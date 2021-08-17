22 июня 2021 года в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. ИА REGNUM публикует материал ведущего архивиста отдела публикаций, научно-справочного аппарата и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного архива современной истории Чувашской Республики (г. Чебоксары) Людмилы Афанасьевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Л. Н. Афанасьева

ПОЛИТИКО-МАССОВАЯ РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ (ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. повлек­ла за собой мобилизацию всех сил на борьбу против вероломных захватчиков. Население Чувашии встало вместе со всеми другими народами на защиту Родины. В момент, когда большая часть трудоспособного мужского населения была призвана на фронт, дома оставались женщины, дети и пожилые люди. Государство разворачивало планомерную работу по перестройке всех сторон жизни, глав­ным образом промышленности и сельского хозяйства, в соответствии с условиями военного времени. Именно оставшаяся в тылу часть населения стала главной опорой и поддержкой солдат, находящихся на фронтовой передовой.

Учитывая, что промышленные предприятия переходили на вы­пуск продукции военного назначения, женщины, подростки и пожилые вставали за рабочие места, за которыми совсем недавно стояли мужчины, обеспечивающие выполнение пятилетнего плана. Одновременно с этим сельское хозяйство переориентировалось на помощь фронту. Помимо этого, в целях оказания поддержки фронту объявля­лись недели сбора вещей Красному фронту, сбор денег на строитель­ство танков, самолетов, а также сбор новогодних подарков для солдат Красной Армии. Особое место в мероприятиях, объявленных государ­ством, занимало строительство оборонных объектов, среди них аэро­дромы, заводы, дороги, а также строительство противотанковых обо­ронительных сооружений — рвов. Стоит отметить, что возведение обо­ронительных сооружений является одной из малоизученных страниц Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

Госархив современной истории Чувашии Строительство военно-полевых сооружений

Согласно постановлению Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и прове­дении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурско­го и Казанского оборонительных рубежей» от 28 октября 1941 г. были начаты работы по строительству указанных объектов. В соответствии с постановлением все жители Чувашии старше 17 лет подлежали моби­лизации на строительство, где каждый район распределялся на про­рабский участок на одном из шести участков ВПС (военно-полевое строительство). Районные комитеты ВКП (б), колхозы и сельсоветы дол­жны были обеспечить работников необходимым инструментом, про­дуктами питания, фуражом, жильем, в случае необходимости — ме­дицинской помощью. В пределах прорабских участков работники одно­го района разбивались на рабочие бригады по 50 чел.

Большое значение в период строительства оборонительных рубежей отводилось политико-массовой работе среди строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Предметом изучения в данной статье выступает политико-массовая работа на строительстве оборони­тельных сооружений.

Отметим, что с началом войны политико-массовая работа в рес­публике подверглась определенным изменениям. Ряд квалифицирован­ных кадров был мобилизован на фронт, в связи с этим к агитационно-пропагандистской работе стали привлекать новых людей и активи­стов. К агитационно-пропагандистской работе приступили секретари райкомов партии и другие руководящие работники, к лекционной работе — руководящие работники республики и райцентров, а также командно-политический состав частей Красной Армии.

На строительстве оборонительного рубежа

Для проведения агитационно-пропагандистской работы, направ­ленной на усиление мобилизационных мероприятий, было выделено 420 человек из ответственных республиканских и районных работников. Коммунисты и комсомольцы прикреплялись к отдельным бригадам своего района, в большинстве случаев они проживали вместе с работни­ками, что упрощало проведение политико-массовой работы. Об участии представителей Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) в организации и проведении работ по возведению на территории Чувашии оборонительных рубежей было вынесено специальное решение. Основными принципами указанного решения были: комсомольцы — в авангарде молодежи в деле выполнения норм на строительстве рубежей; комсомольцы — инициаторы соцсоревнования между бригадами и отдельными рабочими; комсомольцы — организаторы политико-массовой работы и выпуска стен­ных газет. Во исполнение решения, по состоянию на 12 ноября 1941 г. было выделено 23 комсомольца в качестве политинформаторов, 7 — редакторов стенгазет и иных печатных изданий, отдельно Советским райкомом ВЛКСМ было выделено 38 комсомольцев — агитаторов и 27 человек бригадиров рабочих бригад.

Политруки, трудясь на производстве с колхозниками прикреплен­ной бригады, своим примером организовывали их на выполнение и перевыполнение производственных заданий, одновременно с этим про­водили агитационно-массовую работу. В основу первых агитационных выступлений легли тезисы и положения доклада И. В. Сталина от 6 ноября 1941 г. Политрукам также выдавались специальные памятки с указаниями о формах и содержании политработы, газеты с текстом выступлений И. В. Сталина и сообщениями Советского информбюро.

Стоит отметить, что в первое время политработники, помимо массово-агитационной и политико-массовой работы, занимались размещением колхозников по квартирам, организацией подвоза провианта и фуража, поиском инструментов, они же выезжали в прикреплен­ные села и колхозы за дополнительной рабочей силой. Политработники проводили работу по разъяснению задач, основных правил работы на строительстве и сроков, тем самым предотвращая преждевремен­ный отток населения с объектов строительства.

ИА REGNUM В Шумерле

О ситуации, сложившейся в первые дни строительства оборони­тельных сооружений, узнаем из информации помощника начальника ВПС № 1 по политчасти Дубинина от 12 декабря 1941 г. о состоянии массово-агитационной работы на оборонном строительстве ВПС № 1. В документе отмечается: «…Большой отлив работающих 8−9 ноября объясняется главным образом тем, что перед выездом колхозников на работу некоторые руководители районных и сельских организаций да­вали им неправильную установку о сроках работы… для ведения мас­сово-агитационной и политико-воспитательной работы среди моби­лизованных райкомам ВКП (б) выделены и направлены политработ­ники, количество которых доходило до 60 чел… Состав политработ­ников часто меняется. Такая смена политработников отражается на работе, т. к. вновь прибывающим требуется значительное время для ознакомления с производственными вопросами…».

Учитывая, что сроки строительства были сжатыми, политработ­ники выполняли не просто роль политико-массового органа, но свои­ми действиями и примером работоспособности они способствовали более скорому выполнению постановления руководства страны. В ходе агитационно-пропагандистской работы использовались такие формы массовой и индивидуальной агитации, как собрания рабочих, митин­ги, лекции, беседы, читки газет и сообщений Советского информбю­ро. В этот период работникам строительства оборонительных рубежей были прочитаны доклады, среди них следующие: «Разгром немецких захватчиков под Москвой», «Кто такие национал-социалисты», «Во­енные действия на Тихом океане». Для ведения такого рода агитационной работы политруками определялись агитаторы, чтецы и члены редколлегии. С этой целью на строительство было доставлено 20 тыс. брошюр и листовок. В листовках разъяснялся доклад И. В. Сталина от 6 ноября 1941 г., где были опубликованы выдержки из данного доклада: «Средство, необходимое для того, чтобы свести к нулю превосходство немцев в танках и тем коренным образом улуч­шить положение нашей армии. Оно, это средство, состоит не только в том, чтобы увеличить в несколько раз производство танков в нашей стране, но и в том, чтобы резко увеличить производство противотан­ковых самолетов… строить побольше противотанковых рвов и всякого рода других противотанковых препятствий…». Помимо про­чего, на участки ВПС ежедневно доставлялось более 3000 экз. республи­канских газет «Красная Чувашия» и «Чаваш коммуни». Нема­лую роль в деле мобилизации масс на досрочное выполнение строитель­ства сыграла специальная листовка «За Родину», выходящая в качестве приложения к вышеназванным республиканским газетам 2 раза в неделю размером в ¼ листа, а также боевые листки.

Cap.ru На месте реконструируемого участка Сурского рубежа

В листовке «За Родину» освещался ход соцсоревнования, публиковались списки передовиков и стахановцев строительства. На ее стра­ницах выступали стахановцы, бригадиры передовых бригад, инже­нерно-технический персонал, политработники, которые делились ме­тодами производственных достижений.

Отдельное внимание в период строительства отводилось боевым листкам, которые выпускались в каждой бригаде и на всех участках. Призывы боевых листков были направлены на укрепление трудовой дисциплины, развертывание социалистического соревнования и ста­хановского движения. Редакторами боевых листков выступали полит­руки и агитаторы, которые одновременно с этим трудились на строи­тельстве.

Помимо прочего, на строительстве оборонительных рубежей использовались такие формы политмассовой работы, как коллективное прослушивание радио, вечера вопросов и ответов, демонстрация кинокартин, художественные постановки, концерты. В информации помощника начальника ВПС №1 по политчасти Дубинина о состоянии массово-агитационной работы на оборонном строительстве ВПС № 1 от 12 декабря 1941 г. отмечено: «…Имеющаяся в межрайбазе кинопередвижка обслуживает наших рабочих. Киносеансы даются бес­платно, за счет строительства, выделяем необходимое количество бен­зина и предоставляем подводы. Демонстрировались картины: «Ленин в 1918 году», «Яков Свердлов», сейчас идет картина «Профессор Мам — лок»…».

Cap.ru Реконструкция Сурского рубежа

Значимым направлением работы в этот период стало развертыва­ние социалистического соревнования и борьба за переходящее Крас­ное знамя. Приказ № 46 начальника 12-го Армейского управления Главоборонстроя Народного комиссариата обороны — ст. майора Госбезо­пасности Леонюка от 18 декабря 1941 г. стал толчком к активному участию в социалистическом соревновании. Приказом предусматрива­лось: использование опыта работы лучших бригад в целях всемерного развития социалистических методов; повседневно и систематически заниматься вопросами организации труда и рабочего места; использо­вать форму оплаты труда, основанную на единых нормах выработки и расценок; установить учет выполнения работ по отдельным звеньям; поощрять и развивать рационализаторские предложения рабочих; уч­редить по каждому участку ВПС Красное знамя, вручая вместе с ним денежную премию в размере 2000 руб. для премирования передовых бригад.

Разъяснение материалов и правил проведения социалистического соревнования было возложено на политработников. Зачастую они лич­ным примером побуждали колхозников участвовать в соцсоревнова­нии, выполняя и перевыполняя нормы выработки.

Вячеслав Михайлов Алатырь. Ходы сообщения и ров

Подробнее об организации социалистического соревнования на строительстве оборонительных рубежей узнаем из отчета 4-го Военно­полевого строительства о партийно-массовой работе на Алатырском участке Сурского рубежа (ноябрь 1941 — январь 1942 г.) от 12 января 1942 г.: «…В связи с проработкой доклада тов. СТАЛИНА на участках развертывалось социалистическое соревнование. Первым был оформ­лен договор соцсоревнования между 2-м и 3-м, а затем между 4-м и 1-м строительными участками, к ним присоединился и 5-й строи­тельный участок. На массовое развитие соцсоревнования влияли успе­хи Красной Армии на фронтах и выполнение приказа № 46 12-го Армейского управления «Об организации соцсоревнования». Данный приказ был предварительно проработан в Управлении ВПС с участи­ем начальников и помощников по политической части участков, а затем — среди инженерно-технического, политсостава участков и среди рабочих… В итоге социалистическим соревнованием были охвачены 143 колхоза…».

Включившись в социалистические соревнования, строители обо­ронительных рубежей достигали определенных успехов. В рапорте, со­ставленном по итогам соревнования ВПС № 6 с ВПС № 7 от 23 января 1942 г., указано: «…коллектив рабочих-колхозников и ИТР ВПС № 7 в тяжелых условиях установившихся морозов досрочно закончил сегод­ня 23 января строительство огневых сооружений по всему рубежу… Лучшие люди награждены грамотами СНК ЧАССР, 95 бригад получи­ло переходящее Красное знамя участков за перевыполнение норм, 100 человек представляется к правительственному премированию. Ра­бочие-колхозники, воодушевленные горячим желанием выйти первы­ми в социалистическом соревновании с ВПС-6, выполнили громад­ную работу…».

Достичь выполнения соцобязательств было возможным благодаря выполнению и перевыполнению норм выработки в пределах от 207% до 246%. Такие достижения строителей рубежей зачастую использова­лись агитаторами в своей работе, как живой пример в ходе лекций и бесед, а также в подготовке боевых листков.

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Проведение мероприятий по завоеванию переходящего Красного знамени сыграло важную роль в росте производительности труда строи­телей, а также способствовало улучшению трудовой дисциплины. В док­ладной секретаря Чувашского обкома ВКП (б) по пропаганде Т.А. Ахазова от 19 февраля 1942 г. отмечается: «…О том, какое значение имело разъяснение доклада тов. Сталина, можно судить по следующему фак­ту: на участке № 6 ВПС № 3, где работали колхозники Кувакинского района, в начале работы была очень слабая трудовая дисциплина, было много случаев прогулов и опозданий на работу… Коллектив политруков и агитаторов… взялся за укрепление трудовой дисциплины. Провели собрания рабочих, беседы на квартирах, в бараках, разъяс­нили доклад тов. Сталина, выявили передовых рабочих — актив, опи­раясь на этот актив, сумели полностью ликвидировать прогулы… Пос­ле чего участок в течение Н/2 месяца держал переходящее Красное знамя ВПС…».

Применялись для участников соцсоревнования разные формы пре­мирования. В информации заместителя начальника ВПС № 2 по по­литчасти М. Фадеева от 23 января 1942 г. о партийно-политической работе, проделанной с 1 ноября 1941 г. по 20 января 1942 г., подчер­кивается: «…Передовой бригаде по участку, давшей наивысшие пока­затели дневного задания по основным строительным работам и пере­выполнению норм выработки вручалось ежедневное переходящее Крас­ное знамя и вместе с ним посылка, куда вложено сахар, махорка, мыло. Для премирования лучших бригад и отдельных людей, достига­ющих наивысших показателей, в распоряжение начальников отпуска­лись средства».

4 мая 2010 года на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений Марпосадского района состоялось открытие обелиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа

Документы Государственного архива современной истории Чуваш­ской Республики дают детальную характеристику форм и методов про­ведения политико-массовой работы. Политработники, агитаторы, ре­дакторы листовок своим примером оказали содействие в мобилиза­ции трудящихся и выполнении ими планов строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021