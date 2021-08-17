Итоги исследования, показавшего, что идею российского Минздрава о запрете продажи любых алкогольных напитков лицам моложе 21 года поддерживают 39% граждан, широко обсуждают в интернете. Многие считают, что запреты — вещь полезная, когда это не приносит ощутимой прибыли. Особенно много комментариев опубликовано на сайте иркутского СМИ irk.ru:

Василий Максимов. По примеру старших (фрагмент). 1864

«А кто-нибудь проводил опрос россиян, во сколько лет они первый раз употребили алкоголь? Интересно было бы услышать это в первую очередь от той трети россиян, которые считают, что продавать алкоголь надо лицам с 21 года. Но это еще не всё. А как же выдавать оружие в армии с 18 лет?

А как же вождение машины с 18 лет? А как же вступление в брак с 18 лет? А рожать детей, ну или заниматься сексом с 18? И это при том, что дети сейчас взрослеют по многим показателям намного раньше, чем каких-то десять назад.

И кстати — про запреты. У нас в стране продажа алкоголя после 23:00 часов запрещена во многих регионах. И в каждом регионе масса магазинов, которые про этот запрет «не в курсе». И ничто и никто не может запретить им заниматься этим. Так что запреты вещь бесполезная, когда это приносит хорошую прибыль», — приводит доводы Владислав. «Алко-зло, зачем его сравнивать с другим?» — задаётся вопросом Олег.

«Идея хорошая, но алкогольный бизнес будет против. Поэтому предвижу я, что затея эта провалится», — отмечает другой участник обсуждения под псевдонимом «Зеркало».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкоголем

»Запретить пользоваться ритуальными услугами до 100 лет», — предложил «Джон Смит».

«Есть кто-нибудь среди комментаторов, кто читал этот закон? Да тут и в тексте написано — запрет продукции крепостью свыше 16,5 градуса. То есть под закон не попадает употребление подростками пива, разных алкогольных коктейлей (я это не употребляю, так что даже названий не приведу), винных напитков, на которые специально сделают наклеечки по 14−15 градусов.

Вы вообще понимаете, что подростковый алкоголизм начинается именно с пива? И что в тех же США ЛЮБОЙ алкоголь запрещен к продаже лицам, не достигшим 21 года. Лицемерие — вот как всё это называется в России. И за такой закон я не проголосую. Пусть меняют состав закона, тогда рассмотрим еще раз», — приводит довод Роман Ферин.

«Мы уже пережили горбачевские эксперименты над народом… Хотите новых потрясений??? Дождетесь…», — замечает «Птица Говорун».

«На эти грабли мы уже наступали. Не майтесь дурью, господа из Минздрава и все прочие, имеющие доступ к законотворчеству», — замечает z14.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Минздрава РФ

«Теперь косметика и салоны красоты подорожают», — иронизирует «Чёрный Абдулла».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что почти 40% жителей РФ поддерживают запрет продажи алкоголя до 21 года, выяснилось по итогам опроса, проведённого Superjob.ru. Исследование проводилось 12−13 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 359 населенных пунктах.

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