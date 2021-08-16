Военнослужащие Вооруженных сил США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Об этом 16 августа сообщает France-Presse. Также на Telegram-канале Kotsnews была опубликована видеозапись, на которой видно, как американские военные с помощью вертолетов расчищают полосу от людей, дабы могли взлетать военные самолеты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

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«Демократичную» эвакуацию представителей США из Афганистана обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с осуждением и в тоже время с сарказмом оценили отношение США к своим «союзникам» из числа афганцев.

«Американские военные открывают стрельбу и убивают мирных жителей? Это не агрессия. Это другое», — с сарказмом отметил Владимир Ц.

«Перестреляли гражданских, и всему миру будет плевать…» — добавил Влад П.

«Еще немножко демократических ценностей напоследок», — пишет Алексей К.

«Демократия напоследок…» — отреагировал Валерий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабульский аэропорт Peretz Partensky

«Великий американский народ стреляет по мирным, спасая собственные задницы? Та не может быть такого. Это ж самый сильный народ в мире», — не без сарказма написала Lily Melt.

«Грантоедам стоит задуматься…» — отметил Серёга В.

«Что-то на демократию это не очень похоже», — пишет Тамила С.

«А что здесь удивительного? У них в первую очередь главная своя задница…» — отреагировал Виктор Ш.

«Военные на территории чужой страны открывают огонь по гражданам этой страны и… Всё, что надо знать о демократии США», — добавила Галина С.

«Ну, а как ещё демократию принести в страны третьего мира? Только печеньками и пулями», — написал Иван Ш.

«Ценители свободы и демократии», — пишет Анастасия С.

«Через год-два снимут очередное кино про отважных бойцов за демократию и свободу», — отметил Сергей А.

Nara.getarchive.net Афганцы

«Вот такие вот «американские друзья», — отреагировал Леонид А.

«Украинским нацикам стоит внимательно изучить происходящее и заранее подготовиться, чтобы не повторять ошибок афганцев… Хотя чем изучать? Мозгов-то нету…» — написал Vladimir B.

«Гуманисты, сеятели добра и справедливости», — с сарказмом добавила Татьяна С.

«Интересно, а бандеровцев так же будут разгонять?» — поинтересовался Vitaliy R.

«Так всегда делают, когда с «победой» убегают домой», — подытожил Vitaly П.

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