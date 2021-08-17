Власти Афганистана оказались неспособными договариваться и воевать, несмотря на обещания, заявил 16 августа президент США Джо Байден в своём телеобращении к нации.

(сс) The White House Ашраф Гани и Джо Байден

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«Политические руководители Афганистана оказались неспособны объединиться на благо своего народа, вести переговоры о будущем страны… Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся», — сказал американский лидер.

Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане, заверив сограждан в том, что все цели в чужой стране были достигнуты.

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Заявление американского лидера обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time и телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие отметили, что придет время, когда подобным образом США будут говорить и в отношении Украины.

«Коротко суть выступления Байдена по Афганистану: афганцам никто ничего не обещал», — написал Юрий Ткачёв.

«Украине приготовиться, вопрос времени», — отреагировал «OA».

«И все дела, рабовладельцам пофиг», — добавила Яна.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Отматросили и бросили. Никогда такого не было и вот опять. Печаль печальная», — добавил Ruslan.

«Никто и не обещал. Наивно думать, что США туда пришли, чтобы принести свет добра и демократии, а не решать свои задачи», — отметил Александр Р.

«А ещё Байден сказал, что уходит из Афганистана, чтобы слишком не радовать Россию с Китаем, которые хотели бы, чтобы Америка вечно тратила деньги на Афганистан. Получается, что когда-то они так скажут и в отношении Украины. Дескать, уходим, чтобы не радовать Россию своими тратами?» — задалась вопросом Tatyana M.

«Как и хо*лам. Только скажут они это несколько позже», — добавил Islam.

«Главный месседж США — никто ничего не обещал. Нужное добавить: афганцам, вьетнамцам, ливийцам, иракцам, украинцам, грузинам, полякам…» — написал Семён А.

«То же самое будет и на Украине, это всего лишь вопрос времени», — также считает Vladimir L.

«Вот так же и с Украиной будет в случае, если она перестанет интересовать США», — в свою очередь добавил Боб Марля.

«Этот гегемон сломался, несите следующего», — с иронией отреагировал Николай.

«Смотря на политику Байдена по Афганистану, не сложно догадаться, какой будет вывод, если, не дай Бог (!!!), что-то подобное (имею в виду конфликт подобного плана) произойдет в Украине», — отметила Маринарка и комизелка.

Whitehouse.gov Джо Байден на Украине

«Может, теперь хоть у одного хуторского лизоблюда глаза откроются? Хотя вряд ли, они непроходимо глупы…» — отреагировал MBS.

«Жду, когда США, убегая со своими «патриотами» из Украины будут кричать «Слава Украине, героям слава», — пишет Che.

«Пфф… Наши «патриоты» переобуются быстрее, чем американское посольство загрузится в вертолет… долго ли умеючи. Я имею в виду, будут топить, что мы один народ и братья…» — ответил Che один из читателей.

«Вот же ж позорище… Вооружили они афганцев. А кто вооружение побросал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), драпая в спешке. Как всегда, причинно-следственные связи перекручены… Это похороны американской мечты, нести свою «демократию» в чужие страны», — пишет Анжелика И.

«Украина следующая на очереди, поматросят и бросят и денег не дадут», — подытожила Olga.

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Отметим, по мнению бывшего депутата Рады Валерии Заружко, события в Афганистане должны стать для Украины образцом того, «к чему нужно готовиться и как… нужно отстаивать… национальные интересы… чтобы не оказаться в роли Афганистана в один прекрасный момент».

(сс) U.S. Army. Spc. Justin French Солдат армии США обучает офицера афганской полиции

«Украина не субъект переговоров, а объект, поэтому нужно правильно реагировать и нужно все-таки менять статус страны. Потому, что если мы этого не сделаем, то мы будем плыть по течению, и изменениеситуации у кого-то из ключевых игроков будет обязательно влечь за собой изменение ситуации в Украине… Мы с вами увидели, чего стоят [гарантии США], еще когда был Будапештский меморандум подписан. Напомню вам, что его условия также не выполнились, несмотря на то, что те же Соединенные Штаты являлись гарантом, одной из сторон в подписании Будапештского меморандума. И тем не менее, когда случилась ситуация на Донбассе, то, к сожалению, о Будапештском меморандуме предпочли немножечко забыть…» — сказала 16 августа политик в эфире телеканала «Наш».

Напомним, на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, ликвидировавший легитимную власть страны. Антиконституционный переворот не признали в Донбассе, объявив об образовании Донецкой и Луганской Народных Республик. Против жителей ДНР и ЛНР Киев в апреле 2014 года начал так называемую антитеррористическую операцию (войну), которая длится по сегодняшний день. При этом украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе украинская армия воюет не с местными жителями, а якобы с российской армией, доказательств присутствия которой в регионе Киев так и не предоставил. Тем не менее США и Канада предоставляют Киеву «военную помощь» для «войны с Россией» в Донбассе.