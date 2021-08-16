Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24» выступил с примечательным заявлением относительно перспектив в выстраивании отношений между Россией и руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое взяло под свой контроль Кабул. По его словам, оно «давно показало себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана». Кабулов также отметил, что «талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают договоренности, связанные с безопасностью в афганской столице посольств России и государств Центральной Азии». При этом он уточнил, что «Россия готова к разным поворотам событий в Афганистане, но рассчитывает на более благоприятный для себя и своих союзников».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Обратите внимание, все эти столицы административные были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение, потому что за бездарность убежавшей власти не должен народ отвечать, — подчеркнул спецпредставитель президента. — У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и новая власть ведет прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам». Более того, по мнению Кабулова, процесс вывода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из списка террористических организаций должен начаться с резолюции Совета Безопасности ООН, и «когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты».

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Опять-таки, по его словам, «в российском внешнеполитическом ведомстве удовлетворены мирным переходом административных столиц Афганистана под управление новой власти», и «если новая власть будет вести себя именно так и в дальнейшем станет соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, тому и быть». Кстати, появились сообщения о том, что сейчас готовятся переговоры с политическим лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром на «нейтральной» территории — в Дохе. А то, как выстраивала Москва свои отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), многие эксперты относили и пока относят к разряду так называемой «экспериментальной дипломатии».

Как и на каких условиях обе стороны вступили в диалог, остается пока неясным. К тому же и американцы, имея за спиной в Кабуле «свое» правительство президента Ашрафа Гани, также вели с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала закулисные, а потоми открытые переговоры. Уже сам этот факт предполагал наличие как у Вашингтона, так и Москвы определенных закулисных договоренностей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, кстати, проявило себя в момент переговоров о «мирной передаче власти» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а фактически — об условиях капитуляции афганского правительства. И каждый получил свое. По некоторым сведениям, США вели этот процесс в контакте Пакистаном.

Президент Афганистана Мухаммед Наджибулла (в центре) приветствует бойцов Советской армии 19 октября 1986 года

Россия тоже вела свою «игру», хотя ее партнеры по переговорам, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остаются неизвестными. Но именно наличие таких договоренностей объясняет многие неожиданные странности последних недель и дней: сдачу почти без боя талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала почти 200 сельских уездов, затем 30 афганских городов и, наконец, Кабула. В том же ряду — внезапный отказ США от ранее обещанной воздушной поддержки афганских силовиков. Что дальше? Пока Москва, судя по словам Кабулова, взяла паузу и заявила, что на данном этапе не готова признать законность воцарившейся в Кабуле новой власти.

Она сохраняет в столице своих дипломатов, несмотря на то, что США и многие другие западные страны эвакуируют оттуда своих представителей. Кстати, сразу после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится с их координатором по обеспечению безопасности, чтобы обсудить «детали на более долгосрочную перспективу». Дальше, по мнению многих экспертов, Кремль будет избегать резких движений и внимательно наблюдать за тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут расправляться с прозападной афганской политической элитой и разрушать созданную за 20 лет либерально-атлантическую инфраструктуру. Но трагизм современной ситуации в Афганистане заключается в том, что на грани катастрофы оказался весь модернистский образованный слой страны.

Он был куда меньше по численности в 1978 году, когда после Саурской революции раскололся на просоветскую и прозападную часть. Первая делала карьеры, вторая выбрала эмиграцию — внутреннюю или всё чаще внешнюю. После краха Наджибуллы в 1992-м многие просоветские бежали из страны, а прозападные не вернулись из-за вспыхнувшей гражданской войны между моджахедами. К тому времени, когда в Кабул в 1996-м вошли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), этот слой в стране предельно истончился, старое размежевание стало терять актуальность. Нынешнее быстрое переформатирование власти в Афганистане не только разрушает институты прежней республиканской системы, сформированной в стране за последние два десятилетия по западной модели, но и обнуляет планы создания коалиционного инклюзивного правительства, делая нереализуемой главную задачу, которая официально провозглашалась дипломатией последних месяцев.

Новая кабульская администрация только создается, и трудно сказать, насколько она будет наполнена друзьями Кремля и сколь влиятельными они окажутся в будущей конфигурации афганской власти. В тоже время в Москве ни у кого нет сомнений, что на ее южных рубежах появился новый исламистский режим и что в обозримом будущем это направление может стать чуть ли не главным во внешней политике России на Ближнем и Среднем Востоке. Тут всё очевидно: пять бывших союзных республик СССР в непосредственной близости от Афганистана, причем во всех из них местные элиты мало чем отличаются от бегущей сейчас из страны кабульской «элиты». И еще. Кабулов заявил, что в Афганистане «у нас есть план «Б» на случай, если уровень безопасности российской дипмиссии будет недостаточен. Одним словом, как всегда: Восток — дело тонкое.