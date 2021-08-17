Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в турецких силах безопасности, Анкара отказалась от намерения взять на себя управление аэропортом в Кабуле, «но готова предоставить помощь радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сфере технического обеспечения и безопасности, если получит такой запрос». По словам источников, на фоне «полного хаоса в воздушной гавани Афганистана процесс взятия управления турецкими военными аэропортом Кабула автоматически прекратился». Напомним, что ранее США предложили Турции обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода американских войск из Афганистана. Анкара приняла это предложение, правда, оговаривая его рядом условий финансового и политического характера. В то же время ряд турецких изданий утверждают, что между США и Турцией было заключено секретное соглашение, в котором охрана аэропорта Кабула рассматривалась не только исключительно в военно-техническом аспекте. В перспективе Турции отводилась заметная роль в процессе афганского урегулирования. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна может сохранить военный контингент в Афганистане, и что «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) легче вести переговоры с Турцией, потому что у Турции нет ничего противоречивого по вопросу веры и поэтому им можно будет легче договориться».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Так что Турция стала серьезно примерять на себя новую геополитическую рубашку. Как пишет в этой связи турецкое издание Cumhuriyet, «Эрдоган пытался убить сразу двух зайцев». С одной стороны, у него появлялся шанс наладить отношения с президентом США Джо Байденом. С другой — соблазн вписаться в «большую региональную политику, остаться в Афганистане от имени США, наращивать сотрудничество с дружественным Пакистаном». При этом с помощью Исламабада Анкара рассчитывала договориться о сотрудничестве с определенной частью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью налаживания отношений с новой афганской властью. Но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала отказался от посреднических усилий Турции, сорвав намечаемую в Стамбуле международную конференцию по афганскому урегулированию, а затем вообще потребовал вывода турецких военных подразделений из страны. Турецкое издания Sabah считает, что турецкая разведка и дипломатия допустили серьезный просчет, выступая в Афганистане под американским флагом, а само бегство американцев из этой страны в той форме, как это происходит, застало турецкую политическую элиту врасплох. Кстати, это издание обращает внимание и на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в это время вели активный диалог с Китаем, Россией, Ираном и даже с Индией, и, конечно, с Пакистаном.

isafmedia Талибы (запрещенная в РФ организация)

Отсюда делается вывод, что в культивируемой США в регионе «стратегии управляемого хаоса» некоторые другие внешние игроки стали выводить из игры Турцию. Далее, по прогнозам Sabah, «США, как в Сирии, Ливии и Ираке, станут пытаться делить не только Афганистан на разные зоны влияния, но и вывести на новый уровень стратегию по дестабилизации Ирана и Турции».

Теперь Турция с тревогой ожидает, как будет осуществляться вывод войск США уже из соседнего Ирака, что должно произойти до конца нынешнего года. Хотя в Ираке ситуация, в отличие от Афганистана, несколько иная, страна по-прежнему находится в зоне острого политического кризиса. Там во власти и в силовых структурах доминирует арабо-шиитское большинство. Значительная часть иракских шиитских политиков так или иначе связана с Ираном. Что касается арабо-суннитского меньшинства, то оно продолжает легальную и нелегальную борьбу за восстановление своих прав. Кстати, оно поддержало вторжение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приняло самое активное участие в создании исламского халифата. Особую роль в Ираке играют курды, которые создали на базе четырех северных провинций страны свой субъект федерации — Иракский Курдистан, став практически «государством в государстве». Если подавляющее большинство иракских шиитских политиков выступает за безоговорочный вывод войск США из страны, то курды и некоторые прозападно настроенные арабы в парламенте и правительстве выступают против такого решения. Они аргументируют свою позицию сохраняющейся опасностью возрождения халифата, а также реальной угрозой еще большего вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака. Турция же опасается того, что иракский вакуум заполнит Иран, который таким образом может укрепить так называемый «шиитский полумесяц» (Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Бахрейн и т. д.).

Reza Dehshiri Армия Ирана

Но главный вывод иной — военная операция США против Ирана явно уже не стоит на повестке дня в Вашингтоне. Зато ожидается возобновление «большой сделки» с Тегераном. И что делать в этой ситуации Турции, для которой уже с юга, территории соседнего Ирака, потенциально появляются «факторы риска» в ситуации непредсказуемой политики США на Ближнем Востоке? На данном этапе пока можно делать однозначный вывод: в дальнейшем будет происходить углубление противоречий между Вашингтоном и Анкарой из-за возможных успехов сирийских и иракских курдов, нацеленных на самоопределение и провозглашение собственного государства. Помимо этого, в самой Турции может произойти серьезный политический раскол из-за провала «афганской операции» и фактора беженцев из Афганистана. А такой ход событий может усилить пророссийский вектор в политике Эрдогана. Но как бы то ни было, афганские события стали формировать в регионе новый расклад сил, требующий от всех игроков новых геополитических и политических решений. Эту большую картину видит не только Россия, но и Турция. Происходящие геополитические перемены могут превратить Ближний Восток в арену ожесточенной и поистине глобальной конкуренции. Но могут и подтолкнуть всех игроков к сотрудничеству.