Захват террористами Афганистана, последовавший за стремительным и неумелым выводом американских войск из страны, который инициировал президент СШАДжо Байден, положил позорный конец самой продолжительной войне Америки. Он стал переломным моментом, который запомнится тем, что официально завершил давно дышащий на ладан Pax Americana (Американский мир) и опустил занавес над долгим господством Запада, пишет профессор стратегических исследований Центра политических исследований в Нью-ДелиБрахма Челани в статье, вышедшей 18 августа в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Если учесть, что глобальное превосходство США уже и так подвергалось серьезному испытанию со стороны Китая, страна, возможно, никогда не оправится от удара, который по ее международному авторитету и репутации нанесла эта стратегическая и гуманитарная катастрофа. Сигнал, который США послали союзникам, состоит в том, что им, когда они больше всего нуждаются в американской поддержке, придется прибегать к помощи Вашингтона на свой страх и риск.

В конце концов, катастрофа в Афганистане развернулась после того, как США бросили своего союзника — афганское правительство — на произвол судьбы и пошли на сговор с самыми кровавыми террористами в мире — с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент Дональд Трамп сначала заключил с ними фаустовскую сделку, а затем администрация Байдена поспешила выполнить условия сделки и вывести свои войска, даже несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыто нарушали взятые на себя обязательства.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Трагический крах вооруженных сил Афганистана, а затем и правительства, было напрямую связано с предательством США. Байден признает, что Трамп «сократил американские силы до минимума в 2,5 тыс. человек». Отказавшись сохранить это небольшое военное присутствие и приказав быстро покинуть страну в начале ежегодного сезона боевых действий, Байден вырвал почву из-под ног афганских военных, тем самым способствуя наступлению радикалов.

США обучали и оснащали афганские силы не для того, чтобы те играли независимую роль, а для того, чтобы они действовали с опорой на потенциал США и НАТО — от непосредственной авиационной поддержки, включая беспилотные летательные аппараты для осуществления разведки, до поддержания работоспособности систем вооружений, поставляемых США. Катастрофический вывод войск Байдена, который осуществлялся без плана перехода афганских военных к самостоятельной деятельности, вызвал эффект домино: вслед за американскими военными из страны ушли 8,5 тыс. военнослужащих НАТО и около 18 тыс. американских военных подрядчиков, оставив афганские вооруженные силы в беде.

По словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, с тех пор, как 1 января 2015 года закончились боевые операции США в Афганистане, афганские солдаты храбро «сражались и умирали за свою страну», пока США внезапно не бросили их, смертельно ставя под угрозу оборону Афганистана. Эта оценка подтверждается количеством погибших военнослужащих: с тех пор, как шесть с половиной лет назад американские военные перестали участвовать в боевых действиях, силы безопасности Афганистана потеряли десятки тысяч солдат, тогда как американцев погибло всего 99 человек — зачастую в результате небоевых инцидентов.

U.S. Army Дэвид Петреус

Это не первый раз, когда США бросают своих союзников, и даже не первый раз за последние годы. В конце 2019 года США внезапно отказались от своих курдских союзников на севере Сирии, оставив их на милость наступающих турецких войск.

Но в Афганистане США посеяли ветер и пожали бурю. Их поражение и унижение, организаторами которых они были сами, явились результатом провала политического, а не военного руководства. Байден, игнорируя условия на местах, вопреки рекомендациям своего высшего военного руководства в апреле приказал всем американским войскам вернуться домой. И теперь два десятилетия американской войны в Афганистане завершились тем, что враг триумфально вернулся к власти.

Так, во время войны во Вьетнаме погибли 58 тыс. 220 американских солдат — в основном призывников, — 20 лет войны в Афганистане унесли жизни 2448 американских военнослужащих, которые все были добровольцами. Тем не менее геополитические последствия поражения США в Афганистане гораздо более значительны в глобальном масштабе, чем поражение США во Вьетнаме.

У выращенного в Пакистане «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, и нет глобальной миссии, но из-за их милитаристской теологии насильственного исламизма они становятся важным звеном в международном исламистском движении, которое превращает враждебность к мусульманам-несуннитам в нигилистический гнев против современности. Возвращение к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придаст энергии и вдохновения другим агрессивным группировкам в этом движении, помогая возродить глобальный террор.

В эмирате талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найдут убежище, скорее всего, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остатки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также различные пакистанские террористические группировки. Согласно недавнему докладу Совета Безопасности ООН, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему поддерживают тесные связи и сотрудничают через базирующуюся в Пакистане «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — фасад для пакистанской разведки.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Провал усилий по построению демократического светского Афганистана будет представлять гораздо большую угрозу свободному миру, чем крах Сирии, вызвавший огромный поток беженцев в Европу и позволивший боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявить о создании халифата и распространить его на Ирак. Абсолютная власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане рано или поздно поставит под угрозу интересы безопасности США как внутри страны, так и за рубежом.

Напротив, поражение самой могущественной армии мира, нанесенное талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сыграет на руку Китаю. Уход побежденной Америки создает больше возможностей для принуждения и экспансионизма Китая, в том числе против Тайваня, одновременно подчеркивая необратимый упадок мощи США.

Оппортунистический Китай наверняка воспользуется открывшимися возможностями для стратегического вторжения в богатый полезными ископаемыми Афганистан и углубления своего проникновения в Пакистан, Иран и Среднюю Азию. Чтобы кооптировать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которым он поддерживает давние связи, Китай уже намекнул на возможность предоставления боевикам двух вещей, необходимых для управления Афганистаном: дипломатического признания и столь необходимой помощи с развитием инфраструктуры и экономики.

Восстановление средневекового ультраконсервативного эмирата, превозносящего джихад, в Афганистане станет памятником вероломству США. А кадры того, как вертолеты Chinook и Black Hawk вывозят американцев с территории посольства США в Кабуле, напоминающие бешеную эвакуацию из Сайгона в 1975 году, будут свидетельствовать об утрате доверия к Америке — и конце Pax Americana.