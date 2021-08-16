На вопрос о том, наступил ли центробанк на собственные грабли и идет ли его политика вразрез с нуждами экономики, можно сказать и «да», и «нет». Всё зависит оттого, с какой стороны смотреть на ситуацию. Издание «Коммерсантъ» пишет о том, что проведенный собственный анализ 101-й формы отчетности российских банков показал, что в первом полугодии многие банки столкнулись со значительным оттоком средств населения. И вроде как цифры в целом не пугающие: по всему сектору объем средств граждан сократился за полугодие всего на 0,8%. Однако данные по десяти банкам из топ-30 (по объему средств населения) отражают, как отмечает издание, более выраженную отрицательную динамику. В качестве основного подтверждающего этот факт примера приводится показатель наибольшего оттока средств розничных клиентов (за исключением Запсибкомбанка, где идет миграция клиентов в ВТБ) — в банке «Восточный» — с сокращением на 20,6 млрд рублей или 15,3%. Следом за ним располагается Минбанк, потерявший 18,7 млрд рублей или 12,4%. Затем — Росбанк — снижение на 5,6%, или 16,6 млрд руб. В самих банках изданию пояснили, что снижение объема средств граждан было запланировано в силу отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности. Предправления банка «Восточный» Кирилл Соколов заявил, что «с учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка «Восточный» уменьшается и потребность в привлечении денежных средств». В Минбанке рассказали, что проводят «планомерную политику по снижению стоимости клиентских пассивов». В Росбанке подчеркнули, что клиенты диверсифицировали портфель, и это «привело к уменьшению доли и объема классических банковских продуктов». Приводится и оценка регулятора финансового рынка, согласно которой отток средств населения по системе в целом происходит «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям», но по итогам года Банк России — регулятор — ожидает положительной динамики из-за сезонных факторов к концу года (рост ставок и сезонные выплаты в декабре). По оценке директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, рост по году вряд будет в пределах 5%.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

В общем и целом надо сказать, что возникшая ситуация не является непредсказуемой. Все эти последствия были ожидаемы. Банковский сектор, равно как и экономика страны, переживает своего рода структурные преобразования. В большей степени из-за пандемии и санкционных рисков. Достаточно вспомнить о том, что именно российские банки в отсутствие внешних инвестиций, как и необходимости снижения доли нерезидентов, активно входили в госдолг, инвестируя бюджетные нужды. Тем самым инвестируя в экономику страны. А то самое укрупнение банковского сектора, с одной стороны, имеющее негативный оттенок, проявляемый в снижении конкуренции, с другой стороны, имеет ровно такой же позитивный посыл, а именно понятные условия кредитования той же экономики. Смогли бы мелкие коммерческие банки при существующей собственной внутренней денежно-кредитной политике обеспечить необходимый объем доступных для экономики страны денег, большой вопрос. А между тем, если обратить внимание на то, что некоторые регионы, как отмечал не так давно Владимир Путин, устроили себе ловушку, понабрав коммерческих кредитов под такие высокие ставки, что теперь государство вынужденно их реструктурировать, то ответ на этот вопрос, согласитесь, напрашивается сам собой.

Цитата из видео. kremlin.ru Доклад главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Что же касается в целом вполне предсказуемых переживаемых банковским сектором событий, то также обратим вниманием на аналитический документ агентства «Эксперт РА» «Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года», который подтвердил высказанные нами ранее предположения, что отрасль продолжит укрупняться за счет выхода с рынка мелких игроков, в том числе наиболее безболезненным для них путем слияний и поглощений. И как раз в этом самом документе агентства стоит обратить внимание на одно важное замечание. Так, по прогнозам «Эксперт РА», в этом году ожидается дальнейшее укрепление индекса (здоровья банковского сектора) по мере консолидации (!) банковского сектора, однако для качественного ускорения его роста участникам рынка предстоит решить комплекс актуальных проблем, в числе которых:

обеспечение себя источниками долгосрочного фондирования и увеличение устойчивости ресурсной базы на фоне волатильности пассивов, обуславливающей повышенную долю активов, не генерирующих процентный доход;

модернизация и адаптация технологической инфраструктуры к условиям конкуренции со специализированными брокерскими и управляющими компаниями за клиентов.

ревизия кредитных политик по итогам 2020 года и с учетом текущих темпов восстановления платежеспособности заемщиков;

оперативный мониторинг крупных корпоративных заемщиков, некоторым из которых могут потребоваться новые реструктуризации в условиях нестабильности внешних рынков и ограниченного доступа к ним;

оптимизация процентной маржи в условиях роста стоимости фондирования, с одной стороны, и неготовности значительной части клиентов к повышению долговой нагрузки в части процентных выплат, с другой;

контроль операционных расходов при неуклонно возрастающих требованиях к финансовому мониторингу и кибербезопасности, а также регулятивных новациях в части контроля экосистем и дальнейшей имплементации рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (совершенствование подходов к оценке и управлению кредитным и операционным рисками) в нормативные акты.

Собственно, решением этих проблем сейчас и занимается банковский сектор после отмены с 1 июля регуляторных послаблений, которые центробанк вводил без малого полтора года назад на фоне пандемии. И с учетом ликвидности (по оценке старшего директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, как пишет «Коммерсантъ», ликвидность в банковском секторе остается комфортной, с долей ликвидных активов от 20% и выше) и с учетом ужесточения кредитования, отрасль в привлечении депозитов сейчас особо не нуждается. Это какие же должны быть ставки по депозитам, с одной стороны, — оправдывающими инфляцию, а с другой, — которые банки сейчас могли бы окупить своими кредитными и прочими инвестиционными инструментами и, соответственно, сколько могут стоить тогда кредиты?! Но ведь последние годы эксперты и сетовали на то, что депозитные деньги — это «мертвые» деньги, не работающие на экономику. Даже их частичный переток на текущие счета может говорить о том, что эти деньги,\ так или иначе готовы к потреблению каких-либо товаров или услуг либо инвестированию. А переток на фондовый рынок и вовсе является прямым инвестированием в развитие тех или иных компаний. Ну разве все эти факторы не на пользу экономике? Другой вопрос, какими темпами должна расти российская экономика, если речь идет об инвестировании населения в российские компании, и где и за счет чего должны зарабатывать эти компании для окупаемости обещанной инвесторам доходности этих вложений? Доходов населения для этого явно недостаточно, иначе Минэкономразвития не выступал бы против сдерживания потребкредитования. Вот и получается, что развитие центробанком фондового рынка, как и сдерживание кредитования, которое регулятор обосновывает отсутствием достаточных темпов необходимой корреляции между расходами и доходами граждан, стали палкой о двух концах. А тут еще экосистемы, в которых, при наличии ликвидных непрофильных активов, банки могут вполне себя комфортно чувствовать, что впору вспомнить всем известный рекламный слоган «и пусть весь мир подождет».

Депозитная металлическая квитанция Госбанка достоинством 1000 рублей. 1895 год. Аверс

Между тем вице-президент Moody’s Ольга Ульянова полагает, как пишет «Коммерсантъ», что существенные оттоки средств населения могут не являться целенаправленной стратегией банков, обосновывая свою позицию тем, что люди стали уходить и забирать деньги, потому что выросла инфляция, вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки.

«Тем самым повышение инфляции подстегнуло потребительскую активность, и население по истечении срока вкладов перенаправило средства на потребление», — подчеркивает Ульянова, также отметив, что с октября 2020 года банки стали повышать ставки привлечения средств населения, однако «не успели ни за повышением ключевой ставки, ни за инфляционными ожиданиями».

Более того, по словам Ульяновой, банкам, «безусловно, нужны вклады физических лиц — это очень важный источник фондирования того же роста кредитного портфеля». Тот факт, что сейчас банки достаточно интенсивно повышают ставки по вкладам, добавляет эксперт, «еще раз доказывает, что отдельные банки просто опоздали с корректировкой предложения».

Однако, как считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, нас не ждет слишком резкий рост ставок по банковским депозитам. Такое мнение он озвучил ИА REGNUM. По его словам, скорее всего, ставки вырастут до 5,5%, причем такой уровень роста можно ожидать только в крупных банках — Сбере или ВТБ.

«Крупным банкам деньги населения не нужны. Они занимаются совершенно другими делами и используют другие финансовые инструменты, — сказал Остапкович. — Посмотрите на ситуацию прошлого года. У нас падал ВВП, все базовые отрасли, доходы населения, а банки получили неприличную прибыль в 1 трлн 600 млрд. Ну каким образом? Так в мире вообще-то не происходит».

По словам же руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, которые приводит ИА REGNUM, средняя доходность по депозитам в крупных российских банках в августе достигла 5,3%. Таким образом, отмечает экономист, ставки вернулись к уровню конца 2019 года, когда начиналась пандемия коронавируса.

Klarinette71 Банковские депозитные ячейки

«Повышение ставок по вкладам это, прежде всего, реакция на повышение ключевой ставки Банка России с 5,5% до 6,5%. Однако ставки по депозитам до сих пор отрицательные в реальном выражении, то есть ниже инфляции, которая составила в годовом выражении 6,5%. Сейчас инфляция равна ключевой ставке. Вероятно, на конец 2021 года ключевая ставка будет 7−7,25%. Т. е. процентные ставки по вкладам будут выше и сравняются с инфляцией. Продолжится отток денег с вкладов на фондовый рынок. Тенденция изменится только если ставки по вкладам совпадут с дивидендной доходностью акций. Последняя равна 8%. То есть ключевая ставка Банка России должна составить 8,5−9%. Это в теории возможно, но очень маловероятно. Лоббизм заемщиков силен», — подчеркнул Разуваев.

В России отток денег населения с банковских вкладов, заявила «Известиям» старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, происходит в том числе из-за того, что у граждан есть четкое ощущение, что средства обесцениваются слишком быстро. По ее словам, капитал, который ранее размещался на депозитах, перетекает в более «фундаментальные» активы, например недвижимость. Кроме того, на рынке вторичных автомобилей также присутствует спрос на машины, причем он вдвое-втрое выше прошлогодних уровней, как и цены на товары. Также, по мнению аналитика, к концу года вполне возможно локальное увеличение интереса к банковским депозитам — и на фоне роста процентных ставок (не линейно ставкам Центробанка, но в соответствии с общей тенденцией), и ввиду расширения сезонных предложений. Обычно сезонные акции банков, по ее словам, касаются полугодовых предложений — вкладов со сроком обращения до шести месяцев, к которым может быть «заметный интерес», тогда как в отношении остальных банковских предложений по вкладам всплеск спроса вряд ли будет заметен.

Подытоживая мнение экономистов, можно только сказать: «Ваш выход, господа бизнесмены и чиновники, отвечающие за рост доходов населения для роста внутреннего спроса на российские товары». Либо центробанк обязан снова приступить к развитию конкуренции на банковском рынке. Но не сейчас. Потом. Когда-нибудь! Когда не будет новых технологий.