Призыв министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к властям Киргизии «максимально оперативно» реагировать на случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Женщины Киргизии. 1950-е

«Если бы я, русская, проживала в другой стране постоянно, то уж, конечно, постаралась бы выучить их язык. Хотя я не одобряю то, что произошло, но могу понять. Почему коренной киргиз должен знать, что говорит ему по-русски продавщица в Киргизии?» — пишет Кристина В.

Некоторые пользователи считают, что правильным решением для тех, кто живёт за пределами России, станет обучение национальному языку во избежание подобных конфликтов. Другие, наоборот, убеждены, что человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет.

«В России всем абсолютно наплевать на то, на каком языке кто там разговаривает. К примеру, в Башкирии или Татарстане нередко можно услышать национальный язык и это прекрасно! Татары прекрасно понимают русский язык, и продавщица будет разговаривать так, как удобно клиенту, потому что ей выгодно продать товар. Убеждён, что возмущённые киргизы отлично понимают русскую речь, просто они купаются в собственной ненависти», — написал Кирилл В.

МАММ / МДФ Оркестр Горьковской филармонии на гастролях в Киргизии. 1960-е

Часть людей отмечает, что руководству России необходимо самому жёстко реагировать на подобные случаи, чтобы те, кто проявляют насилие в отношении русскоязычных, почувствовали на своей шкуре все последствия своего злого деяния.

«Каждый раз, когда они притесняют кого-то из русскоговорящих, наша страна должна высылать по 50 мигрантов с пожизненным запретом на въезд, выдавая всем бумажку с ФИО и адресом человека, допустившего дискриминацию. Полагаю, что после такого все эти псевдопатриоты на окраинах бывшей империи быстро закроют свои рты», — предполагает Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что в России трудится огромное количество мигрантов из Киргизии, и это никак не вяжется с той националистической ненавистью, которую проявляют ревнители киргизского языка.

«Если они начинают ненавидеть наших русских у себя в стране, тогда, может, надо им начать запрещать своим гражданам ездить в Россию?» — задаётся вопросом Владимир Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководство России своей миролюбивостью и бесконечным милосердием само поставило русскоязычных в опасное положение за пределами своей Родины.

«На самом деле мы сами распускаем людей, допуская подобное поведение. Слишком много помогаем, много прощаем. Люди привыкают, что русские добрые, всё спускают с рук. Сколько разных народов живёт за счёт России? Стоит забрать эту возможность, и только тогда они начнут её ценить», — считает Ольга С.

МАММ / МДФ Киргизская ССР. 1970-е

Нашлись и те, кто убеждены, что российским властям необходимо сначала воспитать уважение к национальному внутри собственной страны и уж только затем требовать подобного отношения со стороны соседей.

«Пока в самой России не начнут уважать русских, требовать уважения от других народов — глупая и смешная затея», — поделился своим мнением Николай Г.

Напомним, 16 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым обсудил случаи проявления бытового национализма в отношении русскоязычного населения и призвал власти республики «максимально оперативно» реагировать на такие происшествия.