Глобальная пошаговая 4X (от eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — «изучай, расширяй, подчиняй, уничтожай») стратегия Humankind от французской студии Amplitude Studios выходит в мировой релиз сегодня, 17 августа. Сами разработчики позиционируют игру как «свой главный труд», а фанаты жанра ждут от неё инноваций и свежего изобретательного взгляда на привычные механики. Удалось ли авторам успешной Endless Legend удержать планку качества и предложить геймерам нечто новое? Давайте разбираться.

Скриншот с YouTube Humankind

В Humankind игрокам предстоит взять под своё управление племя людей из эпохи неолита и провести его по всем основным этапам мировой истории. Для достижения этой цели придётся активно изучать карту, устанавливать дружеские (и не только) отношения с соседями и проводить всевозможные исследования в областях науки, культуры, политики и религии. В отличие от других представителей жанра, в Humankind нельзя выбрать только один путь развития и покорения мира (например, создать мощную армию и навязать свою волю силой), потому что «однобокие» решения здесь приносят ничтожно малый результат, а достойные награды получают лишь те игроки, которые пытаются строить многогранное государство и успевать на всех фронтах.

Другая любопытная особенность Humankind заключается в том, что при переходе в каждую новую эпоху игроки получают возможность заново выбрать себе цивилизацию. Так, племя древних людей может «трансформироваться» в народ майя, потом развиться до средневековой Англии, а после превратиться в СССР. В остальном же, как отмечают многие западные критики, разработка Amplitude Studios получилась довольно типичным представителем своего жанра со всеми вытекающими достоинствами и недостатками.

Согласно данным агрегатора Metacritic, профильная пресса оценила Humankind в 80 баллов из 100 возможных. Критики хвалят свежие механики, качество исполнения и радуются тому факту, что у серии Sid Meyer’s Civilization появился достойный противник.

«Это 4Х-игра непохожая ни на одну другую. Уникальная и инновационная, она переполнена интересными механиками — правда, не обошлось и без нескольких странных. У Humankind есть несколько конкретных недостатков, но слава и почёт команде Amplitude за то, что двигает жанр вперёд», — IGN Italia.

«Говоря совсем кратко, Humankind подняла стандарты качества для всех 4Х-игр и стала идеальным «соперником» Civilization. А время, полная поддержка модов и редактор мира лишь поспособствуют развитию и обогащению этой игры», — Everyeye.it.

«Если вы хотя бы раз наслаждались игрой в Civilization, то Humankind — это ваш выбор. При этом она приносит достаточно нововведений, чтобы выйти из тени своего вдохновителя и занять почётное место на пьедестале стратегических игр, обязательных к покупке», — Player 2.

Некоторые рецензенты считают, что несмотря на все нововведения, Humankind допускает те же ошибки, что и другие представители этого жанра — из-за этого проект пока нельзя назвать выдающимся. Отдельно отмечают многочисленные программные ошибки релизной версии и недоработанность отдельных элементов.

«У Humankind были все шансы изменить жанр 4Х-стратегий. Она действительно привнесла несколько фантастических идей — меняющиеся города, культуры и элементы повествования впечатляют — но они разваливается под грузом тех же проблем, что и у игр-соперниц. Финальная часть прохождения ужасно скучная, и в ней слишком много унылой рутины», — NME.

«На данный момент это самый прямой конкурент Civilization, полный замечательных идей, но многочисленные баги и общая недоделанность постоянно встают на пути веселья», — PCGamesN.

«Humankind получилась очень амбициозной касательно размеров и размахов, позволяя игрокам опробовать множество различных комбинаций культур и исторических эпох. Однако всё это перекрывается ограничениями отдельных механик и системами, которые ужасно сочетаются с основной геймплея», — PC Invasion.

Отдельные издания считают, что Humankind хороша как современная игра, но она всё ещё не дотягивает до лучших разработок Amplitude Studios.

«Умная историческая 4Х-игра, которая всё ещё не дотягивает до изобретательности лучших игр этой студии», — PC Gamer.

Стоит добавить, что на данный момент у Humankind нет ни одной оценки ниже 70 баллов из 100. В ближайшие дни, аккурат после релиза, к ним добавятся рецензии от рядовых геймеров, и картина станет куда более чёткой. Однако уже на этом этапе становится ясно, что Humankind — это крепкая историческая стратегия, которая точно понравится ценителям жанра, но вряд ли предложит им уникальный игровой опыт. Если же вы хотите ознакомиться с портфолио студии Amplitude Studios, то лучше начните с Endless Legend — игры, которая получила более высокие оценки (82 балла из 100) и подошла к «покорению жанра» куда более изобретательно.