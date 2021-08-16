В Херсонской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по обвиняют в государственной измене пенсионера Вооруженных сил СССР. Об этом 16 августа со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает ИА Красная весна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ, репресси, Украина

Согласно предоставленной информации, житель области якобы является агентом Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Пенсионер, как утверждает СБУ, действовал на стороне РФ «по идеологическим соображениям». В СБУ также добавили, что в результате обысков, проведенных на месте проживания подозреваемого, обнаружили средства связи, инструкции, оружие с патронами и взрывчатка.

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к новости о пойманном СБУ «шпионе», отметив, что украинская спецслужба может «воевать» только со стариками.

«СБУ — это сила! Ни одна старушка не скроется, ни один старик не улизнёт! Дрожите, пенсионеры!» — отреагировал Veniamin N.

«Со стариками они могут воевать. Из Крыма драпали», — добавил Дмитрий Б.

«Вот же ж! Нашли всё-таки того, кто страну «развалил…» — пишет Наталья В.

«Только и могут, что кошмарить пожилых людей, как ещё под подушкой буденновку не нашли», — написал Павел К.

«Квартиру дедушки поди штурмом брали при поддержке БТР?» — с сарказмом поинтересовался Станислав Г.

Винсент Ван Гог. Скорбящий старик (карандаш). 1890

«Пенсионеры люлей не дадут, как нацики, а бороться с кем-то надо», — отреагировал один из читателей.

«Воевать не умеют, поэтому борются со стариками и детьми», — добавил Иван Ж.

«Интересно, кого бы этот идиотский режим назначил бы внешним врагом, если бы не Россия?! На кого бы они свои косяки могли бы списать? Когда не умеют грамотно руководить, всегда найдут виновных, врагов и прочих», — написал Максим П.

«СБУ вносит посильную лепту в спасение пенсионного фонда Украины от краха…» — не без сарказма добавил Vladimir P.

«Так 70% страны можно в лагеря законопатить», — отреагировал Mlhail L.

«Он как раз верен своей стране», — написал Роберт З.

«Наследники УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и им подобные лучше всего воевали со стариками, бабами и детьми», — подытожил «Даниэль Патрик Де Канденис».

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