Правительство США эвакуировало менее 2 тыс. афганских переводчиков и членов их семей, которым была обещана защита после вывода американских войск из Афганистана. В конце прошлой недели число составляло около 1200. Можно было ожидать, что все американцы будут яростно негодовать по этому поводу, считая несправедливым такое предательство по отношению к тем, кто помогал Штатам в 20-летней войне с террористами. Однако дело обстоит так, что многие граждане США не стали себя долго винить и плакать по беженцам. Вместо этого они обвинили их в отсутствии воли бороться с террористами.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Это происходит на фоне того, как из Афганистана поступает информация о жестоком поведении захвативших страну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американский политолог Билл Кристол написал в своем Twitter: «Мой друг переслал мне текстовое сообщение от афганского друга. Он попросил меня опубликовать его в Твиттере: «Террористы ходят от двери к двери и убивают пилотов, насилуют их семьи и захватывают их дома. Двое моих друзей были застрелены. В Кабуле».

White House Джо Байден и Камала Харрис проводят видеосовещание по вопросам Афганистана. 14 августа 2021

Американские пользователи Twitter бурно прокомментировали данный пост.

«Грустно, что афганцы не были настроены на борьбу», — пишет @efjr68.

«Почему эти афганские войска, пилоты и т. д., не взяли в руки оружие, вместо того чтобы писать смс? Мы дали им все необходимое. Все, что им нужно было сделать, это набраться воли и мужества, чтобы стать свободными. Возможно, это было успешное начинание, а возможно, и нет. Однако они могли бы поднять голову», — считает @DevilDoggg.

«США и союзникам следовало бы обучать афганских женщин вместо того, чтобы тратить время на мужчин, которым на самом деле наплевать на демократию. Если мы не смогли изменить их сознание через 20 лет, значит они не собирались меняться», — отвечает @RachelCordes.

«У меня есть друг, поддерживающий связь с коллегами в Кабуле, который говорит, что талибы облили ошпаренной водой женщин-учителей сегодня и выложили фотографии, которыми я не буду делиться. Боже мой. Неужели это нельзя было предвидеть? И почему человечность никогда не является приоритетом?» — восклицает @thesecondellen.

«Я ожидаю большего от своих коллег-демократов. Реакция, которую я вижу на этот гуманитарный кризис, — это реакция, которую я ожидал бы от республиканцев. Когда вы что-то начинаете, вы должны закончить это правильно. Правильный путь — это спасение наших афганских друзей, которые доверяли нам и помогали нам», — считает @jewelof_hope.

«Тогда почему они не сопротивлялись? Как долго мы должны их поддерживать? 30 лет? 40 лет? 100 лет?» — возмущается @claymore_chuck.

«Сколько американских солдат вы считаете должны погибнуть, чтобы захватить страну, которая явно не может себя содержать?» — интересуется @BEdwards 48 .

U.S. National Archives Американские солдаты в Афганистане

«Где афганская армия? Полиция? Силы безопасности, которые мы обучали/оплачивали? Почему президент бросил свою страну — он выжал достаточно $$$$ из американских налогоплательщиков???» — спрашивает @Rollo_Blogs.

«Почему тогда афганские войска сдались? Если это то, чего они хотели избежать, почему бы не бороться? Мы не можем вести внутренние войны стран за них», — продолжает @birdieswan.

«Ответственность лежит на афганской армии. Но они засунули свой талисман между ног и убежали. Наша обязанность — вывезти всех американцев. Это то, к чему люди призывали с тех пор, как мы убили бен Ладена. Если ни один американец не будет убит по дороге, это будет победа», — подчеркивает @808Drift.

ResoluteSupportMedia Афганские полицейские

«Сколько самолетов использовали талибы и сколько бомб они сбросили? НИ ОДНОЙ. И все же афганские летчики сидели в своих домах, ничего не делая, а только писали о том, что талибы ходят от двери к двери, чтобы выследить их? Они должны были бороться за свою свободу, а не просить нас об этом», — злится @etucker1967.

«Вы знаете, может быть, наземные команды бросили их и они не могут сделать все это без них», — отвечает @Hoover5454.

«За гранью трагедии. Я предполагаю, что солдаты, которые служили, будут травмированы вашим твитом. Кого это должно мотивировать? Похоже, что отходы попали на вентилятор, а Америка могла бы поступить более благородно, и эти люди заслужили это», — сожалеет @tweetmommybop.

Напомним, что ранее 16 августа экс-президент США Барак Обама закрыл комментарии в Instagram на фоне того, как пользователи призывали его что-нибудь сделать в связи с захватом Афганистана боевиками.

Комментарии были следующего характера: «Афганистан нуждается в вашей помощи. Пожалуйста, помогите Афганистану».

По состоянию на настоящий момент Обама не прокомментировал стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, где тысячи людей пытаются покинуть страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.

Американские власти отправили в Кабул ещё тысячу военных, чтобы удержать под контролем ситуацию с эвакуацией. Ранее в Кабуле в аэропорту погибли семь человек: кто-то в давке, а кто-то цеплялся за взлетающий самолёт.