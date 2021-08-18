Ко Дню независимости и дню флага Украины в Киеве установили на флагшток самого большого государственного флага герб страны (тризуб). Герб Украины больше человеческого роста и снабжен поворотным механизмом. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко на своей странице в социальной сети в Facebook.

Kyivcity.gov.ua Тризуб, установленный на флагшток в Киеве

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Новость оценили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие усмотрели в данной новости повод для сарказма и шуток, отметив, что это далеко не то достижение, которым стоит гордиться нынешней Украине.

«Ну это же «веселее», чем какие-то там мосты ремонтировать и строить новые, коммуникации ремонтировать…» — отреагировал Константин В.

«Как это эпично, тризуб — это флюгер, откуда ветер — туда и крутится», — написал Аркадий.

«Вот это дело! Это то, что всем нам так нужно! И денег никаких не жалко. Пойду гимн спою», — с сарказмом добавил THM300.

«Страна крутится, не зная кому и какую часть тела подставить… Тризуб на этом фоне вообще [ерунда]», — отреагировал Nikolai S.

«Самый большой и даже видимый из космоса тризуб будет сделан из ГТС Украины», — написал один из читателей.

«Флаги, в каком городе больше, тризубы обыкновенные, тризубы крутящиеся… Достижение за достижением, причем по всей стране…» — пишет Роман М.

Kyivcity.gov.ua Установка тризуба

«Теперь все знают цену вилам. Обычный флюгер — откуда деньгами поманят, туда и повернётся», — отметил Павел К.

«Боже, когда же эта глупость кончится?.. У этой страны нет будущего», — отреагировал Bender 1940.

«Очень полезная штука! Зачем? Ну, наверное, чтобы из Кремля было видно!» — шутит один из читателей.

«А на вилку насадить шмат сала. От это будет композиция. «Агрессор» сразу от смеха «перемрёт», — смеется Дмитрий О.

«Мир ахнет, увидев возможности отечественного производителя!» — с сарказмом добавил Александр М.

«Германия 30-х — свастика на каждом углу. Аналогия сама напрашивается», — пишет Vova P.

«Такое ощущение, что внешние силы целенаправленно закрепили во власти сумасшедших», — отреагировал Андрей Л.

«Страна вышиванок, песен, лозунгов, речевок и идиотов», — отреагировал Denis К.

(сс) Mstyslav Chernov Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года

«[Россия], смотри, что мы можем. Это не ваши несчастные МКС и модули «Наука» и не ваш этот самый крупный в мире завод по переработке газа в Амуре. Это тризубец, он крутится и светится. Понимать надо», — с сарказмом добавил SpirsSid.

«Очень символично, откуда ветер сильней дует, в ту сторону и поворачиваемся», — написал один из читателей.

«Самый большой прапор, самый большой тризуб, самый большой вареник. Кто посмеет сказать, что мы не великая страна?» — не без сарказма задалась вопросом Tatiana M.

«Вот это перемога так перемога. Похоже, что «нищая» и «отсталая» Россия не тем занимается. Строить катера с воздушным винтом «любой дурак сможет». А вот для создания тризуба-флюгера надо влить бешеные деньги, которых в России «нет», поэтому она и строит ракетные двигатели, катера и самолёты (и многое другое)», — с сарказмом отметил John Dou.

«Коммунисты раньше за каждую пятилетку отчитывались, сколько и чего построили. Эти будут отчитываться, сколько флагштоков поставили?» — подытожил Вова Дончанин.

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