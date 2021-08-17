Решение президента России Владимира Путина подписать указ об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы, включающий запрет на работу в госорганах для тех чиновников, которые отделались штрафами по коррупционным делам, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане поделились своими соображениями 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Помню закон, как принимали закон о запрете чиновникам иметь свой бизнес. Интересно, когда же он всё-таки заработает?» — задаётся вопросом Алексей Н.

Многие пользователи крайне удивились тому факту, что попавшиеся на коррупции сотрудники госслужб, отделавшиеся штрафами, имели всё это время право дальше осуществлять свою деятельность.

«То есть набрал, попался, заплатил символическую сумму и с чистой совестью пошёл воровать дальше? А затем свалит за бугор на яхте в виллу жить припеваючи на «честно заработанное». Странная это какая-то борьба с коррупцией. В Китае, наверное, такое читают со слезами и завистью», — издевается Мурат З.

Некоторые комментаторы убеждены, что единственно верный способ победить в России коррупцию — это перенять опыт китайских товарищей, которые не щадят чиновников, попавшихся на казнокрадстве.

«Я знаю, как победить коррупцию. Полная конфискация имущества у паршивца и вместе со всей семьёй в кандалах пешим ходом на каторгу вечную. Только так!» — считает Сергей Д.

(сс) sajinka2 Взятка

Часть людей считает, что подобные жёсткие меры не дадут желаемых результатов и лишь развернут в стране кровавую бойню, в то время как настоящие коррупционеры продолжат безнаказанно наживаться на народе.

«И толку? Ни расстрелы, ни конфискация не помогают. Пока есть человеческий фактор, коррупция будет всегда и везде. И это касается не только чиновников. Закон един для всех? Значит, расстрелы и конфискации придётся осуществлять в отношении всего населения. Получится, что расстреляют каждого пятого», — предполагает Никитос М.

Ряд пользователей указывает на то, что коррупция ничуть не менее опасное явление, чем терроризм.

«Коррупция ничем не отличается от терроризма, воровство денег ворует жизни людей. Сколько людей погибает от нехватки медицинского оборудования или на плохих дорогах? Государство выделяет огромные деньги, но в дело идёт не всё. Чем люди, ворующие у людей в жизненно важных отраслях, отличаются от террористов? Ведь они так же массово убивают народ, только не прямо, а косвенно. Именно поэтому в Китае их публично казнят, потому что они угроза номер один для общества. А в Российской Федерации с ними обращаются излишне гуманно», — поделился своим мнением Тимор Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что борьба с коррупцией в России ведётся уже десятки лет, но почему-то всё никак не может прийти к своему логическому завершению.

«Бороться с коррупцией только сейчас собираются начать? Как можно потратить целые десятилетия и не решить вопрос с уничтожением коррупции? Это же похоже на бесконечную и умышленную игру!» — пишет Владимир Т.

Напомним, 16 августа на официальном интернет-портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021−2024 годы, включающий запрет на работу в госорганах для тех чиновников, которые отделались штрафами по коррупционным делам.