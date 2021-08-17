Информация о том, что, согласно данным Государственной службы статистики, за последний год сахар на Украине подорожал на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца — на 33%, хлеб — на 16%, мясо — на 11%, а макароны — на 9,3%, стала поводом для жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

"Что ноете? Видите, у соседей хуже, чем у нас. Радоваться надо! Типичная украинская логика обернулась в противоположную сторону», — поделился своим мнением Николай С.

Многие пользователи пришли к выводу, что данные экономические показатели ярко демонстрируют несостоятельность нынешней украинской власти, неспособной удержать цены на продукты в удовлетворительных для населения отметках.

«Ну, вот вам и результат правления Зеленского, который окончательно скрутит украинскую экономику в крендель. А сколько надежд-то было! Где европейские зарплаты? Почему экономика Украины до сих пор завязана на Белоруссию и Россию, а не на благословенную Европу?» — задаётся вопросами Иван Е.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная негативная картина наблюдается и в России. Это говорит о том, что народ Украины не одинок в своей беде.

«Можно подумать, что у нас, в России, цены не растут. Пускай украинцы сами разбираются со своими проблемами, нам важнее решить наши!» — указывает Инесса И.

Часть людей считает, что в России долгое время ставили Украину в пример как образец страны, в которой цены на продукты находятся на очень привлекательном уровне.

«У нас тоже цены выросли. Морковка по 100 рублей вроде была. Выросли цены на чечевицу на 20%. Цены растут тоже. Просто уже 8 лет про эту Украину слышали, мол, там продукты дешевле, чем в РФ. Будто мы на неё равнялись всегда. Неплохо знать, что на самом деле происходит у соседей», — считает Виктор Т.

Ряд пользователей указывает на то, что в погоне за тем, чтобы устроить побольше козней России, Украина сама оказалась в сложнейшей ситуации, выхода из которой пока не наблюдается.

«Ну Украина, судя по всему, выбрала выколоть себе сразу оба глаза, чтобы лишить Россию зрения, но по итогу мы оказались в одной и тоже луже. И чему украинцы радовались, когда в России росли цены на продукты? У нас же взаимосвязанные экономики! Вот теперь жуйте вместе с нами втридорога», — обращается Евгений Ч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

Нашлись и те, кто отмечают, что проблемы России и Украины очень схожи, потому что они до сих пор имеют крайне тесную взаимосвязь между собой.

«Подобная ситуация с продуктами говорит о том, что у России и Украины всё-таки одна судьба. Мы навечно связаны друг с другом, даже после кровопролитных конфликтов», — отмечает Олег К.

Напомним, 16 августа издание «Главред» опубликовало информацию о том, что, согласно данным Государственной службы статистики, за последний год сахар на Украине подорожал на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца — на 33%, хлеб — на 16%, мясо — на 11%, а макароны — на 9,3%.