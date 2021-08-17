В Кабуле забыли двенадцать украинских военных на бывшей американской базе, заявили родственники украинцев, передаёт телеканал «24». Так, от родственников этих военных стало известно, что американцы, покинув базу, оставили контрактников с Украины, из Румынии, Болгарии и Грузии. Всего осталось порядка сорока человек. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общались с оставшимися, забрали с базы оружие, но вреда военным не причинили. Те боятся покидать базу, ссылаясь на «анархию» в Кабуле.

Умберто Боччони. Настроения III. Те, кто остался. 1911

Читайте также: Несколько украинских военных не забрали с бывшей военной базы США в Кабуле

Новость обсудили в телеграм-канале «Леся из СТРАНЫ», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие задались вопросом, что на военной базе США делали украинские военные. Иные напомнили об эпизоде с эвакуацией представителями США из Афганистана своих собак, указав на то, что в то же время этим людям в самолете места не нашлось.

Читайте также: США предпочли эвакуировать своих собак из Кабула

«Зато американские собаки с комфортом улетели… «Весь мир с нами…» — с сарказмом отреагировал Юра.

«А у нас кидать людей — это особенность национальной украинской политики…» — пишет Данила Б.

«Вот и все, что нужно знать о бескорыстной преданности американских друзей», — отметил Oleg K.

«А куда их брать, собак потом куда посадить?» — с сарказмом поинтересовался Vitaliy R.

«Паны с собачками улетели, а прислуга не поместилась?» — также не без сарказма поинтересовался Oleg U.

«Ну и что? Мозги на место не встали у фанатов «американских друзей»? Так и об вас ноги вытрут, когда не нужны станете», — добавила Галина С.

Sarah Tate Украинские военнослужащие

«Использовали и бросили и те, и другие. Пусть сидят там. Что они там делали??? На заработки поехали. Пусть думают сами. Не жалко», — отреагировала Lana L.

«Ну, по-человечески жаль земляков, а по сути, какого пса они там делали? Клубники, что ли, в Польше мало?» — не понимает Михаил Ш.

«Ну шо, сынку. Помогли тебе твои друзья? Теперь у вас будут новые хозяева. Там ещё и грузин кинули», — отреагировал один из читателей.

«[Американцы] бросили, свои вообще не вспомнили. Ну вот теперь пускай ВСУ подумают над этим…» — отметил Боб Дядя.

«Не удивлюсь, если опять российское посольство будет вывозить, как из Йемена», — написала Helga S.

«Вместе с гражданами Украины сидят в неведении также грузины, болгары, румыны. Их тоже никто не торопится забирать», — добавил один из читателей.

«Это как во время Великой Отечественной, немцы бежали, а полицаям места на машинах и телегах не было, так и сейчас, кто для них украинцы? Так, расходный материал», — подытожила Марина Г.

Читайте также: В минобороны Украины опровергли наличие солдат ВСУ в Афганистане