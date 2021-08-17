Радикалов, разгромивших инсталляцию в центре Киева, уже отпустили. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Задержанные три часа находились в Печерском управлении полиции, куда они были доставлены. После чего их отпустили. По словам представителей «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанным ничего не инкриминируют.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник. Национализм. Украина

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка» и «НАШ». Многие не удивились тому, что радикалов отпустили, и отметили, что нынешние правоохранители — это не «Беркут», который бы при президенте Украины Викторе Януковиче.

«Жаль, что больше нет старого доброго «Беркута». Теперь импотенты одни. Я так понимаю, полицейским ещё выговоры влепят», — написал Константин П.

«Можно подумать, что могло быть иначе. Это ж Украина», — отреагировала Елена Л.

«Ну хоть извинились перед «невинными овечками» за потрёпанную шкурку?» — с сарказмом поинтересовался Viktor.

«Майданили (протестовали против власти в 2014 году — О. П.) же за это, чего ныть-то?» — задался вопросом один из читателей.

«Ждем, когда наци начнут сажать полицейских», — написал Александр Н.

«Как стыдно быть полицейским сейчас, наверное. О какой там чести может идти речь?..» — задался вопросом читатель под псевдонимом Бабушкина Заначка.

Цитата из прямой трансляции Украинские радикалы

«Это, как сказал [украинский блогер, журналист и политик Анатолий] Шарий, традиции! «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бьёт полицию, полиция утирается и отпускает «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это традиционное! Такого нет нигде в мире! Это наравне с самым большим тризубцем выводит Украину вперёд всего мира!!!» — иронизирует Андрей.

«А оружие наградное дали и деньги на дорогу с медалькой?» — с сарказмом поинтересовался Сергей Л.

«А как же медаль героя Украины? Что, не выдали?» — также спросил Gessaro.

«Та кто сомневался. Даже если они половину народа убьют, их отпустят», — отреагировал NaSi.

«90-е отдыхают. Может, им ещё и медальки дадут? Украина превращается в страну нацистских идиотов…» — подытожил Сергей К.

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