Известие о том, что по итогам 5 месяцев 2021 года бедность в России стала основной декларируемой причиной для развода, спровоцировало множество комментариев в интернете. К примеру, большинство читателей забайкальского сайта zab.ru и вовсе пришли к выводу, что в это сложное время не стоит вступать в брак.

Юдель Пэн. Развод. 1907

«Одному комфортно и легко. Деньги трачу на себя любимого, и мозг никто не сверлит. За такими и будущее. А кто из знакомых женились, теперь в лепёшку расшибаются, чтобы прокормить свою ненасытную жену и потомство. Многие вообще не вывезли — и спиваются. На кой это всё надо адекватному человеку?» — замечает читатель под псевдонимом Холостяк.

«К 30 годам у женщины формируется образ принца, под который подходит любой козёл», — иронизирует Незамужняя.

«Бытовые проблемы — это тоже бедность, так что 43% на самом деле. А вообще, если мужчина получает меньше 50 тыс., ему семью заводить не стоит», — считает Нюрка.

«Друг у меня. Давно развёлся. Живёт один, лет 10 уже. Квартира своя. Машина. Кредитов нет. Вообще. Никаких. Знакомится постоянно на сайтах. Встречаются или у него, или у неё. Без обязательств. Есть захотел — кафе или супермаркет, там полуфабрикаты, готовая еда. Выпить захотелось — пошёл и купил. Никого не спрашивая. Завидую ему немного. Наверное, так и нужно жить. В удовольствие. Для себя любимого», — замечает Юнайтед стресс.

В интернете

«Друг просто давно всю эту систему понял. И правильно понял. Я тоже развёлся — и не жалею. Теперь и чувствую себя лучше, и помолодел. Никто не сосёт кровь, деньги, не треплет нервы. Блеск в глазах появился, как окружающие говорят. Достойных хороших женщин, которые действительно любят мужчину, мало. В основном мужчина им нужен как рабочая сила и кошелёк. Зачем всё это надо? Чтобы в 55 уже больным и старым быть? Нет, спасибо. Жалею, что раньше не развёлся», — рассуждает Будьте мудрее мужики.

«Три десятилетия облучателя и десятилетие интернета сделали свое дело! Все хотят потреблять — красиво жить, а трудности переживать нет терпения», — пишет Родились и живем.

«Трудности можно «переживать», когда жизнь полосатая — полоса черная, полоса белая. А когда она идет вдоль черной полосы и конца этому не видно — пережить это нельзя, так можно только «дожить». Что и делает большинство жителей этой территории, на которой некогда находилась великая страна», — замечает Трудности переживать нет терпения.

«Семью содержать в наше время может сильный духом и умом мужчина. Остальные — салаги. С ними не о чем говорить», — отмечает другой участник дискуссии.

«Одному в современных условиях выживать легче и проще! Мужику много ли надо? Малость поесть, теплый угол для ночёвки и что-нибудь из одежды. А когда у тебя семья — начинаешь думать о жилье, машине, будущем, накоплениях. У меня до брака всё имущество помещалось в рюкзаке, а из одежды была только формяга. Пришлось изворачиваться ради семьи, чего-то наживать…» — замечает Дядюшка Резо.

«Стабильно и ожидаемо. Да зачем сейчас вообще жениться? Нищету плодить? А для секса женщин одиноких полно. То же самое и женщин касается. Для себя родят и живут сами по себе. Институт брака как таковой умер 10−15 лет назад», — считает Читинец.

«Любой нормальный мужчина будет чувствовать себя неполноценным, когда не может прокормить семью! И этот нерв будет только усиливаться, что в последствии приводит к разводам, так как мужчине попросту становится стыдно перед супругой! А работы достойной все меньше.

И вектор так поменялся в современной России, что нормальный мужик с нормальным воспитанием и здоровым умом не может достойно зарабатывать! А ряженые вороватые полубабы чувствуют себя хозяевами жизни.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Сегодня был в кафе, мне кофе готовил «неженщина» с ногтями покрытии лаком и наклейками на них и с сережкой в ухе, которая длиннее моей ноги. Вот это современное мужское общество. М-да… я представляю, как такой индивидуум сможет защитить семью и Родину. А таких миллионы. Нужно срочно что-то менять в головах!» — высказался Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, которые приводит ВЦИОМ, наиболее распространёнными причинами для развода стали: бедность (33%), взаимное непонимание (15%), измена (14%), бытовые проблемы (10%), несовместимость характеров и пьянство (по 8%).

Опрос по телефону проведен 3 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Жители РФ назвали наиболее распространённые причины для развода