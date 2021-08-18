22 июня в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это первое в истории Чувашии научное событие, посвящённое возведению рубежей обороны в первые годы Великой Отечественной войны и трудовому подвигу народа. Напомним, в год 75-летия Великой Победы в Чувашии на государственном уровне принято решение о восстановлении и сохранении памяти об историческом трудовом подвиге народа. В республике 2021 год, в памятную дату 80-летия начала Великой Отечественной войны и масштабной мобилизации жителей на строительство оборонительных сооружений, объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Соорганизатор мероприятия — Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. В предисловии к сборнику один из его составителей — доктор исторических наук Иван Бойко отмечает, что всего в книгу вклю­чено 48 статей 60 авторов, которые представляют, кроме Чувашии, 11 научных центров страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Йош­кар-Олу, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Севастополь, Ульяновск, Уфу, Читу, Свердловскую область. ИА REGNUM публикует материалы конференции. Представляем работу учёных Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — доктора исторических наук, декана историко-географического факультета Олега Широкова, кандидатов исторических наук, доцентов Олега Андреева и Марины Широковой.

О.В. Андреев, М.А. Широкова, О.Н. Широков

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ: НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ В ЧУВАШИИ

Самоотверженный труд населения в тылу стоит в одном ряду с героизмом воинов на полях сра­жений Великой Отечественной войны. Строительство оборонительных сооружений — яркий пример подвига тружеников тыла, способство­вавший превращению Советского Союза в единый военный лагерь и достижению Великой Победы.

Поэтому в Год памяти и славы в Российской Федерации вполне закономерным стал указ главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. № 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» [15, 16]. Хотя Чувашия не была театром военных действий, но именно она стала инициатором и примером увековечения памяти о строителях оборонительных линий, возведен­ных в 1941—1943 гг. на территориях многих республик, краев и облас­тей Советского Союза.

В Чувашии деятельность по увековечению подвига строителей обо­ронительных рубежей за короткое время приобрела комплексный ха­рактер. Ее основными направлениями стали:

1) нормативно-правотворческая и организационно-координирующая деятельность органов государственной власти;

2) создание мемориальных объектов;

3) научно-исследовательская деятельность историков, краеведов;

4) многогранная деятельность архивов Чувашской Республики

5) изучение и освещение темы в СМИ;

6) мероприятия учреждений образования и науки, культурно-про­светительских организаций, центров патриотического воспитания.

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молоде­жи, обеспечению преемственности поколений одним из приоритет­ных направлений деятельности органов государственной власти Чу­вашской Республики стало увековечение памяти о подвиге строителей оборонительных рубежей. Личная инициатива и пример главы Чуваш­ской Республики в этом деле сыграли определяющую роль. Руководи­тель республики во время акции «Народная память. Сохраним Побе­ду!», организованной Государственным архивом современной истории Чувашской Республики 26 февраля 2020 г., отметил значимость со­хранения памяти о данном историческом событии.

Широкомасштабной работе предшествовало создание в соответствии с распоряжением руководителя республики О.А. Николаева от 16 июля 2020 г. № 634-р Организационного комитета под руководством заме­стителя Председателя Кабинета министров Чувашской Республики А.Л. Салаевой. В состав оргкомитета вошли члены Кабинета министров, а также директор Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР) Г.В. Ертмакова, председатель регионального от­деления «Поискового движения России» Е.Г. Шумилов, заместитель главного редактора информационного агентства «REGNUM» В.В. Анд­реева, председатель Союза женщин Чувашии Н.А. Николаева и др.

Согласно распоряжению и утвержденному плану мероприятий на 2020—2023 гг., на территории республики осуществляются социально-­значимые и культурно-просветительские проекты по увековечению па­мяти о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мероприятия носят комплексный характер и включают в себя: установку и благоустройство территорий мемориальных объектов, по­священных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского обо­ронительных рубежей и тружеников тыла; создание документально­-художественного фильма, произведений театрального, сценического искусства; проведение тематических кинопоказов, концертов, экскур­сий, творческих встреч в архивах, библиотеках, музеях, культурно-­досуговых учреждениях; создание единого информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Glava.cap.ru Указ об объявлении 2021 года в Чувашии Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

В рамках Плана основных мероприятий в июне—сентябре 2020 г. в г. Чебоксары прошел фестиваль патриотических и социальных проек­тов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу» (учредитель — управление образования администрации г. Чебоксары). На конкурс оргкомитета были представлены экскурсионные маршруты по мес­там строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии, музейно-выставочные и экспозиционные проекты, исследовательские работы. В зале Чувашского государственного театра оперы и балета 28 октября 2020 г. была проведена акция памяти «Строителям безмолв­ных рубежей…», а с 28 октября по 6 ноября 2020 г. действовала муль­тимедийная выставка.

Важную роль в создании единого информационного ресурса сыг­рал Координационный совет при главе Чувашской Республики по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. На его заседании, состоявшемся 25 июня 2020 г. в режиме видеоконференц­связи, принято решение (п. 5.2.): «Федеральному государственному бюд­жетному образовательному учреждению высшего образования «Чуваш­ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (А.Ю. Алексан­дрову) включить в интерактивную карту мемориальных памятников и объектов исторического наследия Чувашской Республики раздел, ка­сающийся трудового подвига строителей Сурского и Казанского обо­ронительных рубежей». На историко-географическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова начата работа по созданию модуля «Трудовая доб­лесть Чувашии — строители Сурского рубежа».

Единый информационный ресурс — сайт сурскийрубеж.рф — со­здан и успешно функционирует с января 2021 г. Созданы и содержат значительный и разнообразный материал баннеры на сайтах: управ­ления образования администрации г. Чебоксары — «Сурский и Казан­ский оборонительные рубежи», администрации г. Шумерля — «Сур­ский оборонительный рубеж», ГОУ Чувашской Республики дополни­тельного образования — «Учебно-методический центр военно-патрио­тического воспитания молодежи «Авангард» Министерства образова­ния и молодежной политики Чувашской Республики» и др.

Создание мемориальных объектов стало еще одним важным на­правлением в увековечении памяти о коллективном подвиге в ходе строительства оборонительных рубежей. Инициативы краеведов, патриотов-общественников из соседних регионов послужили примером для Чувашии, где такая работа с самого начала приобрела организо­ванный характер благодаря взаимодействию энтузиастов, обществен­ных организаций и органов исполнительной власти. С 2010 г. и по настоящее время созданы и функционируют различные мемориаль­ные объекты: памятник в честь строителей оборонительных рубежей на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений, около д. Истереккасы Мариинско-Посадского района (открыт 4 мая 2010 г.); стела труженикам тыла, участвовавшим в строительстве оборонитель­ных сооружений в с. Янтиково Янтиковского района (7 мая 2010 г.); стела в честь земляков, участников сооружения оборонительной ли­нии зимой 1941—1942 гг. в д. Чубаево Урмарского района (8 мая 2015 г.); памятный знак-обелиск строителям Сурского оборонительного рубе­жа в с. Порецкое Порецкого района (9 мая 2015 г.); закладка камня под мемориал в мемориальном комплексе «Победа» в г. Чебоксары при участии главы Чувашской Республики О. А. Николаева и заместителя министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой (4 сентября 2020 г.); Стена памяти труженикам тыла и детям войны в д. Мокры Канашского района (22 октября 2020 г.); реконструкция Шумерлинского участка Сурского рубежа по инициативе краеведов А. Пояндаева и Н. Кондратьева (с 2013 г.).

Успешно работают профессиональные историки, краеведы, энту­зиасты, ведущие научные изыскания, создающие научные, научно-­популярные труды и проводящие их публичную презентацию, публи­кующие сборники документов и воспоминаний участников строитель­ства рубежей. В рамках региональной историографии этой теме посвя­щено значительное количество трудов.

Благодаря историкам Д.А. Захарову и Е.В. Касимову стали доступ­ны широкому кругу читателей многие документы по истории строи­тельства оборонительных рубежей. Ими подготовлен и опубликован в 2016 г. сборник архивных документов «Под грифом «секретно»: Неиз­вестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен Вели­кой Отечественной войны», в котором в разделе 5 — «Организация военно-полевого строительства на территории Чувашии» содержатся документы из ранее секретных описей фонда Р-203 (документы сек­ретного отдела Совета министров Чувашской АССР) .

Стал большим событием и весомым вкладом в дело увековечения памяти выпуск в 2020 г. Чувашским книжным издательством двухтом­ника «Военно-мемориальные объекты и воинские захоронения в Чу­вашской Республике» — результата совместной работы государственных органов, архивов, библиотек, сотрудников издательства, исследова­телей. Получился уникальный труд, аналогов которому в стране еще нет. В книге описаны мемориальные объекты, посвященные под­вигу строителей оборонительных рубежей.

Важным моментом в формировании исторической памяти о стро­ителях оборонительных рубежах являются презентации научных и по­пулярных трудов исследователей. Так, в конференц-зале Националь­ной библиотеки Чувашской Республики в феврале 2016 г. состоялась презентация книги краеведа А.В. Ерлыгина «Сурский и Казанский обо­ронные рубежи».

Целый комплекс мероприятий проводится учреждениями образова­ния и науки Чувашии, просветительскими организациями, центрами патриотического воспитания, которые наряду с исследовательской, поисковой работой организовывают выставки и экспозиции, темати­ческие встречи.

Rvio.histrf.ru Сентября в Чувашии состоялась церемония закладки первого камня мемориала, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла.

Руководствуясь указом главы Чувашской Республики О.А. Никола­ева от 9 мая 2020 г., в республике 28 октября 2020 г. был дан старт Году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Ка­занского оборонительных рубежей. Так, в этот день в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся Межрегиональный круг­лый стол на тему «Сурский и Казанский оборонительные рубежи: актуальные вопросы изучения и сохранения исторической памяти», в котором приняли участие заместитель директора Национальной биб­лиотеки Чувашской Республики Г.А. Быкова, ученые Чувашского го­сударственного института гуманитарных наук И.И. Бойко, В.Г. Хари­тонова и Е.В. Касимов, преподаватели историко-географического фа­культета Чувашского госуниверситета — О.В. Андреев и М.А. Широкова, а также исследователи из Марий Эл, Татарстана и Мордовии, Пен­зенской области, поисковики и краеведы, учителя школ. Проведена также акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…» в много­функциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета в г. Чебоксары.

Логическим продолжением мероприятий стала Межрегиональная научно-практическая конференция, состоявшаяся 30 октября 2020 г. в г. Шумерля (МБУ ДО «ЦДТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3», Музей под открытым небом «Сурский рубеж обороны»). В ней приняли участие свыше 150 чел., в том числе глава г. Шумерля С.В. Яргунин, исполняющий обязанности главы администрации Шу — мерлинского района А.А. Мостайкин, краеведы, специалисты и пред­ставители военно-патриотических формирований, общественные ак­тивисты, поисковики, юнармейцы из Чувашии, Мордовии и Татар­стана. В ходе конференции состоялось торжественное подписание до­говора о сотрудничестве между Большеберезниковским районом Рес­публики Мордовия, Кайбицким и Апастовским районами Республики Татарстан и г. Шумерля Чувашской Республики.

Значимым событием в республике стало издание книги О.В. Анд­реева и М.А. Широковой «День Победы приближали как могли. Чува­шия в годы Великой Отечественной войны: документальные очерки», в которой отдельный раздел посвящен истории строительства оборо­нительного рубежа. Презентация книги состоялась в канун Дня Победы в 2020 г.

Хранителями памяти о строительстве Сурского и Казанского обо­ронительных рубежей являются архивы Чувашии, прежде всего Госу­дарственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР) и Государственный архив современной истории Чувашской Республики (ГАСИ ЧР). Сотрудниками выявляются документы в фондах, органи­зовываются презентации электронных изданий, проводятся темати­ческие уроки с обучающимися образовательных учреждений. Наибо­лее ценные сведения хранятся в документах бывшей ранее секретной части фонда Совета министров Чувашской АССР (Р-203), хранящего­ся в ГИА ЧР.

Большое значение для увековечения подвига строителей рубежей имеет электронное издание сборника документов «Неизвестная война: Секретные постановления Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) 1941—1945 гг.» [14], подготовленное ГИА ЧР к 65-ле­тию Победы в Великой Отечественной войне. В сборнике из 60 доку­ментов периода 1941—1945 гг. фонда Р-203 — Совет министров Чуваш­ской АССР (Оп. 23, с которой в 1990-е гг. снят гриф секретности) три постановления связаны со строительством на территории Чувашии в 1941—1942 гг. Сурского и Казанского оборонительных рубежей, обес­печения их охраны. Большую ценность представляет сборник «В тылу как на фронте: документы, воспоминания, статьи», составленный Ф.Н. Козловым, в который включен ряд рассекреченных документов.

В различных фондах ГАСИ ЧР содержится немало документов о строительстве Сурского и Казанского оборонительных сооружений. Ар­хив объявил акцию «Народная память. Сохраним Победу!», приуро­ченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. Проект создан в целях сбора и сохранения документов из лич­ных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и тружеников тыла. Каждый житель республики может принести в архив документы, повествующие о военных годах.

В настоящее время активно формируется источниковая база устной истории по теме строительства оборонительных рубежей на террито­рии Чувашии. Воспоминания участников строительства, очевидцев и их родственников широко раскрывают отдельные аспекты темы, кото­рые не отражены в официальных архивных документах. В 2020—2021 гг. сбор воспоминаний приобрел централизованный республиканский ха­рактер. Архивы и библиотеки осуществляют прием документов из се­мейных архивов. По инициативе Управления образования администра­ции г. Чебоксары собраны воспоминания о строительстве и на их ос­нове издана книга «Строители безмолвных рубежей». Их изучение и анализ стали новой задачей для историков республики. В то же вре­мя публикация архивных документов способствует более комплексно­му изучению темы строительства, позволяя рассказать о ней с пози­ции руководителей и рядовых участников.

Госархив Современной истории Чувашии Строительство военно-полевых сооружений

Особенность воспоминаний в том, что в большинстве своем их авторами являются женщины — участницы строительства. Они повест­вуют о жизненных трудностях, непростых судьбах людей военных лет, переживаниях о мужьях, ушедших на фронт, о детях и стариках, ос­тавшихся дома, невероятных лишениях, холоде и голоде в ходе стро­ительства… Воспоминания воссоздают более детальную и порой более реалистичную картину того времени. Архивные документы убеждают нас в том, что строительство было достаточно организованным, ру­ководители — военные инженеры — профессионалами своего дела. Документы также содержат упоминания о транспорте, орудиях труда, снабжении продуктами. В то же время воспоминания показывают, что условия строительства на различных участках сильно отличались, что многое зависело от ответственных за порученное дело. В большинстве воспоминаний отмечается, что люди питались тем, что принесли с собой из дома или родные прислали позднее. Вместе с тем встречают­ся и сведения о том, что благодаря организации питания на стройке можно было выжить, тогда как дома есть было нечего. Сведения о страшном холоде, болезнях и смертях соседствуют с воспоминаниями о том, что вечером после работы люди собирались, общались, пели песни и танцевали. Жизнь всегда разнообразна, даже в самые трудные времена… Таким образом, воспоминания как исторический источник позволяют понять, что у каждого участника была своя история войны.

Актуальность темы строительства оборонительных рубежей прояв­ляется и во многих проектах региональных средств массовой инфор­мации, хотя долгое время тема строительства была засекречена, и одним из первых упоминаний в печати о ней можно считать статью о списке награжденных, опубликованную в «Красной Чувашии» за 18—19 марта 1942 г. Тогда наградили 234 чел. — «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работ­ников», которые участвовали в «спецстроительстве». В сборнике доку­ментов «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» была опубликована краткая информация об итогах строительства Сур­ского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чу­вашской АССР.

С 2015 г. по инициативе главного редактора был создан проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». На основе архивных документов, воспоминаний строите­лей журналисты раскрывают тему оборонительных рубежей на терри­тории республики. Уже несколько лет ГТРК «Чувашия» готовит ре­портажи по данной теме. Зрители телеканала имеют возможность про­следить процесс реконструкции отдельных участков рубежей и поис­ка архивных документов, послушать интервью с участниками строи­тельства и местными краеведами.

В 2021 г. был реализован проект «Сурскийрубеж.рф», на котором собирается вся информация о строи­тельстве оборонительных рубежей на территории нашей республики и мероприятиях, проводимых в честь данного исторического события. На сайте проекта представлены архивные документы, воспоминания и фотографии участников и свидетелей, рисунки детей, информация о конкурсах, посвященных этому событию, новости и мн. др.

Память о строительстве оборонительных рубежей активно интег­рируется в городское пространство Чебоксар с целью популяризации этой темы. На обновленной Красной площади города в числе прочих интересных мест установлены круглые скамьи со встроенными в них информационными стендами. Один из них посвящен Сурскому рубе­жу и содержит карту и краткую информацию о строительстве.

Сохранением памяти о подвиге строителей оборонительных рубе­жей активно занимаются краеведческие музеи Чувашии. Их экспози­ции ценны тем, что содержат свидетельства о строительстве в разных районах нашей республики. Так как рубежи практически не сохрани­лись, в настоящее время мы можем представить их и показать моло­дому поколению только благодаря реконструкциям. Представленные в экспозициях личные вещи участников, судьба которых переплелась с военными буднями, помогают приблизиться к той эпохе, лучше понять ее.

rvio.histrf.ru В Чувашии заложен камень мемориала строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Строительство оборонительных рубежей на территории нашей республики в период Великой Отечественной войны отражено в экспозиции Музея воинской славы Чувашской Республики Чуваш­ского национального музея. Существует отдельная часть экспозиции, посвященная работе тыла в период 1941—1942 гг., где представлены копии документов ГИА ЧР, связанные со строительством оборони­тельного рубежа: постановления Совета Народных Комиссаров Чу­вашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организа­ции и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (от 28 ок­тября 1941 г. № 93сс), приказа № 46 по 12-му Армейскому управле­нию оборонительных работ Главоборонстроя НКО СССР от 18 де­кабря 1941 г. «О развертывании социалистического соревнования на строительстве», схемы оборонительного укрепленного района г. Ала­тырь. Также в музее хранятся другие интересные документы. Различ­ные экспозиции, тематические выставки и реконструкции созданы и создаются в Вурнарском историко-краеведческом народном музее, в Янтиковском народном краеведческом музее, в краеведческом му­зее Мариинско-Посадского района, в Музее верховых чувашей Мор — гаушского района, в Шумерлинском народном историко-краевед­ческом музее.

Еще одним направлением мемориализации является разработка эк­скурсий и туристических маршрутов по следам событий Великой Оте­чественной войны. Участники маршрутов на практике знакомятся с природными особенностями местности, более реалистично представ­ляют жизнь и эмоции людей, чьи судьбы были связаны с военным временем. Одним из таких маршрутов, разработанный в Чувашии в 2015 г., стал «Сурский оборонительный рубеж», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит по территории Ядринского района: с. Засурье — пос. Совхозный — д. Стре­лецкая — г. Ядрин — с. Ильина Гора. Через эти населенные пункты тянется Засурская линия обороны, являющаяся частью Сурского ру­бежа. Экскурсанты своими глазами могут увидеть окопы, траншеи и противотанковые рвы с правого высокого берега Суры в районе посе­ления Ильина Гора.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день недостаточно уде­лено внимания биографиям организаторов и руководителей строитель­ства оборонительных рубежей, которые несли ответственность за вы­полнение этого задания в срок. Большинству населения Чувашии не­известны их имена, они не закреплены в названиях улиц, районов и других местах памяти.

Сохранение памяти о подвиге строителей оборонительных рубе­жей — одно из приоритетных направлений деятельности органов го­сударственной власти Чувашской Республики, патриотического вос­питания молодежи, обеспечения преемственности поколений. В на­стоящий момент нельзя утверждать, что тема строительства оборони­тельных рубежей раскрыта полностью. Однако на протяжении послед­них лет для изучения и популяризации этого события сделано доста­точно много, чтобы оно стало одной из самых важных страниц в книге истории нашей республики.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Респуб­лики в рамках научного проекта № 19−49−210 004.

Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубе­жей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегио­нальной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021