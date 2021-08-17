Заявление депутата Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Максима Бужанского о том, что после гибели людей, упавших с американского самолёта в аэропорту Кабула, стоит забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Эти только задумались, а мы уже рады, что в своё время президент Атамбаев вывел американскую базу с территории Кыргызстана!» — отмечает Игорь П.

Многие пользователи были рады услышать голос разума, который редко доносится из уст украинских депутатов.

«Неужели? Я, когда увидела эти страшные кадры, тоже сразу подумала об Украине. Точно так же их бросят, когда выжмут всё из богатых земель, когда жареным запахнет. Очень жалко простой обманутый народ, который просто надеялся на лучшую жизнь, хоть и не найду оправдания такому поведению населения. Как можно было допустить такую власть?» — задаётся вопросом Людмила Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты уже множество раз предавали своих союзников, поэтому киевские власти должны были не доверять США ещё до бегства их военных из Афганистана.

«Давно нужно было понять, что Соединённые Штаты никогда не будут другом для Украины. Разве что с позиции выгоды и трактовки своих условий, но когда настанет определённый момент, американцы свалят из Киева на самолёте, оставив украинцев с носом», — указывает Nina N.

Дядя Сэм. Ок.1919

Часть людей считает, что украинские депутаты не способны осознать, что США в какой-то момент их предадут, они занимаются лишь тем, что набивают собственные карманы.

«Ой! Кто там задумался? Не приписывайте киевским властям способность задумываться. Нагрести миллионы и свалить в Италию, чтобы красиво жить. Вот лишь над чем они способны задумываться!» — убеждена Нина С.

Ряд пользователей указывает на то, что народ Украины слишком сильно очарован Соединёнными Штатами и события в Афганистане не снимут пелену с их глаз.

«Ну, это редкий думающий на Украине. Большинство скакунов с кастрюльками будут верить в демократию, даже когда их начнут выбрасывать с самолёта», — считает Роман Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка готовит афганских радикалов против России. Именно ради этого в руки исламистов «неожиданно» для всех упала огромная страна.

«Думаю, что США сделали хитрый ход против России. Сейчас беженцы-исламисты хлынут в страны СНГ, а там и до границы с Российской Федерацией доберутся. Даже страшно представить, как могут развиваться дальнейшие события», — пишет Лариса З.

Напомним, 17 августа депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Максим Бужанский написал в Facebook, что после гибели людей, упавших с американского самолёта в аэропорту Кабула, стоит забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума.