Медалистка олимпиады «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM, как стажировка для дипломантов состязаний дала ей возможность реализовать свой потенциал и поверить в себя.

Юлия Труфанова

Юлия Труфанова изучает литературу Китая в магистратуре Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова и параллельно проходит стажировку в русско-китайском центре «ДжиДао». В китайский язык и культуру девушка влюбилась еще в детстве и решила связать с ними свою профессию. А участие в олимпиаде «Я — профессионал» по направлению «Востоковедение» помогло ей поверить в свои силы и найти работу мечты. Мы поговорили с Юлией о том, действительно ли китайский язык настолько сложный, и о стажировке, созданной специально для дипломантов «Я — профи».

ИА REGNUM: Юлия, олимпиада позволила Вам устроиться на стажировку в центр «ДжиДао». Почему Вы выбрали именно его?

Юлия Труфанова: «ДжиДао» — это русско-китайский центр, где обучают китайскому языку. Занятия на его базе проходят офлайн по всей Москве, также ведутся уроки онлайн, так что заниматься можно отовсюду. В объявлении о стажировке нам предложили попробовать себя в самых разных сферах, меня это заинтересовало, поэтому я и выбрала это место. В компании есть и другие стажировки, но я как победитель олимпиады прошла по специальной программе: нас курирует директор центра в отличие от остальных ребят. Мы напрямую с ним общаемся, регулярно созваниваемся, он ставит нам задачи, и мы обсуждаем ход работы над ними. В других случаях такого нет. Это, конечно, гораздо удобнее, мы получаем обратную связь сразу из первых уст.

ИА REGNUM: Чем Вы занимаетесь на стажировке?

Юлия Труфанова: Я участвовала в разработке курса по китайскому языку для детей, наблюдала, как ведутся уроки, и сама получила возможность их вести. Для меня это был ценный опыт преподавания. Также я попробовала вести «Инстаграм» языкового центра и узнала, как ведется работа с социальной сетью изнутри, — это безумно интересно!

ИА REGNUM: В чем заключается курс по китайскому языку для детей?

Юлия Труфанова: Мы составляли курс для младших ребят по изучению китайского с нуля. Особенность такой работы в том, что детям помладше необходимо в большей степени наполнять уроки разнообразными материалами, чтобы они не начинали скучать, но при этом чтобы и знания усваивались. Как раз это, пожалуй, было самым интересным на стажировке. Мы искали увлекательные материалы для ребят, поэтому пришлось пересмотреть много мультиков и переслушать много детских песен на китайском языке. Больше всего мне запомнилась серия «Маши и медведя» на китайском.

ИА REGNUM: Понравилось преподавать?

Юлия Труфанова: Очень, я давно хотела попробовать себя в этой сфере! Преподавание помогает мне, во-первых, поддерживать себя в тонусе, а во-вторых, не забывать базу. К тому же, когда готовишься к урокам, порой и сам узнаешь что-то новое.

ИА REGNUM: Насколько я знаю, Вам предложили постоянную работу в центре. Планируете ли Вы там оставаться?

Юлия Труфанова: Все верно! Да, я очень хочу продолжать свою деятельность здесь. Мне предложили попробовать себя в роли дизайнера и оформить этот самый детский курс в презентации. Это уже новая сфера для меня, и думаю, что это не предел, и будет еще много интересных возможностей. От работы здесь у меня абсолютно положительные впечатления. Творческая деятельность, доброжелательный коллектив — мне очень нравится.

ИА REGNUM: Олимпиада и эта стажировка как-то повлияли навашу жизнь и вашу профессиональную деятельность?

Юлия Труфанова: Как олимпиада, так и стажировка дали мне возможность проверить свои силы, познакомиться с новыми замечательными людьми, а еще реализовать свое стремление делать что-то творческое. Думаю, если бы не эта стажировка от «Я — профи», я просто уделяла бы все время учебе в магистратуре и вряд ли решилась бы работать, пока учусь — боялась, что не смогу совмещать. А здесь мне дали уникальную возможность попробовать свои силы, и график удобный: всё удаленно, я сама распределяю свое время.

ИА REGNUM: Что сподвигло вас принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»?

Юлия Труфанова: Я начала участвовать в олимпиаде «Я — профессионала» с прошлого сезона, как раз тогда впервые ввели направление «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение». Я захотела попробовать свои силы в этой новой сфере, тем более «Востоковедение» организует Дальневосточный федеральный университет, в котором я тогда училась в бакалавриате. Я решила поддержать родной вуз.

ИА REGNUM: Вы участвовали в третьем и в четвертом сезонах и оба раза стали медалисткой. Как Вы думаете, в чем секрет успеха?

Юлия Труфанова: Да, в прошлом сезоне я стала золотым медалистом среди бакалавров, а в этом — серебряным среди магистрантов. Я считаю, что секрет успеха кроется в неподдельном интересе к тому, чем ты занимаешься, и в упорстве.

ИА REGNUM: Я так понимаю, упорство и интерес как раз помогают Вам изучать китайский язык, ведь бытует мнение, что это невероятно сложно.

Юлия Труфанова: На самом деле китайский язык вовсе не так страшен! В нем есть свои особенности и сложности, но, как говорят китайцы, если есть желание, можно преодолеть любые трудности. Меня же с детства интересовала азиатская культура, поэтому я и начала изучать китайский язык.

ИА REGNUM: Чем Вас привлекает азиатская культура?

Юлия Труфанова: Она очень отличается от нашей, думаю, этим она так и привлекает. Я родилась и выросла в Приморском крае, у нас здесь Китай рядом, поэтому мы с мамой часто ездили туда путешествовать, эти путешествия и привили мне любовь к стране и интерес к ее культуре. В одну из поездок у нас был гид — русский парень, умевший говорить по-китайски. Тогда я впервые услышала китайскую речь не от носителя языка, меня это так поразило, что я подумала: «Я тоже хочу так попробовать!»

ИА REGNUM: Чем Вы планируете заниматься дальше?

Юлия Труфанова: Сейчас у меня цель — закончить магистратуру, а дальше уже буду смотреть по возможностям. Я люблю творческую деятельность, поэтому хочу реализоваться через нее.

ИА REGNUM: Есть ли у Вас работа мечты?

Юлия Труфанова: Для меня работа мечты — это не какая-то конкретная должность, а деятельность, от которой горят глаза и в которой тебя окружают самые разные люди, с которыми у тебя общие цели и можно обмениваться опытом. Чтобы достичь этого, думаю, нужно пробовать свои силы в самых разных сферах, не останавливаться на достигнутом и искать то дело, которое будет вдохновлять!

ИА REGNUM: Чего бы Вы пожелали будущим участникам олимпиады?

Юлия Труфанова: Тем, кто планирует участвовать в олимпиаде, я желаю верить в себя и использовать обязательно эту возможность, это ведь такой замечательный опыт!