Слитые в Сеть личные данные около десятка тысяч участников электорального проекта осуждённого блогера Алексея Навального «Умное голосование» (УГ), включая полные имена, даты рождения, почтовые адреса и места работы, вызвали обсуждение в интернете. Авторы популярных блогов высказались на данную тему 17 августа в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Пациент

«Параллельно с тем, как Волков со Ждановым уверяют своих сторонников о безопасности донатов и анонимности их приложения, хакеры продолжают сливать нескончаемый список с персональными данными людей, зарегистрированных в проекте «Умное голосование». Сейчас они выложили обогащенную инфу на порядка 10 000 человек из Москвы — и это только первая часть, если верить им. Но, судя по всему, не верить смысла нет. В прошлом месяце был опубликован архив, содержащий почти полмиллиона почт сторонников Навального в Москве, а также почты сторонников из Питера, Московской и Саратовской областей. Скоро обещали выложить еще. На себя данных я пока не обнаружил, но пара моих знакомых из команды Навального уже нашли», — отмечает автор Telegram-канала «Бросок Проскуркина».

Многие блогеры не были удивлены подобному исходу событий, потому что после череды сливов электронных адресов участников «Умного голосования» стоило ожидать и более детальных данных о сторонниках блогера-уголовника.

«Очередной провал технической команды «Умного голосования»: на анонимном форуме слили персональные данные людей, зарегистрированных в проекте. Только представьте: база из 9974 строк с ФИО, датой рождения, местом работы и адресами электронной почты. Подумайте об этом, когда оппозиция снова начнёт заверять всех в безопасности персональных данных при поддержке их проектов», — обращается автор Telegram-канала «ВОРЧ».

ИА REGNUM Сторонник Навального

Некоторые авторы убеждены, что поклонникам осуждённого блогера стоит задуматься о том, не находится ли их личная информация в руках злоумышленников.

«Чего и следовало ожидать: очередной слив базы «Умного голосования», очередное доказательство того, что Леонид Волков с командой просто опасные люди. Донаты, даже подписка на новости грозят вам уголовным преследованием: команда не способна гарантировать безопасность данных. Хотя утверждают они, конечно, обратное. Помните об этом, когда оставляете свою почту на очередном сайте про светлое будущее», — пишет экс-координатор штаба Навального (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Волгограде Алексей Волков в своём Telegram-канале.

Часть людей отмечают, что сторонники Навального совершенно зря доверились своему кумиру и предоставили его представителям личную информацию.

«Никогда такого не было, и вот опять. С другой стороны, у нас тут не американцы, с самолётов сбрасывать не будут. Максимум работодатели пробьют свежую базу, не завелся ли кто. Но обучаемость у сторонников Навального, конечно, потрясающая. И инстинкт самосохранения тоже. Просто цифровая психическая атака — и не на пулеметы, а на здравый смысл», — написал автор канала «Русский Сыч» в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Протестующие

Нашлись и те, кто считают, что это далеко не последний слив информации об участниках «Умного голосования», на подходе ещё партия личных данных граждан.

«Скоро работодатели получат списки потенциальных сидельцев из числа своих сотрудников. В середине лета хакеры уже слили 448 тысяч электронных адресов сторонников экстремиста Навального в Москве, Питере, Московской и Саратовской областях, а теперь еще 10 000 москвичей могут найти свои данные в сети. Хакеры обещают, что это только начало, и собираются организовать персонализированную рассылку по всем указанным в БД компаниям», — указывает автор канала «Замечательная конспирология» в Telegram.

Напомним, 16 августа на анонимном форуме 2ch появились личные данные около десятка тысяч участников электорального проекта осуждённого блогера Алексея Навального «Умное голосование» (УГ), включая полные имена, даты рождения, почтовые адреса и места работы.