Строительство рубежей как испытание для местной власти Чувашии
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал главного архивиста отдела использования документов Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары) Анастасии Гусаровой.
А.Ю. Гусарова
УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧУВАШИИВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ ЗИМОЙ 1941−1942 ГОДОВ
С каждым годом события Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. уходят от нас все дальше. Несмотря на то, что истории Великой Отечественной войны посвящено огромное количество научных исследований, в ней остаются белые пятна. Не является исключением региональная историография. Малоизученной темой является строительство оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики зимой 1941—1942 гг. В первую очередь это связано с тем, что до конца 1980-х гг. многие архивные документы по ней были засекречены. Первые научные и краеведческие публикации на эту тему появились в 2000-е гг. В 2010-е гг. региональную историографию пополнили работы Д.А. Захарова, А.В. Ерлыгина, О.В. Андреева и М.А. Широковой, историка из Йошкар-Олы О.А. Кошкиной. Информация о строительстве оборонительных сооружений представлена также в археографических изданиях советского и новейшего времени.
Объявление 2021 года в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, подстегнуло общественный и исследовательский интерес к данной теме. Например, в марте 2021 г. увидела свет коллективная монография «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей».
Архивные источники важны для изучения истории строительства оборонительных рубежей, однако существенным дополнением к ним являются воспоминания его участников и свидетелей. Ценность устных источников заключается в том, что они позволяют увидеть прошлое глазами очевидцев и пережить его вместе с ними, ознакомиться с информацией, которая не отражается в делопроизводственных документах. В последние годы, особенно в текущем году, опубликованы воспоминания участников масштабных земляных работ на территории Чувашии зимой 1941—1942 гг. Мемуарные свидетельства проливают свет на жизнь и быт строителей рубежей: условия труда и отдыха, обеспечение продуктами питания, жилищные условия, человеческие взаимоотношения. Отрадно, что в изучение темы активно включились краеведы Чувашии, публикующие работы об участии своих земляков в строительстве оборонительных сооружений.
В организации трудовой мобилизации населения, обеспечении его одеждой, инструментами, продовольствием и обустройством быта большая роль принадлежала местным органам власти, что не становилось предметом специального изучения. В данной статье затронем этот малоизученный вопрос.
В Государственном историческом архиве Чувашской Республики отложился большой массив документов по теме строительства оборонительных рубежей (всего более 500 дел). Документы, рассказывающие об организационной работе местных органов власти в обеспечении оборонно-строительных работ, находятся в фондах райисполкомов, горсоветов, сельсоветов, райвоенкоматов.
В первые месяцы войны немецкая армия стремительно наступала по всем фронтам. К концу сентября 1941 г. противник дошел до стен Москвы. В сложнейшей обстановке было решено организовать в широких масштабах работы по возведению оборонительных сооружений в тылу. 13 октября 1941 г. было образовано Главное управление оборонительного строительства при Народном комиссариате обороны, а также утвержден план его работ. Согласно последнему, первая оборонительная линия проходила от Медвежьегорска по восточному берегу Онежского озера до Рыбинского водохранилища, рекам Ока, Цна, Дон до Азовского моря, вторая — по северному и восточному берегам Волги от Горького до Астрахани.
По территории Чувашии должны были пройти два оборонительных рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Началом их строительства принято считать 28 октября 1941 г., когда вышло постановление Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Однако еще 26 октября 1941 г. Совнарком Чувашской АССР разослал по всем районам республики телеграммы о начале трудовой мобилизации населения для строительства военно-инженерных сооружений. Кроме того, 27 октября 1941 г. в пос. Урмары был организован инструктаж для председателей райисполкомов по строительству объекта особого назначения.
Уже до выхода постановления от 28 октября 1941 г. на местах прошли первые заседания исполкомов горсоветов, райсоветов и сельсоветов, посвященные этому вопросу. Протоколы этих заседаний датированы 26 и 27 октября 1941 г. Первыми в организационную работу включились Шихазановский, Ядринский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Яльчикский, Шемуршинский, Урмарский, Красночетайский районы, которые находились в непосредственной близости к местам строительства оборонительных рубежей. По содержанию протоколы заседаний райсоветов и сельсоветов однотипны: в них говорится о мобилизации людей и лошадей на нужды спецстроительства, также подчеркивается, что мобилизованные должны иметь при себе инструменты, теплую одежду и сменное белье. Однако они отличаются полнотой данных. Некоторые протоколы содержат пофамильные списки мобилизованных и имена назначенных бригадиров. Во многих документах приводятся возрастные ограничения для мобилизованных. Если в телеграмме Совнаркома Чувашской АССР, адресованной председателям райисполкомов, говорилось о привлечении «физически трудоспособного населения в возрасте не ниже 17 лет», то в документах районных властей возрастные рамки варьируются: мужчины с 16 до 55 лет, женщины с 16 до 45 или 50 лет, мужчины с 18 до 50 лет, женщины с 18 до 45 лет, мужчины и женщины с 17 до 50 лет. Следует помнить, что мужчин призывного возраста к этому времени осталось немного. Следовательно, документы подтверждают свидетельства современников, что основная тяжесть по строительству оборонительных рубежей легла на плечи женщин, пожилых и подростков.
Помимо трудовых ресурсов и рабочего инвентаря, для строительства требовались стройматериалы. Известно, что при возведении оборонительных рубежей выполнялось три вида работ: непосредственно рытье земляных укреплений, заготовка древесины и сооружение огневых точек. Для оборудования траншей, блиндажей и окопов использовались лесоматериалы. Лесную продукцию для этих целей поставляли лесхозы и лесничества. Для сооружения ДЗОТов, ДОТов, огневых точек и т.п. требовались прочные материалы вроде бетона и железа. Для этих целей заготовлялись и использовались: бутовый камень, ограды с церквей и могил, скобы, гвозди и проволока, металл, железо.
Одним из непроясненных вопросов является определение количества людей, участвовавших в строительстве. Увы, даже архивные документы не могут дать на него однозначный ответ. По литературным и архивным источникам называется цифра 171 450 чел.: как суммарная она фигурирует в разверстке на рабочую и тягловую силу по районам Чувашской АССР. Однако не стоит возводить эту цифру в абсолют, так как она расчетная. Планы трудовой мобилизации населения не всегда выполнялись в полной мере, о чем можно судить по документам учета трудовых ресурсов. Например, в декабре 1941 г. начальник ВПС (военно-полевого строительства) № 6 указывал, что из 14 тыс. колхозников в среднем работали 6—7 тыс. чел. Конечно, можно использовать для корреляции указанной цифры количество награжденных участников строительства, но, как показывает изучение документов о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (в 1990-е гг. многие участники строительства подавали соответствующие заявления, предоставляя свидетельские показания на этот счет), награда не всегда находила своих героев. Кроме того, многие участники строительства рубежей не дожили до 1990-х гг.
Подытожим: строительство оборонительных рубежей в начальный период Великой Отечественной войны явилось серьезным испытанием для руководства и местных органов власти Чувашии. Практическая работа началась за два дня до принятия соответствующего постановления Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 г. В короткие сроки была проведена организационная работа по мобилизации трудоспособного населения во всех районах республики. Основными участниками строительства стали сельские жители, привычные к тяжелой физической работе и неприхотливые в быту. В условиях суровой зимы 1941/1942 гг. участники строительства проявили массовый трудовой героизм.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021