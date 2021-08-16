Бывший американский посол в Афганистане Райан Крокер, служивший при экс-президенте США Бараке Обаме, усомнился в способности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена руководить Штатами после ошеломляющего краха в исламском государстве.

U.S. Army В Афганистане

В интервью для Fox News он поставил под сомнение лидерские способности президента в условиях стремительного захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Крокер, работавший дипломатом при многочисленных администрациях, обвинил Байдена в том, что тот либо неправильно понимает ситуацию, либо не заботится о последствиях поспешного вывода войск.

(сс) Miller Center Райан Крокер

«У меня остались серьезные сомнения в его способности руководить нашей страной в качестве главнокомандующего, — сказал дипломат. — Так неправильно отнестись к ситуации, или, что еще хуже, предвидеть катастрофу и не позаботиться об этом». Крокер назвал поражение США после вывода войск «раной, самими себе нанесенной», и сказал, что данное развитие событий было предсказуемым.«Я думаю, что направление было предсказуемым. Что сделал президент Байден, так это перенял афганскую политику президента Трампа, и вот результат». Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп подписал соглашение о выводе войск в феврале прошлого года, а в апреле Байден объявил, что его администрация покинет Афганистан к 11 сентября 2021 года.

Отметим, что в эти выходные Байден отправился в Кэмп-Дэвид, базу отдыха для американских президентов. Такой отпуск был резко осужден на фоне того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль столицу Афганистана Кабул, освободив тысячи заключенных с бывшей американской базы.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Другими словами, Байден сбежал и прятался, как он прятался в своем подвале во время «пандемии». Какой великий лидер», — пишет TXCnsrvtv.

«Он только что приказал ввести в Кабул еще 1000 десантников. Сейчас в Афганистане находится более 7000 военных. Когда он вступил в должность, в Афганистане было всего 2400 американских военнослужащих», — отмечает HaywoodJablome066.

«Все настоящие американцы сомневаются в способности Байдена руководить США. На самом деле американцы думают, что любой демократ способен положить конец стране. Есть несколько вещей, которые помогут привести страну в нужное состояние. Первое, это удостоверение личности избирателя и поправка к Конституции об ограничении срока полномочий Конгресса — как палаты представителей, так и Сената. Второе, больше не должно быть карьерных политиков и пенсий для политиков. Третье, политик должен служить стране, а не заниматься карьерой. Кроме того, Байден/Харрис должны быть отстранены от должности, а иммиграционные законы должны соблюдаться. Это то, что нужно Америке сейчас», — считает ScandanavianPotPie.

U.S. Air Force Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009

«Я думаю, что вы ошибаетесь по поводу ограничения срока полномочий. Желание быть неоднократно переизбранным — единственное, что оказывает регулирующее воздействие на политиков. Если бы они не могли быть переизбраны, они были бы нерегулируемыми, бесконтрольными и более безрассудными, чем сейчас», — отвечает TheThurd.

«Ну, вы знаете, что ему не нужно было «перенимать» политику Трампа, он является и был президентом в течение восьми месяцев. У него было восемь месяцев, чтобы внести изменения, но он этого не сделал. Это только его ответственность», — комментирует TomT.Troll.

«Вывод войск Трампом обеспечил бы безопасность стране, которую теперь захватили боевики. Байден как талантливый эксперт по внешней политике всегда вызывал смех. В кулуарах даже демократы заявляли, что он ошибался в каждом политическом решении на протяжении всей своей карьеры. Также проболтался Обама, не понимая, что это будет услышано. Никогда не стоит недооценивать способность Джо всё испортить. Байден был жетоном, использованным Обамой для избрания. Никто, включая Обаму, никогда не думал, что избиратели будут настолько глупы, чтобы проголосовать за этого клоуна. Забудьте о личности Трампа — посмотрите, чего он добился. Личность — это для выборов в школьные органы самоуправления. Нам никогда не нужен был «хороший парень». Нам нужен был кто-то достаточно жесткий, чтобы противостоять предателям из Вашингтона по обе стороны прохода. Трамп совершил несколько ошибок. Если кто-либо честен, он может увидеть ужасающий ущерб, который слабоумный Джо и его «суперумный» сын нанесли всего за несколько коротких месяцев. Тот факт, что он действительно считает Хантера умным парнем, говорит сам за себя», — объясняет fedupseattleman.

«Совершенно очевидно, что Байден не руководит, его водят за нос. Это всё результат того, что Обама сдержит руки и свое «наследие» чистыми, в то время как он руководит всем, что происходит в Белом доме. Там работают его люди, Сьюзан Райс, Джен Псаки и другие, фактически ¾ сотрудников Байдена — выходцы из Белого дома Обамы. Байден никогда не был крайне левым парнем, а сейчас он выглядит как второе пришествие Мао. Просто посмотрите, каждый назначенец агентства — крайне левый радикал. Нет, Байден никем не руководит, он сидит и подписывает всё, что перед ним ставят, и изо всех сил старается читать телесуфлер. И не думайте, что Обаму хоть на секунду волнует, насколько упадут показатели Байдана в опросах или сколько тепла и презрения обрушится на Байдена… они не будут выдвигать его снова в любом случае… Обама может делать всё, что захочет, всё зависит от козла, которого они поставили на пост. Это «преобразование», которое он обещал в 2008 году», — объясняет runtwentysixmiles.

«Если есть хоть малейшая возможность отстранить Байдена от должности, то сейчас самое время. Добавьте к Афганистану границу, энергетику, экономику и пандемию, и станет очевидно, что он и его администрация вышли из-под контроля. Если бы у него было хоть немного чувства собственного достоинства, он бы подал прошение об отставке», — уверен BobM267.

White House Дональд Трамп и Ашраф Гани. Кабул. 2019

«Нам нужно провести специальные выборы нового президента», — поддерживает BillyBobbed718.

«Интеллект избирателей-демократов поражает воображение, в какой момент вы собираетесь призвать Байдена к ответу? Трамп больше не президент. Настоящий вопрос должен звучать так: кто президент?» — пишет paj.

«Начнем с того, что Байден стал президентом в результате фальсификации выборов. Могущественные люди с миллиардами долларов на кону провернули это с помощью минюста и ФБР. Большинство американцев обмануты пропагандой основных средств массовой информации. Другие слишком вовлечены в свои личные трагедии, чтобы заботиться об этом. Поэтому мы идем по этой дороге, по которой большинство разумных людей не пойдут», — уверен Déjàvu.

«Если быть честным на 100%, Джо не единственный, кто несет ответственность за беспорядок в Афганистане. Все три последних президента несут ответственность! Однако катастрофа произошла при Джо Байдене, и он несет ответственность! Он мог изменить политику и остаться в Афганистане. Это был его выбор!» — подчеркивает TDKITMGR.

«Эти фотографии из Афганистана разрывают сердце. На руках Байдена/Харриса кровь, и вы не можете винить в этом Трампа. Кровь на руках каждого, кто проголосовал в 2020 году на основании ТВИТОВ, а не способностей», — считает 2wise4dems.

«Вывод американских военных был осуществлен в неподходящее время года, разведданные не были учтены, что привело к фиаско, которое позорит эту страну из-за погибших жизней наших солдат и $2 трлн, потраченных за последние 20 лет. Запомните это слово: ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ выход. Это то, чего не хватает в администрации Байдена, а также на южной границе: НЕТ ПЛАНА, есть только фиаско. Это отсутствует в лексиконе демократов и ведет к гибели этой страны под присмотром Байдена. Это одно из преимуществ Трампа, которое полностью отсутствует у демократов», — пишет drdtm.

Defenseimagery.mil Военно-транспортный самолёт ВВС США

«Байден создал кризис в Афганистане и теперь вынужден просить помощи у террористов. И я всё же думаю, что Байден предвидел падение Афгана и не позаботился об этом», — отвечает blagablaga192.

Напомним, что сегодня утром, 16 августа, Барак Обама отключил комментарии в Instagram, после того как пользователи начали обращаться к нему с многочисленными просьбами «помочь Афганистану».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.

Американские власти отправили в Кабул ещё тысячу военных, чтобы удержать под контролем ситуацию с эвакуацией. Ранее в Кабуле в аэропорту погибли семь человек: кто-то в давке, а кто-то цеплялся за взлетающий самолёт.