22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал главного архивиста отдела использования документов Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) Анастасии Гусаровой.

Госархив современной истории Чувашии Строительство военно-полевых сооружений

А.Ю. Гусарова

УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧУВАШИИВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ ЗИМОЙ 1941−1942 ГОДОВ

С каждым годом события Великой Отечествен­ной войны 1941—1945 гг. уходят от нас все дальше. Несмотря на то, что истории Великой Отечественной войны посвящено огромное количество научных исследований, в ней оста­ются белые пятна. Не является исключением региональная историо­графия. Малоизученной темой является строительство оборонитель­ных рубежей на территории Чувашской Республики зимой 1941—1942 гг. В первую очередь это связано с тем, что до конца 1980-х гг. многие архивные документы по ней были засекречены. Первые научные и краеведческие публикации на эту тему появились в 2000-е гг. В 2010-е гг. региональную историографию пополнили работы Д.А. Заха­рова, А.В. Ерлыгина, О.В. Андреева и М.А. Широковой, историка из Йошкар-Олы О.А. Кошкиной. Информация о строи­тельстве оборонительных сооружений представлена также в археогра­фических изданиях советского и новейшего времени.

Объявление 2021 года в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, подстегнуло общественный и исследовательский интерес к дан­ной теме. Например, в марте 2021 г. увидела свет коллективная моно­графия «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Ка­занского оборонительных рубежей».

Архивные источники важны для изучения истории строительства оборонительных рубежей, однако существенным дополнением к ним являются воспоминания его участников и свидетелей. Ценность уст­ных источников заключается в том, что они позволяют увидеть про­шлое глазами очевидцев и пережить его вместе с ними, ознакомиться с информацией, которая не отражается в делопроизводственных до­кументах. В последние годы, особенно в текущем году, опубликованы воспоминания участников масштабных земляных работ на территории Чувашии зимой 1941—1942 гг. Мемуарные свидетельства проливают свет на жизнь и быт строителей рубежей: условия труда и отдыха, обеспечение продуктами питания, жилищ­ные условия, человеческие взаимоотношения. Отрадно, что в изуче­ние темы активно включились краеведы Чувашии, публикующие ра­боты об участии своих земляков в строительстве оборонительных со­оружений.

В организации трудовой мобилизации населения, обеспечении его одеждой, инструментами, продовольствием и обустройством быта большая роль принадлежала местным органам власти, что не стано­вилось предметом специального изучения. В данной статье затронем этот малоизученный вопрос.

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики от­ложился большой массив документов по теме строительства оборони­тельных рубежей (всего более 500 дел). Документы, рассказывающие об организационной работе местных органов власти в обеспечении оборонно-строительных работ, находятся в фондах райисполкомов, горсоветов, сельсоветов, райвоенкоматов.

Cap.ru Марпосадский район. Реконструкция Сурского рубежа

В первые месяцы войны немецкая армия стремительно наступала по всем фронтам. К концу сентября 1941 г. противник дошел до стен Москвы. В сложнейшей обстановке было решено организовать в широ­ких масштабах работы по возведению оборонительных сооружений в тылу. 13 октября 1941 г. было образовано Главное управление оборони­тельного строительства при Народном комиссариате обороны, а так­же утвержден план его работ. Согласно последнему, первая оборони­тельная линия проходила от Медвежьегорска по восточному берегу Онежского озера до Рыбинского водохранилища, рекам Ока, Цна, Дон до Азовского моря, вторая — по северному и восточному берегам Волги от Горького до Астрахани.

По территории Чувашии должны были пройти два оборонитель­ных рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. На­чалом их строительства принято считать 28 октября 1941 г., когда вышло постановление Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонитель­ных рубежей». Однако еще 26 октября 1941 г. Совнарком Чувашской АССР разослал по всем районам республики телеграммы о начале трудовой мобилизации населения для строительства военно­-инженерных сооружений. Кроме того, 27 октября 1941 г. в пос. Урмары был организован инструктаж для председателей райисполко­мов по строительству объекта особого назначения.

Вячеслав Михайлов Митинг перед началом строительства. Реконструкция Сурского рубежа

Уже до выхода постановления от 28 октября 1941 г. на местах про­шли первые заседания исполкомов горсоветов, райсоветов и сельсове­тов, посвященные этому вопросу. Протоколы этих заседаний датиро­ваны 26 и 27 октября 1941 г. Первыми в организационную работу включились Шихазановский, Ядринский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Яльчикский, Шемуршинский, Урмарский, Красночетайский районы, которые находились в непосредственной близости к местам строительства оборонительных рубежей. По содержанию протоколы за­седаний райсоветов и сельсоветов однотипны: в них говорится о мо­билизации людей и лошадей на нужды спецстроительства, также под­черкивается, что мобилизованные должны иметь при себе инстру­менты, теплую одежду и сменное белье. Однако они отличаются пол­нотой данных. Некоторые протоколы содержат пофамильные списки мобилизованных и имена назначенных бригадиров. Во многих документах приводят­ся возрастные ограничения для мобилизованных. Если в телеграмме Совнаркома Чувашской АССР, адресованной председателям райис­полкомов, говорилось о привлечении «физически трудоспособного на­селения в возрасте не ниже 17 лет», то в документах район­ных властей возрастные рамки варьируются: мужчины с 16 до 55 лет, женщины с 16 до 45 или 50 лет, мужчины с 18 до 50 лет, женщины с 18 до 45 лет, мужчины и женщины с 17 до 50 лет. Следует помнить, что мужчин призывного возраста к этому времени осталось немного. Следовательно, документы подтверждают свидетель­ства современников, что основная тяжесть по строительству оборони­тельных рубежей легла на плечи женщин, пожилых и подростков.

Cap.ru Шемуршинский район. Отправка с мобилизационного пункта. Реконструкция Сурского рубежа

Помимо трудовых ресурсов и рабочего инвентаря, для строитель­ства требовались стройматериалы. Известно, что при возведении обо­ронительных рубежей выполнялось три вида работ: непосредственно рытье земляных укреплений, заготовка древесины и сооружение огне­вых точек. Для оборудования траншей, блиндажей и окопов использо­вались лесоматериалы. Лесную продукцию для этих целей поставляли лесхозы и лесничества. Для сооружения ДЗОТов, ДОТов, огневых точек и т.п. требовались прочные материалы вроде бетона и железа. Для этих це­лей заготовлялись и использовались: бутовый камень, ограды с церквей и могил, скобы, гвозди и проволока, металл, железо.

Одним из непроясненных вопросов является определение количе­ства людей, участвовавших в строительстве. Увы, даже архивные доку­менты не могут дать на него однозначный ответ. По литературным и архивным источникам называется цифра 171 450 чел.: как суммарная она фигурирует в разверстке на рабочую и тягловую силу по районам Чувашской АССР. Однако не стоит возводить эту цифру в абсолют, так как она расчетная. Планы трудовой мобилиза­ции населения не всегда выполнялись в полной мере, о чем можно судить по документам учета трудовых ресурсов. Например, в декабре 1941 г. начальник ВПС (военно-полевого строительства) № 6 указывал, что из 14 тыс. колхозников в среднем работали 6—7 тыс. чел. Конечно, можно использовать для корреляции указанной цифры ко­личество награжденных участников строительства, но, как показыва­ет изучение документов о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (в 1990-е гг. многие участники строительства подавали соответствующие заявления, пре­доставляя свидетельские показания на этот счет), награда не всегда находила своих героев. Кроме того, многие участники строительства рубежей не дожили до 1990-х гг.

Вячеслав Михайлов Основные участники строительства — женщины. Реконструкция Сурского рубежа

Подытожим: строительство оборонительных рубежей в начальный период Великой Отечественной войны явилось серьезным испытани­ем для руководства и местных органов власти Чувашии. Практическая работа началась за два дня до принятия соответствующего постанов­ления Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. В короткие сроки была проведена организационная работа по мобилизации трудоспособного населения во всех районах республики. Основными участниками строительства стали сельские жители, привычные к тяжелой физической работе и неприхотливые в быту. В условиях суровой зимы 1941/1942 гг. участники строительства проявили массовый трудовой героизм.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021