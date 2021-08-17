Политико-массовая работа на строительстве оборонительных рубежей
22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал ведущего архивиста отдела публикаций, научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива современной истории Чувашской Республики (г. Чебоксары) Людмилы Афанасьевой.
Л. Н. Афанасьева
ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ (ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. повлекла за собой мобилизацию всех сил на борьбу против вероломных захватчиков. Население Чувашии встало вместе со всеми другими народами на защиту Родины. В момент, когда большая часть трудоспособного мужского населения была призвана на фронт, дома оставались женщины, дети и пожилые люди. Государство разворачивало планомерную работу по перестройке всех сторон жизни, главным образом промышленности и сельского хозяйства, в соответствии с условиями военного времени. Именно оставшаяся в тылу часть населения стала главной опорой и поддержкой солдат, находящихся на фронтовой передовой.
Учитывая, что промышленные предприятия переходили на выпуск продукции военного назначения, женщины, подростки и пожилые вставали за рабочие места, за которыми совсем недавно стояли мужчины, обеспечивающие выполнение пятилетнего плана. Одновременно с этим сельское хозяйство переориентировалось на помощь фронту. Помимо этого, в целях оказания поддержки фронту объявлялись недели сбора вещей Красному фронту, сбор денег на строительство танков, самолетов, а также сбор новогодних подарков для солдат Красной Армии. Особое место в мероприятиях, объявленных государством, занимало строительство оборонных объектов, среди них аэродромы, заводы, дороги, а также строительство противотанковых оборонительных сооружений — рвов. Стоит отметить, что возведение оборонительных сооружений является одной из малоизученных страниц Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
Согласно постановлению Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» от 28 октября 1941 г. были начаты работы по строительству указанных объектов. В соответствии с постановлением все жители Чувашии старше 17 лет подлежали мобилизации на строительство, где каждый район распределялся на прорабский участок на одном из шести участков ВПС (военно-полевое строительство). Районные комитеты ВКП (б), колхозы и сельсоветы должны были обеспечить работников необходимым инструментом, продуктами питания, фуражом, жильем, в случае необходимости — медицинской помощью. В пределах прорабских участков работники одного района разбивались на рабочие бригады по 50 чел.
Большое значение в период строительства оборонительных рубежей отводилось политико-массовой работе среди строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Предметом изучения в данной статье выступает политико-массовая работа на строительстве оборонительных сооружений.
Отметим, что с началом войны политико-массовая работа в республике подверглась определенным изменениям. Ряд квалифицированных кадров был мобилизован на фронт, в связи с этим к агитационно-пропагандистской работе стали привлекать новых людей и активистов. К агитационно-пропагандистской работе приступили секретари райкомов партии и другие руководящие работники, к лекционной работе — руководящие работники республики и райцентров, а также командно-политический состав частей Красной Армии.
Для проведения агитационно-пропагандистской работы, направленной на усиление мобилизационных мероприятий, было выделено 420 человек из ответственных республиканских и районных работников. Коммунисты и комсомольцы прикреплялись к отдельным бригадам своего района, в большинстве случаев они проживали вместе с работниками, что упрощало проведение политико-массовой работы. Об участии представителей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) в организации и проведении работ по возведению на территории Чувашии оборонительных рубежей было вынесено специальное решение. Основными принципами указанного решения были: комсомольцы — в авангарде молодежи в деле выполнения норм на строительстве рубежей; комсомольцы — инициаторы соцсоревнования между бригадами и отдельными рабочими; комсомольцы — организаторы политико-массовой работы и выпуска стенных газет. Во исполнение решения, по состоянию на 12 ноября 1941 г. было выделено 23 комсомольца в качестве политинформаторов, 7 — редакторов стенгазет и иных печатных изданий, отдельно Советским райкомом ВЛКСМ было выделено 38 комсомольцев — агитаторов и 27 человек бригадиров рабочих бригад.
Политруки, трудясь на производстве с колхозниками прикрепленной бригады, своим примером организовывали их на выполнение и перевыполнение производственных заданий, одновременно с этим проводили агитационно-массовую работу. В основу первых агитационных выступлений легли тезисы и положения доклада И. В. Сталина от 6 ноября 1941 г. Политрукам также выдавались специальные памятки с указаниями о формах и содержании политработы, газеты с текстом выступлений И. В. Сталина и сообщениями Советского информбюро.
Стоит отметить, что в первое время политработники, помимо массово-агитационной и политико-массовой работы, занимались размещением колхозников по квартирам, организацией подвоза провианта и фуража, поиском инструментов, они же выезжали в прикрепленные села и колхозы за дополнительной рабочей силой. Политработники проводили работу по разъяснению задач, основных правил работы на строительстве и сроков, тем самым предотвращая преждевременный отток населения с объектов строительства.
О ситуации, сложившейся в первые дни строительства оборонительных сооружений, узнаем из информации помощника начальника ВПС № 1 по политчасти Дубинина от 12 декабря 1941 г. о состоянии массово-агитационной работы на оборонном строительстве ВПС № 1. В документе отмечается: «…Большой отлив работающих 8−9 ноября объясняется главным образом тем, что перед выездом колхозников на работу некоторые руководители районных и сельских организаций давали им неправильную установку о сроках работы… для ведения массово-агитационной и политико-воспитательной работы среди мобилизованных райкомам ВКП (б) выделены и направлены политработники, количество которых доходило до 60 чел… Состав политработников часто меняется. Такая смена политработников отражается на работе, т. к. вновь прибывающим требуется значительное время для ознакомления с производственными вопросами…».
Учитывая, что сроки строительства были сжатыми, политработники выполняли не просто роль политико-массового органа, но своими действиями и примером работоспособности они способствовали более скорому выполнению постановления руководства страны. В ходе агитационно-пропагандистской работы использовались такие формы массовой и индивидуальной агитации, как собрания рабочих, митинги, лекции, беседы, читки газет и сообщений Советского информбюро. В этот период работникам строительства оборонительных рубежей были прочитаны доклады, среди них следующие: «Разгром немецких захватчиков под Москвой», «Кто такие национал-социалисты», «Военные действия на Тихом океане». Для ведения такого рода агитационной работы политруками определялись агитаторы, чтецы и члены редколлегии. С этой целью на строительство было доставлено 20 тыс. брошюр и листовок. В листовках разъяснялся доклад И. В. Сталина от 6 ноября 1941 г., где были опубликованы выдержки из данного доклада: «Средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улучшить положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков в нашей стране, но и в том, чтобы резко увеличить производство противотанковых самолетов… строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий…». Помимо прочего, на участки ВПС ежедневно доставлялось более 3000 экз. республиканских газет «Красная Чувашия» и «Чаваш коммуни». Немалую роль в деле мобилизации масс на досрочное выполнение строительства сыграла специальная листовка «За Родину», выходящая в качестве приложения к вышеназванным республиканским газетам 2 раза в неделю размером в ¼ листа, а также боевые листки.
В листовке «За Родину» освещался ход соцсоревнования, публиковались списки передовиков и стахановцев строительства. На ее страницах выступали стахановцы, бригадиры передовых бригад, инженерно-технический персонал, политработники, которые делились методами производственных достижений.
Отдельное внимание в период строительства отводилось боевым листкам, которые выпускались в каждой бригаде и на всех участках. Призывы боевых листков были направлены на укрепление трудовой дисциплины, развертывание социалистического соревнования и стахановского движения. Редакторами боевых листков выступали политруки и агитаторы, которые одновременно с этим трудились на строительстве.
Помимо прочего, на строительстве оборонительных рубежей использовались такие формы политмассовой работы, как коллективное прослушивание радио, вечера вопросов и ответов, демонстрация кинокартин, художественные постановки, концерты. В информации помощника начальника ВПС №1 по политчасти Дубинина о состоянии массово-агитационной работы на оборонном строительстве ВПС № 1 от 12 декабря 1941 г. отмечено: «…Имеющаяся в межрайбазе кинопередвижка обслуживает наших рабочих. Киносеансы даются бесплатно, за счет строительства, выделяем необходимое количество бензина и предоставляем подводы. Демонстрировались картины: «Ленин в 1918 году», «Яков Свердлов», сейчас идет картина «Профессор Мам — лок»…».
Значимым направлением работы в этот период стало развертывание социалистического соревнования и борьба за переходящее Красное знамя. Приказ № 46 начальника 12-го Армейского управления Главоборонстроя Народного комиссариата обороны — ст. майора Госбезопасности Леонюка от 18 декабря 1941 г. стал толчком к активному участию в социалистическом соревновании. Приказом предусматривалось: использование опыта работы лучших бригад в целях всемерного развития социалистических методов; повседневно и систематически заниматься вопросами организации труда и рабочего места; использовать форму оплаты труда, основанную на единых нормах выработки и расценок; установить учет выполнения работ по отдельным звеньям; поощрять и развивать рационализаторские предложения рабочих; учредить по каждому участку ВПС Красное знамя, вручая вместе с ним денежную премию в размере 2000 руб. для премирования передовых бригад.
Разъяснение материалов и правил проведения социалистического соревнования было возложено на политработников. Зачастую они личным примером побуждали колхозников участвовать в соцсоревновании, выполняя и перевыполняя нормы выработки.
Подробнее об организации социалистического соревнования на строительстве оборонительных рубежей узнаем из отчета 4-го Военнополевого строительства о партийно-массовой работе на Алатырском участке Сурского рубежа (ноябрь 1941 — январь 1942 г.) от 12 января 1942 г.: «…В связи с проработкой доклада тов. СТАЛИНА на участках развертывалось социалистическое соревнование. Первым был оформлен договор соцсоревнования между 2-м и 3-м, а затем между 4-м и 1-м строительными участками, к ним присоединился и 5-й строительный участок. На массовое развитие соцсоревнования влияли успехи Красной Армии на фронтах и выполнение приказа № 46 12-го Армейского управления «Об организации соцсоревнования». Данный приказ был предварительно проработан в Управлении ВПС с участием начальников и помощников по политической части участков, а затем — среди инженерно-технического, политсостава участков и среди рабочих… В итоге социалистическим соревнованием были охвачены 143 колхоза…».
Включившись в социалистические соревнования, строители оборонительных рубежей достигали определенных успехов. В рапорте, составленном по итогам соревнования ВПС № 6 с ВПС № 7 от 23 января 1942 г., указано: «…коллектив рабочих-колхозников и ИТР ВПС № 7 в тяжелых условиях установившихся морозов досрочно закончил сегодня 23 января строительство огневых сооружений по всему рубежу… Лучшие люди награждены грамотами СНК ЧАССР, 95 бригад получило переходящее Красное знамя участков за перевыполнение норм, 100 человек представляется к правительственному премированию. Рабочие-колхозники, воодушевленные горячим желанием выйти первыми в социалистическом соревновании с ВПС-6, выполнили громадную работу…».
Достичь выполнения соцобязательств было возможным благодаря выполнению и перевыполнению норм выработки в пределах от 207% до 246%. Такие достижения строителей рубежей зачастую использовались агитаторами в своей работе, как живой пример в ходе лекций и бесед, а также в подготовке боевых листков.
Проведение мероприятий по завоеванию переходящего Красного знамени сыграло важную роль в росте производительности труда строителей, а также способствовало улучшению трудовой дисциплины. В докладной секретаря Чувашского обкома ВКП (б) по пропаганде Т.А. Ахазова от 19 февраля 1942 г. отмечается: «…О том, какое значение имело разъяснение доклада тов. Сталина, можно судить по следующему факту: на участке № 6 ВПС № 3, где работали колхозники Кувакинского района, в начале работы была очень слабая трудовая дисциплина, было много случаев прогулов и опозданий на работу… Коллектив политруков и агитаторов… взялся за укрепление трудовой дисциплины. Провели собрания рабочих, беседы на квартирах, в бараках, разъяснили доклад тов. Сталина, выявили передовых рабочих — актив, опираясь на этот актив, сумели полностью ликвидировать прогулы… После чего участок в течение Н/2 месяца держал переходящее Красное знамя ВПС…».
Применялись для участников соцсоревнования разные формы премирования. В информации заместителя начальника ВПС № 2 по политчасти М. Фадеева от 23 января 1942 г. о партийно-политической работе, проделанной с 1 ноября 1941 г. по 20 января 1942 г., подчеркивается: «…Передовой бригаде по участку, давшей наивысшие показатели дневного задания по основным строительным работам и перевыполнению норм выработки вручалось ежедневное переходящее Красное знамя и вместе с ним посылка, куда вложено сахар, махорка, мыло. Для премирования лучших бригад и отдельных людей, достигающих наивысших показателей, в распоряжение начальников отпускались средства».
Документы Государственного архива современной истории Чувашской Республики дают детальную характеристику форм и методов проведения политико-массовой работы. Политработники, агитаторы, редакторы листовок своим примером оказали содействие в мобилизации трудящихся и выполнении ими планов строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021