Провал США в Афганистане может стать моментом для переосмысления американскими властями своего имперского видения мира, однако причин для оптимизма немного, пишетМэтт Пёрпл в статье, вышедшей 17 августа в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Как кончаются империи? Кажется, на этот вопрос лучше всего ответил Майк Кэмпбелл, герой книги Хемингуэя «И восходит солнце», когда его спросили, как он обанкротился: «Постепенно, а затем внезапно», — указал автор.

В течение многих лет было известно, что развязанные США войны за границей не выполняют своих задач, что в Афганистане Вашингтону в конечном счете придется довольствоваться чем-то меньшим, чем полная победа. Давно стала очевидной тщетность попыток добиться изгнания боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создать почти на голом месте республику с разделением властей. Тем не менее появившиеся в прошлые выходные кадры, на которых вертолеты зловеще взлетают над Кабулом, в то время как афганцы умоляют о пощаде, все же встряхнули национальное сознание. В одно мгновение развеялось всё, что осталось от имперского миража США, осталась только суровая реальность.

«Когда-то мы считали, что являемся сверхкомпетентной гуманитарной империей. Это время прошло», — продолжил Пёрпл.

Главным компонентом ухода США из Афганистана стал не сам факт вывода войск — всем было известно, что этот шаг последует, неизвестны до недавнего времени были сроки этого решения. Напротив, важнее всего то, насколько неспособными обеспечить свою безопасность оказались афганские силы безопасности. Проект обучения афганских сил безопасности, осуществление которого растянулось на два десятилетия и стоило около $83 млрд налогоплательщикам, оказался смехотворным фарсом: армия растаяла перед натиском радикалов. Боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разве что красную дорожку не постелили на входе в Кабул. Начальник службы безопасности президентского дворца даже пожал руку командиру исламистов, когда передавал им объект.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Здесь нельзя не усмотреть колкой иронии: США когда-то говорили о смене режима так, как будто это было легким и беспрепятственным делом, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли и доказали, что это так. Безусловно, даже до выхода американских сил группировка находилась в выгодном положении. Еще в 2017 году «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировал или боролся за 40% районов Афганистана.

Таким образом, было бы ложью утверждать то, что говорят многие американские ястребы: что небольшая группа американских военнослужащих обеспечивала безопасность Афганистана и что наступление радикалов произошло только тогда, когда с уходом американских сил образовался вакуум. Даже до того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог снова закрепиться в Афганистане, его боевики скрывались прямо в соседнем Пакистане, где они находились под охраной режима в Исламабаде. О какой бы победе ни объявили американские власти в 2001 году, поражение движению так и не было нанесено.

Тем не менее скорость, с которой радикалы смогли консолидировать контроль, была просто поразительной. Два десятилетия предполагаемого прогресса распылены в прах за неделю. Вот насколько хрупкими оказались институты, которые, по сути, создали США: гнилыми и разваливающимися за дружелюбным фасадом улыбающихся женщин без паранджи, который показывали на CNN. И хотя с самого начала конфликта Вашингтон показал свою некоторую оторванность от реальных процессов на местах, все выглядит так, как будто американские политики ничего из этого не знали.

Из опубликованных в 2019 году американским изданием The Washington Post «Афганских документов» (The Afghanistan Papers) стало ясно, что высшие военные и гражданские чины давно пришли к выводу, что одержать верх в этом конфликте невозможно. Тем не менее они все равно упорствовали, все время лгали, полные решимости поддерживать работу военной машины, даже несмотря на то, что конфликт зашел в тупик.

«Кто виноват в этой унизительной неудаче? Для начала — военные чины в Пентагоне. И, конечно же, всем известная свора воинственных ястребов: Джордж Буш — младший,Дональд Рамсфелд,Линдси Грэм. Но я хочу на мгновение сосредоточиться на фигуре, которой не уделялось столько внимания», — обратил внимание Пёрпл.

«Барак Обама еще в 2008 году избирался на платформе вывода боевых действий из Ирака и переброски их в Афганистан. После того как он был избран, он ввел около 70 тыс. новых солдат в этот якобы более святой театр», — добавил он.

Американцы в Афганистане

Этот шаг был как минимум мотивирован политикой, если учесть, что американцы ассоциируют Афганистан больше, чем Ирак, с 11 сентября и национальными интересами. Однако в результате также был увековечен миф о том, что в Афганистане шла Правильная война, что ее начали по справедливым причинам и что в ней есть возможность одержать верх.

«Я не хочу здесь излишне упрощать: между Ираком и Афганистаном действительно есть серьезные различия. Тем не менее, по крайней мере, с высоты птичьего полета поразительно, насколько они выглядят ужасающе похожими», — подчеркнул эксперт.

Иракские силы безопасности были разгромлены боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как в Афганистане местные силы безопасности потерпели поражение от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В обеих странах сложилась коррумпированная политическая система, а в Афганистане к тому же процветала и наркоторговля. Конфликт в Ираке выглядит бесконечным, тогда как в Афганистане он может сейчас закончиться, но только потому, что победил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На примере этих параллелей видно, что проблема никогда не заключалась в тактике или отсутствии решимости, напротив, она заключалась в самой идее строительства наций в странах региона.

«Что нам дали 20 лет вмешательства в дела Афганистана? Его правительство занимает пятое место в рейтинге самых коррумпированных в мире, в стране сформировался опиумный рынок, на который приходится 90% мирового героина, там силовики берут взятки, действуют эскадроны смерти, осуществляющие казни детей, вооруженные силы не могут ничего сделать без нашей авиации, а в качестве обычая в армию и полицию вернулась педерастия», — заявил он.

«А потом мы чешем в затылке и удивляемся, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так быстро завоевали позиции. Причина в том, что они использовали разочарование по поводу беспомощного и несправедливого афганского государства, на создание и защиту которого мы потратили $2 трлн и почти 6,3 тыс. жизней американцев», — продолжил Пёрпл.

ArmyAmber Афганистан

Тем не менее, по крайней мере, это была не полная потеря. США оставили Афганистану новую заправочную станцию, работающую на природном газе. Ориентировочная цена: от $5 до $10 млн.

Соединенные Штаты вторглись в Афганистан, чтобы создать демократию и оплот против исламизма. Вместо этого они стали заниматься одним из своих худших развлечений — бюрократией. Оккупационные силы стали пополняться офицерами и администраторами, больше заинтересованными в самосохранении и расходовании средств на восстановление, чем в том, чтобы говорить правду. Именно это бюрократическое разрастание обеспечило «постепенное» развитие негативных процессов, и их воздействие стало «внезапно» очевидно, когда истину уже нельзя было скрыть.

Так что дни Американской империей прошли. Когда-то персы называли Афганистан «прекрасной Бактрией, увенчанной флагами». Сегодня он больше известен тем, что спускает флаги, чем развешивает их, от Юнион Джека и серпа и молота до «Доблести прошлого» — государственного флага США.

Это момент, который требует ответа. Тех, кто длил кровавую выдумку о возможности выиграть в Афганистане, следует заставить отвечать перед американскими законодателями, их репутация должна быть разрушена, эго — сдуто. Сторонники республиканской формы правления не требуют большего. В противном случае слуги американского народа, как высказался Уинстон Черчилль, «больше не будут слугами и не будут служить народу». Увы, одним из последствий империи является то, что страна больше не может функционировать как республика, что по необходимости исполнительная власть накапливает достаточно полномочий, чтобы вывести себя из-под серьезной ответственности.

«Я хотел бы думать, что мы можем чему-то научиться из этих мрачных 20 лет, но какие у меня причины для оптимизма?» — заключил Пёрпл.