Заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о том, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала многочисленные ошибки, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

"Главной ошибкой девяностых в России является сам Чубайс!» — утверждает Геннадий Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что ошибки, совершённые при строительстве рыночной экономики в России, были совершены конкретными людьми, в том числе и Чубайсом, и они не понесли никакого наказания за содеянное.

«Чубайс! Граждане России до сих пор «расхлебать» не могут всё то, что вы «заварили»! Вы же один из авторов грабительской, развратной экономики!» — считает Владимир Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что ошибки на пути подобных экономических переустройств неминуемы, поэтому не стоит излишне ругать российских реформаторов.

«Без ошибок невозможно ничего создать. И это хорошо, что в стране рыночная экономика появилась. Это один из важнейших скачков!» — убеждена Татьяна Л.

Часть людей считает, что благодаря всем этим преобразованиям российский народ не стал жить более счастливо, а скорее, наоборот, множество людей попало в откровенную нищету.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нищета

«Благодаря деятельности таких персонажей, как Чубайс, в России лишь несколько десятков человек стали миллиардерами, а вся остальная часть населения ежедневно пребывает на Охоте за выживанием», — указывает Ganik H.

Ряд пользователей указывает на то, что благодаря прошедшим в России экономическим реформам наша страна приобрела свой уникальный характер, который сильно отличает её от других стран Запада.

«Мы не стали вторыми США или Германией, но у нашей политической и экономической системы есть плюсы, которых нет на Западе. В Европе, в большинстве стран, нет понятия «социальная медицина», к примеру. В США пытались вводить Obamacare, но, насколько я понимаю, ничего не вышло. А то, что успело выйти, свернул Трамп. Кроме того, в США нет бесплатного начального образования, там вы платите за учёбу вашего ребёнка в школе», — отмечает Ярослав С.

Отдельные комментаторы отмечают, что фигура Чубайса никогда не приобретёт среди российского народа позитивный характер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Да, допустим, что он был святой и ничего не знал, не понимал. А сейчас? Ему не стыдно людям смотреть в глаза? Хотя о чем это я? Что он сделал для России? Кем он останется в истории?» — задаётся вопросом Мария П.

Напомним, 15 августа спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил в Facebook, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала многочисленные ошибки.