайваня как «Республика Китай» (представляя это наименование капризом субъекта внутренней политики), но никогда не допустит его официального переименования в «Республику Тайвань», то есть — формально независимое государство. О чём китайская сторона неоднократно предупреждала всех, и Литву тоже, но она до сих пор пропускала слова КНР мимо ушей. Поэтому китайское правительство решило отозвать посла Китая из Вильнюса и потребовало от литовского правительства отозвать своего посла из КНР. МИД Литвы упорно настаивает на том, что страна «не сделала ничего плохого». 11 августа официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying) вновь ответила на вопрос по этому поводу, подчеркнув, что не следует искажать принцип «одного Китая». В то время как представительство Китая в Литве уже есть.

HKMAA Тайвань

Литва не разобралась в ситуации и поэтому сразу же наступила на самую чувствительную «мозоль» Восточной Азии. «Тайваньский вопрос» уже 75 лет является самой заметной геополитической проблемой для КНР во всей западной части Тихого океана. В этом вопросе невозможно атаковать Китай, не ожидая жесткого ответа. Но Литва смогла. Как пишет в редакционной статье китайская ежедневная газета «Хуаньцю шибао» (она же — Global Times), вероятно, «она (Литва — Прим.) привыкла к провокационной внешней политике и перенесла свой крайний антироссийский энтузиазм на Китай, который никогда с ней не конфликтовал. Ее невежество и заносчивость не могут не удивлять.

Китай должен решительно противостоять Литве. Если она настаивает на своем, мы должны быть готовы разорвать с ней все дипломатические отношения. Кроме того, Китай должен объединиться с Россией и Белоруссией, двумя странами, граничащими с Литвой, и совместно наказать ее. Китаю и России необходимо объединить усилия для борьбы с этими несколькими прихвостнями Америки, чтобы другим было неповадно. Мы не можем позволять нескольким союзникам США провоцировать нас, две крупнейшие державы в мире… Наши страны должны найти подходящую возможность, чтобы нанести сокрушительный удар по тем из них, кто утратил последние крохи рациональности. Это должно стать новым содержанием и направлением китайско-российского стратегического сотрудничества».

Следует признать знаковость произошедшего события, на первый, поверхностный, взгляд не имеющего никакого значения, кроме как походя совершенного очередного привычного щелчка по носу очередной второсортной страны (в нашем случае — Китая) одним из уполномоченных на то сюзереном (то есть — Штатами) в лице Литвы. Как выяснилось, не все «второсортные» страны согласны в подобных случаях ограничиваться «глубокими озабоченностями» в исполнении прелестных представительниц своих внешнеполитических ведомств. Хотя и здесь есть явный прогресс: к примеру, в вопросе территориальной принадлежности Крыма, который с некоторым (очень небольшим) допущением для нас является тем же, что и Тайвань для китайцев, в интонациях представителей нашего МИДа отчётливо звучат металлические нотки, что правильно. И возвращение в родную гавань китайской «Окраины» (в лице Гонконга, Тайваня) в нашей стране воспринималось и воспринимается как естественный процесс.

Portofklaipeda.lt Клайпедский порт

Правда, если на время отбросить комплементарность, то встаёт вопрос: а как Китай относится к возвращению Крыма в российскую юрисдикцию? Где консульство в Ялте/Симферополе, дружественные визиты китайской эскадры в гавань Севастополя?

В тексте китайской газеты была упомянута Белоруссия (кстати, так и не признавшая Крым нашим, как и китайские товарищи). Здесь всё просто: в ответ на посулы лидера «Синеокой» инвесторами из КНР (то есть — государством) были сделаны серьёзные инвестиции и выданы кредиты, о судьбе которых теперь можно только гадать. Дорога на запад (после посадки в Минске вместо Вильнюса из-за неустановленных телефонных террористов рейсового самолёта) для белорусских товаров и услуг закрыта наглухо. Как и для всего, произведенного в Белоруссии, в том числе — при использовании китайских вложений. И когда та ситуация оттает — остаётся только гадать. У Белоруссии выходов, кроме связанных с Россией с её рынком и портами, мало. У обосновавшихся там китайцев ситуация ещё хуже. На улучшение отношений Минска и Вильнюса в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Стоит ли нам добивать Литву (как того требуют китайцы) — вопрос даже не стоит: это бывшие, пусть задавленные и пришибленные, обезлюдевшие и обозленные, но — «наши» (про Калининградскую область и сообщение с ней даже и напоминать неудобно). Хватит с них и ограничения транзита энергоносителей, чего они сами так долго и добивались. А также нашей «самой глубокой озабоченности».

Относительно Литвы опрос ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходивший с 25 июня по 24 июля прошлого года, показал, что процесс разобщения наших народов продвигается довольно успешно. О своём положительном отношении к жителям Литвы заявил 41,3% участников опроса, а о негативном — 49%. При этом 53% респондентов схожего литовского опроса относительно позиции Вильнюса к России считают её, эту позицию, чересчур жёсткой, и лишь 22% гордятся ею.

Тем не мене, народ наш незлопамятен, так как — велик. Что и показали результаты опроса, проведенного ИА REGNUM c 1 октября по 26 ноября 2019 года среди 9 тысяч респондентов.

Андрей Сафонов ИА REGNUM «Китай – крупнейший сосед России. А лично Вы как относитесь к Китаю?», %

Анализ однонаправленных ответов на вопрос «Вы как относитесь к Китаю?» показывает, что положительное отношение (42%) почти в два раза превосходит отрицательное (22%), и прямо пропорционально возрасту респондента, возрастая от доли в 37% принявших участие в опросе школьников до 47% среди пенсионеров. При этом наибольший негатив — в четверть опрошенных по группе — продемонстрировали 18−40-летние. Среди старших он составляет от 21% до 18% в самой старшей — за 60 лет — группе; то есть, и остров Даманский (ныне это китайский остров «Чжэньбао дао»), и китайские автоматы Калашникова афганских душманов, и многое прочее последних десятилетий советской истории Китаю уже прощено или забыто.

Из ближнего зарубежья к КНР благоволит две трети респондентов из Средней Азии (соотношение позитива и негатива 4 к 1) и 46% участников опроса из Белоруссии с соотношением позитива и негатива 2,5 к 1 — даже лучшим, чем на российском Дальнем Востоке. А социологическим «двойником» России по данному вопросу является Евросоюз.

И напоследок: трансформация однополярного мира в многополюсный идёт полным ходом. Мы находимся как раз между всеми возможными полюсами. Время загадывать желание…

РГАКФД Вывод советских войск из Афганистана. На мосту через р. Пяндж. 15 февраля 1989 года

Вместо послесловия. Говорят, лучший друг — это бывший враг.

Первое. Из наблюдения за нашей с Китаем враждой во второй половине прошлого века за океаном были сделаны выводы, позволившие КНР превратиться в первую экономику мира, неразрывно связанную с американской (теперь уже — второй). Какой ценой и с какими последствиями для нас?

Второе. За десять лет войны в Афганистане погибло около 15 тысяч советских солдат, а большинство «моджахедов» (в том числе — «талибов») (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было вооружено калашниковыми китайского производства, под патрон калибра 7,62 мм (в отличие от 5,45 мм у советских АК-74). Вопрос — сколько из тех 15 тысяч убито с помощью нашего нынешнего «партнера»?