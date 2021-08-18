Подвиг строителей Сурского и Казанского рубежей: мемориализация в Чувашии
22 июня в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это первое в истории Чувашии научное событие, посвящённое возведению рубежей обороны в первые годы Великой Отечественной войны и трудовому подвигу народа. Напомним, в год 75-летия Великой Победы в Чувашии на государственном уровне принято решение о восстановлении и сохранении памяти об историческом трудовом подвиге народа. В республике 2021 год, в памятную дату 80-летия начала Великой Отечественной войны и масштабной мобилизации жителей на строительство оборонительных сооружений, объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей.
Соорганизатор мероприятия — Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН) подготовил сборник статьей участников конференции. В предисловии к сборнику один из его составителей — доктор исторических наук Иван Бойко отмечает, что всего в книгу включено 48 статей 60 авторов, которые представляют, кроме Чувашии, 11 научных центров страны, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Йошкар-Олу, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Севастополь, Ульяновск, Уфу, Читу, Свердловскую область. ИА REGNUM публикует материалы конференции. Представляем работу учёных Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) — доктора исторических наук, декана историко-географического факультета Олега Широкова, кандидатов исторических наук, доцентов Олега Андреева и Марины Широковой.
О.В. Андреев, М.А. Широкова, О.Н. Широков
ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ: НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ В ЧУВАШИИ1
Самоотверженный труд населения в тылу стоит в одном ряду с героизмом воинов на полях сражений Великой Отечественной войны. Строительство оборонительных сооружений — яркий пример подвига тружеников тыла, способствовавший превращению Советского Союза в единый военный лагерь и достижению Великой Победы.
Поэтому в Год памяти и славы в Российской Федерации вполне закономерным стал указ главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. № 134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» [15, 16]. Хотя Чувашия не была театром военных действий, но именно она стала инициатором и примером увековечения памяти о строителях оборонительных линий, возведенных в 1941—1943 гг. на территориях многих республик, краев и областей Советского Союза.
В Чувашии деятельность по увековечению подвига строителей оборонительных рубежей за короткое время приобрела комплексный характер. Ее основными направлениями стали:
1) нормативно-правотворческая и организационно-координирующая деятельность органов государственной власти;
2) создание мемориальных объектов;
3) научно-исследовательская деятельность историков, краеведов;
4) многогранная деятельность архивов Чувашской Республики
5) изучение и освещение темы в СМИ;
6) мероприятия учреждений образования и науки, культурно-просветительских организаций, центров патриотического воспитания.
В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, обеспечению преемственности поколений одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Чувашской Республики стало увековечение памяти о подвиге строителей оборонительных рубежей. Личная инициатива и пример главы Чувашской Республики в этом деле сыграли определяющую роль. Руководитель республики во время акции «Народная память. Сохраним Победу!», организованной Государственным архивом современной истории Чувашской Республики 26 февраля 2020 г., отметил значимость сохранения памяти о данном историческом событии.
Широкомасштабной работе предшествовало создание в соответствии с распоряжением руководителя республики О.А. Николаева от 16 июля 2020 г. № 634-р Организационного комитета под руководством заместителя Председателя Кабинета министров Чувашской Республики А.Л. Салаевой. В состав оргкомитета вошли члены Кабинета министров, а также директор Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР) Г.В. Ертмакова, председатель регионального отделения «Поискового движения России» Е.Г. Шумилов, заместитель главного редактора информационного агентства «REGNUM» В.В. Андреева, председатель Союза женщин Чувашии Н.А. Николаева и др.
Согласно распоряжению и утвержденному плану мероприятий на 2020—2023 гг., на территории республики осуществляются социально-значимые и культурно-просветительские проекты по увековечению памяти о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мероприятия носят комплексный характер и включают в себя: установку и благоустройство территорий мемориальных объектов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла; создание документально-художественного фильма, произведений театрального, сценического искусства; проведение тематических кинопоказов, концертов, экскурсий, творческих встреч в архивах, библиотеках, музеях, культурно-досуговых учреждениях; создание единого информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках Плана основных мероприятий в июне—сентябре 2020 г. в г. Чебоксары прошел фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу» (учредитель — управление образования администрации г. Чебоксары). На конкурс оргкомитета были представлены экскурсионные маршруты по местам строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии, музейно-выставочные и экспозиционные проекты, исследовательские работы. В зале Чувашского государственного театра оперы и балета 28 октября 2020 г. была проведена акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…», а с 28 октября по 6 ноября 2020 г. действовала мультимедийная выставка.
Важную роль в создании единого информационного ресурса сыграл Координационный совет при главе Чувашской Республики по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. На его заседании, состоявшемся 25 июня 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи, принято решение (п. 5.2.): «Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (А.Ю. Александрову) включить в интерактивную карту мемориальных памятников и объектов исторического наследия Чувашской Республики раздел, касающийся трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». На историко-географическом факультете ЧГУ им. И.Н. Ульянова начата работа по созданию модуля «Трудовая доблесть Чувашии — строители Сурского рубежа».
Единый информационный ресурс — сайт сурскийрубеж.рф — создан и успешно функционирует с января 2021 г. Созданы и содержат значительный и разнообразный материал баннеры на сайтах: управления образования администрации г. Чебоксары — «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», администрации г. Шумерля — «Сурский оборонительный рубеж», ГОУ Чувашской Республики дополнительного образования — «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики» и др.
Создание мемориальных объектов стало еще одним важным направлением в увековечении памяти о коллективном подвиге в ходе строительства оборонительных рубежей. Инициативы краеведов, патриотов-общественников из соседних регионов послужили примером для Чувашии, где такая работа с самого начала приобрела организованный характер благодаря взаимодействию энтузиастов, общественных организаций и органов исполнительной власти. С 2010 г. и по настоящее время созданы и функционируют различные мемориальные объекты: памятник в честь строителей оборонительных рубежей на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений, около д. Истереккасы Мариинско-Посадского района (открыт 4 мая 2010 г.); стела труженикам тыла, участвовавшим в строительстве оборонительных сооружений в с. Янтиково Янтиковского района (7 мая 2010 г.); стела в честь земляков, участников сооружения оборонительной линии зимой 1941—1942 гг. в д. Чубаево Урмарского района (8 мая 2015 г.); памятный знак-обелиск строителям Сурского оборонительного рубежа в с. Порецкое Порецкого района (9 мая 2015 г.); закладка камня под мемориал в мемориальном комплексе «Победа» в г. Чебоксары при участии главы Чувашской Республики О. А. Николаева и заместителя министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой (4 сентября 2020 г.); Стена памяти труженикам тыла и детям войны в д. Мокры Канашского района (22 октября 2020 г.); реконструкция Шумерлинского участка Сурского рубежа по инициативе краеведов А. Пояндаева и Н. Кондратьева (с 2013 г.).
Успешно работают профессиональные историки, краеведы, энтузиасты, ведущие научные изыскания, создающие научные, научно-популярные труды и проводящие их публичную презентацию, публикующие сборники документов и воспоминаний участников строительства рубежей. В рамках региональной историографии этой теме посвящено значительное количество трудов.
Благодаря историкам Д.А. Захарову и Е.В. Касимову стали доступны широкому кругу читателей многие документы по истории строительства оборонительных рубежей. Ими подготовлен и опубликован в 2016 г. сборник архивных документов «Под грифом «секретно»: Неизвестные и малоизвестные страницы истории Чувашии времен Великой Отечественной войны», в котором в разделе 5 — «Организация военно-полевого строительства на территории Чувашии» содержатся документы из ранее секретных описей фонда Р-203 (документы секретного отдела Совета министров Чувашской АССР) .
Стал большим событием и весомым вкладом в дело увековечения памяти выпуск в 2020 г. Чувашским книжным издательством двухтомника «Военно-мемориальные объекты и воинские захоронения в Чувашской Республике» — результата совместной работы государственных органов, архивов, библиотек, сотрудников издательства, исследователей. Получился уникальный труд, аналогов которому в стране еще нет. В книге описаны мемориальные объекты, посвященные подвигу строителей оборонительных рубежей.
Важным моментом в формировании исторической памяти о строителях оборонительных рубежах являются презентации научных и популярных трудов исследователей. Так, в конференц-зале Национальной библиотеки Чувашской Республики в феврале 2016 г. состоялась презентация книги краеведа А.В. Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонные рубежи».
Целый комплекс мероприятий проводится учреждениями образования и науки Чувашии, просветительскими организациями, центрами патриотического воспитания, которые наряду с исследовательской, поисковой работой организовывают выставки и экспозиции, тематические встречи.
Руководствуясь указом главы Чувашской Республики О.А. Николаева от 9 мая 2020 г., в республике 28 октября 2020 г. был дан старт Году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Так, в этот день в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся Межрегиональный круглый стол на тему «Сурский и Казанский оборонительные рубежи: актуальные вопросы изучения и сохранения исторической памяти», в котором приняли участие заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской Республики Г.А. Быкова, ученые Чувашского государственного института гуманитарных наук И.И. Бойко, В.Г. Харитонова и Е.В. Касимов, преподаватели историко-географического факультета Чувашского госуниверситета — О.В. Андреев и М.А. Широкова, а также исследователи из Марий Эл, Татарстана и Мордовии, Пензенской области, поисковики и краеведы, учителя школ. Проведена также акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…» в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета в г. Чебоксары.
Логическим продолжением мероприятий стала Межрегиональная научно-практическая конференция, состоявшаяся 30 октября 2020 г. в г. Шумерля (МБУ ДО «ЦДТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3», Музей под открытым небом «Сурский рубеж обороны»). В ней приняли участие свыше 150 чел., в том числе глава г. Шумерля С.В. Яргунин, исполняющий обязанности главы администрации Шу — мерлинского района А.А. Мостайкин, краеведы, специалисты и представители военно-патриотических формирований, общественные активисты, поисковики, юнармейцы из Чувашии, Мордовии и Татарстана. В ходе конференции состоялось торжественное подписание договора о сотрудничестве между Большеберезниковским районом Республики Мордовия, Кайбицким и Апастовским районами Республики Татарстан и г. Шумерля Чувашской Республики.
Значимым событием в республике стало издание книги О.В. Андреева и М.А. Широковой «День Победы приближали как могли. Чувашия в годы Великой Отечественной войны: документальные очерки», в которой отдельный раздел посвящен истории строительства оборонительного рубежа. Презентация книги состоялась в канун Дня Победы в 2020 г.
Хранителями памяти о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей являются архивы Чувашии, прежде всего Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР) и Государственный архив современной истории Чувашской Республики (ГАСИ ЧР). Сотрудниками выявляются документы в фондах, организовываются презентации электронных изданий, проводятся тематические уроки с обучающимися образовательных учреждений. Наиболее ценные сведения хранятся в документах бывшей ранее секретной части фонда Совета министров Чувашской АССР (Р-203), хранящегося в ГИА ЧР.
Большое значение для увековечения подвига строителей рубежей имеет электронное издание сборника документов «Неизвестная война: Секретные постановления Совнаркома Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) 1941—1945 гг.» [14], подготовленное ГИА ЧР к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В сборнике из 60 документов периода 1941—1945 гг. фонда Р-203 — Совет министров Чувашской АССР (Оп. 23, с которой в 1990-е гг. снят гриф секретности) три постановления связаны со строительством на территории Чувашии в 1941—1942 гг. Сурского и Казанского оборонительных рубежей, обеспечения их охраны. Большую ценность представляет сборник «В тылу как на фронте: документы, воспоминания, статьи», составленный Ф.Н. Козловым, в который включен ряд рассекреченных документов.
В различных фондах ГАСИ ЧР содержится немало документов о строительстве Сурского и Казанского оборонительных сооружений. Архив объявил акцию «Народная память. Сохраним Победу!», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг. Проект создан в целях сбора и сохранения документов из личных (семейных) архивов участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и тружеников тыла. Каждый житель республики может принести в архив документы, повествующие о военных годах.
В настоящее время активно формируется источниковая база устной истории по теме строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии. Воспоминания участников строительства, очевидцев и их родственников широко раскрывают отдельные аспекты темы, которые не отражены в официальных архивных документах. В 2020—2021 гг. сбор воспоминаний приобрел централизованный республиканский характер. Архивы и библиотеки осуществляют прием документов из семейных архивов. По инициативе Управления образования администрации г. Чебоксары собраны воспоминания о строительстве и на их основе издана книга «Строители безмолвных рубежей». Их изучение и анализ стали новой задачей для историков республики. В то же время публикация архивных документов способствует более комплексному изучению темы строительства, позволяя рассказать о ней с позиции руководителей и рядовых участников.
Особенность воспоминаний в том, что в большинстве своем их авторами являются женщины — участницы строительства. Они повествуют о жизненных трудностях, непростых судьбах людей военных лет, переживаниях о мужьях, ушедших на фронт, о детях и стариках, оставшихся дома, невероятных лишениях, холоде и голоде в ходе строительства… Воспоминания воссоздают более детальную и порой более реалистичную картину того времени. Архивные документы убеждают нас в том, что строительство было достаточно организованным, руководители — военные инженеры — профессионалами своего дела. Документы также содержат упоминания о транспорте, орудиях труда, снабжении продуктами. В то же время воспоминания показывают, что условия строительства на различных участках сильно отличались, что многое зависело от ответственных за порученное дело. В большинстве воспоминаний отмечается, что люди питались тем, что принесли с собой из дома или родные прислали позднее. Вместе с тем встречаются и сведения о том, что благодаря организации питания на стройке можно было выжить, тогда как дома есть было нечего. Сведения о страшном холоде, болезнях и смертях соседствуют с воспоминаниями о том, что вечером после работы люди собирались, общались, пели песни и танцевали. Жизнь всегда разнообразна, даже в самые трудные времена… Таким образом, воспоминания как исторический источник позволяют понять, что у каждого участника была своя история войны.
Актуальность темы строительства оборонительных рубежей проявляется и во многих проектах региональных средств массовой информации, хотя долгое время тема строительства была засекречена, и одним из первых упоминаний в печати о ней можно считать статью о списке награжденных, опубликованную в «Красной Чувашии» за 18—19 марта 1942 г. Тогда наградили 234 чел. — «особо отличившихся колхозников, инженерно-технических, советских и партийных работников», которые участвовали в «спецстроительстве». В сборнике документов «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» была опубликована краткая информация об итогах строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в пределах Чувашской АССР.
С 2015 г. по инициативе главного редактора был создан проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». На основе архивных документов, воспоминаний строителей журналисты раскрывают тему оборонительных рубежей на территории республики. Уже несколько лет ГТРК «Чувашия» готовит репортажи по данной теме. Зрители телеканала имеют возможность проследить процесс реконструкции отдельных участков рубежей и поиска архивных документов, послушать интервью с участниками строительства и местными краеведами.
В 2021 г. был реализован проект «Сурскийрубеж.рф», на котором собирается вся информация о строительстве оборонительных рубежей на территории нашей республики и мероприятиях, проводимых в честь данного исторического события. На сайте проекта представлены архивные документы, воспоминания и фотографии участников и свидетелей, рисунки детей, информация о конкурсах, посвященных этому событию, новости и мн. др.
Память о строительстве оборонительных рубежей активно интегрируется в городское пространство Чебоксар с целью популяризации этой темы. На обновленной Красной площади города в числе прочих интересных мест установлены круглые скамьи со встроенными в них информационными стендами. Один из них посвящен Сурскому рубежу и содержит карту и краткую информацию о строительстве.
Сохранением памяти о подвиге строителей оборонительных рубежей активно занимаются краеведческие музеи Чувашии. Их экспозиции ценны тем, что содержат свидетельства о строительстве в разных районах нашей республики. Так как рубежи практически не сохранились, в настоящее время мы можем представить их и показать молодому поколению только благодаря реконструкциям. Представленные в экспозициях личные вещи участников, судьба которых переплелась с военными буднями, помогают приблизиться к той эпохе, лучше понять ее.
Строительство оборонительных рубежей на территории нашей республики в период Великой Отечественной войны отражено в экспозиции Музея воинской славы Чувашской Республики Чувашского национального музея. Существует отдельная часть экспозиции, посвященная работе тыла в период 1941—1942 гг., где представлены копии документов ГИА ЧР, связанные со строительством оборонительного рубежа: постановления Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (от 28 октября 1941 г. № 93сс), приказа № 46 по 12-му Армейскому управлению оборонительных работ Главоборонстроя НКО СССР от 18 декабря 1941 г. «О развертывании социалистического соревнования на строительстве», схемы оборонительного укрепленного района г. Алатырь. Также в музее хранятся другие интересные документы. Различные экспозиции, тематические выставки и реконструкции созданы и создаются в Вурнарском историко-краеведческом народном музее, в Янтиковском народном краеведческом музее, в краеведческом музее Мариинско-Посадского района, в Музее верховых чувашей Мор — гаушского района, в Шумерлинском народном историко-краеведческом музее.
Еще одним направлением мемориализации является разработка экскурсий и туристических маршрутов по следам событий Великой Отечественной войны. Участники маршрутов на практике знакомятся с природными особенностями местности, более реалистично представляют жизнь и эмоции людей, чьи судьбы были связаны с военным временем. Одним из таких маршрутов, разработанный в Чувашии в 2015 г., стал «Сурский оборонительный рубеж», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит по территории Ядринского района: с. Засурье — пос. Совхозный — д. Стрелецкая — г. Ядрин — с. Ильина Гора. Через эти населенные пункты тянется Засурская линия обороны, являющаяся частью Сурского рубежа. Экскурсанты своими глазами могут увидеть окопы, траншеи и противотанковые рвы с правого высокого берега Суры в районе поселения Ильина Гора.
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день недостаточно уделено внимания биографиям организаторов и руководителей строительства оборонительных рубежей, которые несли ответственность за выполнение этого задания в срок. Большинству населения Чувашии неизвестны их имена, они не закреплены в названиях улиц, районов и других местах памяти.
Сохранение памяти о подвиге строителей оборонительных рубежей — одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, патриотического воспитания молодежи, обеспечения преемственности поколений. В настоящий момент нельзя утверждать, что тема строительства оборонительных рубежей раскрыта полностью. Однако на протяжении последних лет для изучения и популяризации этого события сделано достаточно много, чтобы оно стало одной из самых важных страниц в книге истории нашей республики.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чувашской Республики в рамках научного проекта № 19−49−210 004.
Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Чебоксары, 22 июня 2021 г.) / сост. и отв. ред. И.И. Бойко, В.Г. Харитонова. Чебоксары, 2021. ISBN 978—5—87 677—263—3 © Авторы статей, 2021 © Чувашский государственный институт гуманитарных наук, 2021