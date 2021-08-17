Президент США Джо Байден 16 августа повернулся спиной к выкрикивающим вопросы журналистам после того, как объяснил на конференции в Белом доме причины ухода США из Афганистана. При этом он не затронул большинство критических замечаний по поводу проблемного ухода и сложившегося в Кабуле хаоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Американцы в Афганистане

Еще шесть недель назад Байден с уверенностью заявлял о том, что захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маловероятен. Теперь он признал, что крах афганского правительства и возвращение боевикам контроля над страной произошли быстрее, чем предполагало правительство США, и что это привело к кризису, разворачивающемуся на глазах у всего мира.

При этом президент не отказался от своего решения о выводе американских войск. Вместо этого он возложил вину на политических лидеров Афганистана за то, что они не смогли противостоять молниеносному наступлению террористов.

«Я полностью поддерживаю свое решение. За 20 лет я на собственном опыте убедился, что никогда не было подходящего времени для вывода американских войск. Вот почему мы все еще там, мы ясно представляли себе риски, мы планировали все непредвиденные обстоятельства. Но я всегда обещал американскому народу, что буду честен с вами. Правда в том, что события разворачиваются быстрее, чем мы предполагали», — сказал Байден.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

При этом Штаты направили в Афганистан 6 тыс. военнослужащих для охраны аэропорта Кабула, где уже погибли по меньшей мере семь человек.

Не забыл глава Белого дома возложить часть вины и на своего предшественника Дональда Трампа, который в 2020 году заключил сделку о выводе американских войск из Афганистана.

Напомним, что утром 16 августа представители администрации Байдена по национальной безопасности также пытались переложить вину за развал афганского правительства на военных, которым, по их словам, не хватило воли защитить свою страну от террористов.

Отметим, что Байдена и его администрацию многие обвинили в нежелании ранее говорить о недостатках афганской армии или предсказать скорость ее развала. Сам президент в течение последних недель неоднократно преуменьшал вероятность захвата Афганистана боевиками и отвергал идею о том, что американцев придется эвакуировать из посольства, но именно это и произошло 15 августа.

(сс) U.S. Navy. Petty Officer 1st Class David M. Votroubek Американский солдат обучает афганцев

Американские пользователи Twitter бурно обсудили речь президента.

Отметим, что Байдену почти удалось оправдать тот факт, что по сути 20-летняя работа США в Афганистане и триллионы потраченных денег были напрасны, так как террористы смогли без сопротивления захватить страну. Многие американцы посчитали, что к речи президента действительно невозможно придраться.

«Мне понравилось, что он был прямым, откровенным и не искажал слов. Он покинул зал, когда закончил, без вопросов, чтобы его слова остались в силе. Блестящая речь, я поддерживаю и согласен с каждым его словом!» — пишет @SeattleMorn2.

«Ему не нужно было отвечать на вопросы. Его слова были совершенно ясны, и я его поддерживаю», — комментирует @Meidas_Kassan.

«Проблема в том, что он должен был сначала вывезти всех афганских переводчиков и американских граждан, а затем, когда это будет сделано, вывести и войска. Это было плохо спланировано и может стоить демократам промежуточных выборов, посмотрим… Предварительное планирование предотвращает плохую работу», — отмечает @Zoidbort.

«Афганцы должны были постоять за себя!!! Других пунктов, достойных обсуждения, нет вообще!!!» — уверен @ElvirMuslimovic.

(сс) The U.S. Army Самолет ВВС США в аэропорту Кабула

«$2 трлн потрачено на войну в Афганистане. Тем не менее многие люди жалуются на ее конец. Я ненавижу зверства в этой стране, как никто другой… но если люди хотят медицинского обслуживания для всех, инфраструктуры и борьбы с изменением климата, то нам нужны деньги», — отмечает @CharlesMorriz.

«Почему СМИ переходят в антиамериканский режим, когда становится ясно, что 300 тыс. афганских солдат ушли и оставили союзные войска умирать. Я, конечно, не понимаю, почему журналисты считают, что Байден должен был контролировать выход, когда он не может контролировать даже свою страну», — пишет @krittercrews.

«Николь Уоллес прокомментировала: вероятно, 95% американцев согласны с Байденом, но 95% СМИ — нет», — рассказывает @theartDD.

«Он сказал то, что должно было быть сказано. Это была именно та речь и тот тон, который нужен», — комментирует @GlynisByrd.

«Возможно, речь хорошо прозвучала для внутренней аудитории Америки, но на международном уровне и среди союзников эта речь не будет иметь успеха», — отвечает @starlord_adam.

«Я не уверен, что часть прессы понимает, что большинство американцев поддерживают это трудное решение. Вы все просто хотите пообсуждать его. Вы все ждали кость, и вы ее получили. Тем временем АМЕРИКАНСКИЕ люди поддерживают это решение. Смиритесь с этим», — настаивает @BisgMoney.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты несут гроб с телом генерала, убитого в Афганистане

«Возможно, бегство афганского лидера под прикрытием как-то повлияло на результат. Кто-нибудь знал, что они сразу же сдадутся? Это война, черт возьми!!! А не прощальная вечеринка», — объясняет @LESLIEM71114236.

«Они не хотят воевать — это правда. Однако не только США, но и союзники несут ответственность за многих оставшихся в тылу», — напоминает @logisticroots.