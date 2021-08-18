Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Дмитрия Размукова созвать внеочередное заседание парламента для принятия законопроекта «О большом государственном гербе Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

«Прошу созвать внеочередную сессию Верховной рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины «О большом государственном гербе Украины», — говорится в письме Зеленского.

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Новость обсудили на YouTube-каналах «Факты ICTV» и Klymenko Time. Многие отметили, что в первую очередь нужно было рассмотреть вопрос эвакуации граждан Украины из Афганистана. Иные также указали, что в стране масса проблем социально-экономического характера, которые стоило бы для начала решить, а потом рассматривать проект закона о большом гербе.

«Украина без нормального правительства уже сколько существует, без великого герба проживем», — написал Александр К.

«Вот оно в чем причина наших проблем? В стране герба нет. А я-то думала…» — отреагировала Оксана Oдесса.

«Наш президент делает абсолютно всё, чтобы ничего не делать», — добавил Freedom Is true.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Наконец-то!!! Вот оно, решение всех проблем!!! С гербом как заживём!» — с сарказмом отметила Вита Витаминка.

«Он решает вопрос большого герба, а не вытаскивает военных из Афганистана. Нет слов…» — добавила Klimentina S.

«Вот вам и большой национальный… герб на крышку!» — пишет Lyudmyla Z.

«По ходу большой герб будет звёздно-полосатым», — иронизирует Alexandr P.

«Афганистан «обсудили», теперь герб Украины. Сейчас это важно и необходимо», — не без сарказма отреагировала Наталья С.

«Грабли на большом гербе и портрет Байдена», — пишет один из читателей.

«Никакой герб не сравнится с гербом Советского Союза», — добавил Wasilyi W.

«Это комплекс гигантомании от мелкого правителя», — шутит Дмитрий М.

Kyivcity.gov.ua Тризуб установленный на флагшток в Киеве

«А большие тарифы и маленькую пенсию не хотите обсудить?» — поинтересовалась Надежда П.

«Вилы есть, теперь нужно большие грабли утвердить», — добавил ozzornick.

«У Зе присутствует мания величия. Чем меньше рост, тем больше амбиций. Вот нам для полного счастья осталось водрузить большой герб и все сразу наладится. Люди получат работу, здравоохранение будет на высоте, подымутся зарплаты и пенсии, закончится война», — подытожила Елена Т.

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