Экс-президент США Джордж Буш и его жена Лора Буш, бывшая первая леди, обратились к американским военным, ветеранам, дипломатам и разведывательному сообществу на фоне разворачивающегося в Афганистане кризисе.

U.S. Marine Corps Флаг США

«Многие из вас имеют дело с ранами войны, как видимыми, так и невидимыми. А некоторые из ваших братьев и сестер по оружию принесли последнюю жертву в войне с терроризмом. Вы уничтожили жестокого врага и лишили «Аль-Каидe» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) безопасного убежища, строя школы, отправляя грузы и оказывая медицинскую помощь. Вы уберегли Америку от новых террористических атак, обеспечили два десятилетия безопасности и возможностей для миллионов людей и сделали Америку гордой. Мы благодарим вас от всего сердца и всегда будем чтить ваш вклад», — сказали Джордж и Лора Буш в заявлении.

Война в Афганистане началась при Буше после терактов 11 сентября в 2001 году. Вашингтон предъявил лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ультиматум: выдать лидера Усамe бен Ладена и ликвидировать тренировочные лагеря боевиков или готовиться к нападению. Однако боевики отказались? и США начали вторжение. Теперь, через 20 лет, столица Афганистана Кабул быстро пала под ударами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это заставило многих вновь раскритиковать попытку Штатов взять террористическую угрозу под контроль.

Буш добавил, что у него с женой «на душе тяжело как за афганский народ, который так много страдал, так и за американцев и союзников по НАТО, которые принесли столько жертв». Он отметил, что президент США Джо Байден обещал эвакуировать афганцев, которые были на «передовой во время развития своей страны». «У правительства Соединенных Штатов есть законные полномочия сократить бюрократическую волокиту для беженцев на фоне гуманитарных кризисов. И у нас есть ответственность и ресурсы, чтобы обеспечить безопасный проход для них сейчас, без бюрократических проволочек», — говорится в его заявлении.

Georgewbush-whitehouse.archives.gov Джордж Буш — младший

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Как отставной командир ВМС, прослуживший 22 года, я сильно разочарован тем, что сделала нынешняя администрация. Думаю, я не должен удивляться после того, что произошло за последние месяцы, хотя и с другими ужасными решениями относительно масок, обязательных прививок и т.д. … Очень грустно, когда думаешь о нынешних военнослужащих», — пишет Flemingleaf.

«Мы все должны продолжать сильно беспокоиться о благополучии ветеранов этой эпохи и безопасности тех, кто продолжает служить под руководством этого безрассудного, слабоумного старого дурака», — злится Heddanuff896.

«Всегда существовал план вывода войск, просто не таким образом. В какой-то степени виноваты сами афганцы, мы были там двадцать лет, обучая их, давая им оборудование, некоторые из наших заплатили самую высокую цену, чтобы помочь им, и всем, кто служил там, мы благодарны за вашу службу. Невозможно описать некомпетентность нынешней администрации Белого дома», — считает hadtosetupanotheraccountwithfox.

U.S. Army Американские солдаты

«Во-первых, спасибо вам за все жертвы, которые вы и ваша семья принесли, чтобы поддержать нашу страну и обеспечить безопасность мне и моей семье. Да благословит вас Бог за вашу самоотверженность. Во-вторых, я не могу представить ваше разочарование и ужас от того, в каком направлении сейчас движется наша страна. Ужасно, что вашими коллегами руководит главнокомандующий, который больше заинтересован в том, чтобы позволить наркоторговцам, членам банд и другим незаконно прибывать в нашу страну, а затем поддерживать их за счет денег налогоплательщиков, игнорируя при этом афганцев, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь американцам. Мы должны оценить мужество, которое вы и ваши сослуживцы проявляли на протяжении многих лет», — указывает lmephd424.

«И снова те, кто помогал Америке в других странах на свой страх и риск, игнорируются и остаются позади. В очередной раз нашим военным отдаются приказы, которые прямо противоречат их этике», — отмечает NavyEN3.

«При всем уважении — где вы были, когда президент Трамп был на посту? Ценю добрые слова, но… уже поздновато что-то менять в нынешнем положении дел», — отвечает ssbgrace045.

«Я поддерживал и защищал Буша во время всего иракского конфликта. Это было до того, как я узнал, кто он такой. Буш отказался поддержать Трампа, когда единственной альтернативой была коррумпированная администрация Клинтона. Настоящий Джордж Буш — это ужасный человек. Теперь я содрогаюсь каждый раз, когда он говорит», — комментирует johnsmith729072.

«Буш не был моим любимым президентом. Было много вещей, с которыми я не был согласен в его политике. Однако никогда не было сомнений в том, что он любил Америку. Он, как и все мы, оказался в тяжелом положении, когда произошел терякт 11 сентября. Я думаю, что он справился с теми днями лучше, чем кто-либо мог надеяться. Он показал класс, силу и любовь к этой стране. Прав он или нет, но он был патриотом», — уверен fakenewsf.

U.S. National Archives Джордж Буш — младший и Лора Буш

«Но он предпочел своих братьев тому, что лучше для Америки, и поддержал слабоумного насильника в Белом доме. Я потерял к нему всякое уважение в 2016 году», — отвечает MarineSgtAl.

«У Буша был долгосрочный план, хотя и милитаристский, неоконсервативный. Но, по крайней мере, это был надежный план… Создать военные базы в Ираке и Афганистане и тем самым заключить Иран в американские военные тиски. Это был выполнимый план, но Обама разрушил его, когда вывел наши войска из Ирака. В этот момент Афганистан стал в некотором роде нецелесообразным. И, конечно же, Обама и его слабые военные лидеры допустили образование халифата после ухода американцев из Ирака. Президент Трамп взял на себя ответственность и ликвидировал халифат, а также был на пути к тому, чтобы вывести нас из Афганистана после того, как действия Обамы привели к этому неизбежному выводу. Если бы Байден не отступал от намеченного курса и действовал с позиции силы, а не слабости, все было бы иначе. В этом виноваты многие президенты. Буш, Обама и Байден. Но только один президент попытался поступить правильно и логично», — объясняет MarkK.

«Если бы мы только распознали волка (Пакистан) среди овец (НАТО) и не были наивными, думая, что можем доверять им, и не использовали никакой тактики, чтобы разорвать их связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы выделили Пакистану миллиарды долларов, которые были использованы им для создания и содержания «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обеспечения безопасного рая для Усамы. Боевики были использованы ими сейчас, в подходящий момент, при поддержке Китая», — уверен realjesus829.

Hbtila Пакистанский спецназ на параде

«У меня болит сердце за наших военных. Молитесь за своих друзей-ветеранов и действующих военнослужащих и протягивайте им руку помощи. На это тяжело смотреть — особенно при нынешней администрации», — сожалеет ssbgrace045.

«Было бы неплохо, если бы люди перестали обвинять во всем другую сторону и признали ошибки своей партии. Мы не сможем стать лучше, если не будем честно говорить о том, что пошло не так. И это относится к обеим сторонам», — подчеркивает Spm74.

«Буш и его жена всегда были хорошими людьми, приятно, что он чтит наших военнослужащих и женщин. Единственное, о чем я сожалею, — это то, что они не помогли Трампу, когда он нуждался в этом в 2016 году. В этом случае они предпочли семейную преданность партии и нации. Я понимаю это, и это было прискорбно», — вспоминает SocialismtheDeathknellofFreedom.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.