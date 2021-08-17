Проблемы глобальной экономики могут усугубиться недостатком микрочипов. Такие трудности и без того проблемной экономике прогнозируют зарубежные эксперты, сообщения которых проанализировало издание «Известия». В июне The Smart Payment Association (SPA) предупреждала о том, что производители банковских карт из-за кризиса начали сталкиваться с расширением сроков поставок микросхем для их сборки, что в итоге не позволит регулярно удовлетворять потребности в их спросе объемом более 3 млрд карт в год. А в августе аналитическое агентство ABI Research подсчитало, что в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн: если в первой половине этого года разницу между спросом и предложением компенсировали запасами вендоров, то во втором полугодии склады начнут пустеть, тогда как новые поставки микрочипов, по прогнозам ABI, будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

Между тем другие эксперты не склонны драматизировать ситуацию, мол, да, проблема существует, но не критична. Тем не менее некоторые аналитики загодя предупреждают о таких возможных последствиях (к слову, довольно предсказуемых для подобных ситуаций), как рост цен стоимости обслуживания банковских карт. И хотя, заметим, всегда удивляло то, что на фоне экологических трендов, в том числе влекущих некую цикличность в экономике, пластиковые банковские карты не получали вторую жизнь, а обнулялись по истечении срока их обслуживания, теперь эти карты и вовсе могут исчезнуть как вид. Издание приводит мнение ряда банковских участников, которые заявляют о том, что на рынке растет доля цифровых карт. В ВТБ изданию отметили, что к 2023 году планируется довести их долю в общем объеме эмиссии до 40%. Год назад портал Банки.ру задавался вопросом, смогут ли цифровые карты, появившиеся несколько лет назад, заменить пластиковые. Тогда издание сообщало, что страх пользователей «пластика», сдерживающий переход на цифровые карты, был заметно преодолен на фоне разгара пандемии. В период режима самоизоляции в ряде банков наблюдался рост числа заявок на digital-карты. Об этом сообщали Сбербанк, ВТБ, «Русский Стандарт» и другие банки.

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«Если привязать цифровую карту к мобильным сервисам Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay через смартфон с NFC, ею можно расплачиваться в рознице, а также снимать с нее наличные в банкоматах с функцией бесконтактной оплаты. В этом смысле цифровая карта значительно превосходит свою предшественницу — виртуальную карту, которая выпускается только для покупок в Интернете. Обычные виртуальные карты не поддерживают мобильные сервисы платежей, кроме того, по ним часто действуют дополнительные ограничения, например на денежные переводы, не говоря уже о снятии наличных. Новые цифровые карты — полноценные аналоги классических карт, отличающиеся от них только отсутствием физического носителя», — подчеркивало издание.

Отметим, вероятно, дефицит микрочипов может разогнать спрос на цифровые карты. Однако развитие этого вида карт так или иначе упирается в физические носители, позволяющие совершать мобильные денежные операции. Портал «Банки.ру» напоминал, что без смартфона с модулем NFC (Near field communication — ближняя бесконтактная связь) картой нельзя расплачиваться в обычных магазинах и снимать с нее наличные. В этом случае картой можно оплачивать покупки только в онлайн-пространстве. Но даже если телефон оборудован NFC, не все терминалы и банкоматы оснащены NFC-ридером, позволяющим совершать платежи и снимать наличные без карты. При этом напомним также, что основными мобильными средствами, которыми пользуются россияне, впрочем, как и в той или иной степени во всём мире, являются смартфоны американского, корейского и китайских производителей. В июле РБК сообщал о том, что китайская корпорация Xiaomi впервые заняла второе место на мировом рынке смартфонов, обойдя Apple. Ее рыночная доля во втором квартале 2021 года составила 17%, тогда как американской компании — 14%. При этом на первом месте оказался южнокорейский Samsung с долей 19%. В пятерку лидеров попали и другие китайские производители: Vivo и Oppo с рыночной долей по 10%. В целом же рыночная доля китайцев, составивших пятерку — 37%. Однако смартфоны — не единственный физический носитель, так сказать, цифрового кошелька, взамен пластиковых карт. Есть еще вполне известные и другие устройства, которые могут взять на себе эту функцию, оставив телефону выполнение лишь традиционной ему роли — связи. Речь идет об NFC-кольцах или браслетах. Умные кольца российские банки тоже уже выпускают. Между тем и в эти умные устройства, судя по всему, встраиваются микрочипы. Скажется ли объявленный зарубежными экспертами дефицит микрочипов и на этих устройствах, вопрос. Пока же некоторые эксперты предполагают также и возникновение возможного дефицита сим-карт для телефонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бесконтактная оплата проезда часами

Между тем и телефоны могут обходиться без сим-карт. Еще в апреле 2019 года издание «Российская газета» писало о том, что производители Apple и Samsung, те самые, что по данным исследовательской компании Canalys, которые и публиковало РБК, входят в пятерку лидеров мирового рынка смартфонов, активно работают над технологией eSim. Доведет ли пока еще только предполагаемый дефицит микрочипов до той степени их нехватки, что это вынудит глобальный рынок к переходу на eSim-технологию, неизвестно. Но что касается российского рынка, то, например, в пресс-службе производителя банковских карт «Оренкарт» изданию «Известия» сообщили, что «некоторые производители чипов отзывают даже ранее оплаченные и подтвержденные ими обязательства по поставкам. При этом точные сроки и объемы новых поставок не называются. Производители чипов, которые готовы подтверждать поставки, уведомляют о существенном удлинении сроков отгрузки (до 6−10 месяцев), об ограниченных объемах чипов, доступных к заказам, и, как следствие, о повышении уровня цен». Сейчас компания не планирует сокращать производство, поскольку в апреле за счет инвестиций заключила контракт с несколькими крупными производителями чипов в Китае. Впрочем, там не исключают пересмотра планов, если договоренности сорвутся. В свою очередь в компании «Микрон», которая поставляет микроконтроллеры для банковских карт «Мир», как пишет издание, тоже не стали отрицать проблему дефицита. Но производства значительной части сырья и материалов локализованы, поэтому российскую фирму проблема затронула в меньшей степени. Но о том, что срок поставки отдельных микросхем на рынке составляет 50 и даже 80 недель, в «Микроне» знают. В компании считают, что полупроводниковый кризис продлится еще два-три года и затронет всех участников рынка микроэлектроники. Но переживать за доступность банковских и SIM-карт в России не стоит, заключили там. Мобильные операторы также в курсе сложностей с производством SIM-карт. В МТС отметили, что общий объем их поставок в Россию — свыше 100 млн штук в год, и влияние дефицита на этот объем ощущается. В «Билайне» сказали, что не наблюдают проблем с доступностью у своих поставщиков, но отметили увеличение закупочной стоимости изделий с начала 2021 года.