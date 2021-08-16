Продолжая рассказ о работе студенческих отрядов, стоит отметить совершенно новое направление для студентов-стройотрядовцев — работу на строящихся атомных объектах. В ЗАТО Северск недалеко от Томска ведется строительство экспериментального реактора замкнутого топливного цикла, успех которого может существенно продвинуть развитие атомной энергетики и сделать ее еще более «чистой».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Студенты РСО здесь проходят свою трудовую практику, получая во многом уникальный опыт. Не каждому доводится побывать в закрытых городах и тем более на передовых атомных объектах.

«Это новая веха в атомной энергетике и вообще в атомно-энергетической отрасли. Если он будет успешен, то это вообще шаг вперед большой. Если брать в общем, у нас есть обычные реакторы, которые отрабатывают свое топливо, и это топливо складируется, и оно дальше никуда не идет. Здесь, если простыми словами сказать, это топливо будет перерабатываться через модуль фабрикации-рефабрикации и снова загружаться в реактор. То есть у нас получится замкнутый топливный цикл. Топливо будет отрабатываться, снова перерабатываться и снова отрабатываться условно в ноль, если простыми словами сказать», — заявил командир всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — Прорыв» Михаил Рыжов, добавив, что таким образом можно будет утилизировать уже накопившиеся отходы.

Комиссар всероссийской студенческой стройки «Мирный атом — Прорыв» Андрей Гилёв подтвердил особый статус этого объекта, рассказав о том, чем занимаются студенты на месте и в каком количестве.

ИА REGNUM Михаил Рыжов

«Наши бойцы студенческих отрядов прибыли из 12 регионов страны. 250 студентов от Архангельска до Хакасии. Занимаются они в основном сейчас строительством реактора нового типа «БРЕСТ-ОД-300». Новый реактор в рамках замкнутого топливного ядерного цикла. Такой технологии еще не существует. Это первый в мире, и аналогов ему еще нигде нет», — продолжил Гилев.

По его словам, студенты занимаются бетонными, арматурными и плотницкими работами на объекте, и уже сейчас готов первый уровень фундамента. Отличает эту стройку то, что это первый год, когда в Северск прибыли студенческие отряды. В связи со спецификой объекта и места, где проходит стройка, действует и более суровый отбор кандидатов среди студентов.

«Комиссия осматривает каждую заявку и формирует список тех отрядов, у которых больше достижений, которые лучше себя показывают. Формируется из этих ребят список на участие во всероссийской студенческой стройке», — добавил он.

Он также отметил, что, помимо участия в трудовых мероприятиях, студенты также живут на объекте активной творческой и спортивной жизнью, включая футбольные соревнования, который как раз проходили в Северске.

ИА REGNUM Максим Яковлев

«Все наши спортивные мероприятия проходят в рамках РСО «Спорт», который направлен на выявление лучших спортсменов в нашем движении. Также, помимо этого, сюда приехали специальные инструкторы, которые проходили обучение, приходили инструктажи и обучение по судейству, по ведению спортивных мероприятий, и эти люди уже в течение месяца занимаются организацией спортивных мероприятий, включая футбол, волейбол, теннис, баскетбол, ГТО, перетягивание каната, шахматы и другие виды спорта», — поделился он.

Строительство реактора БРЕСТ-ОД-300 осуществляется на площадке «Сибирского химического комбината» (СХК) при госкорпорации «Росатом» близ города Северска Томской области. Строительство его осуществляется в рамках отраслевого проекта «Прорыв», а работа реактора, как ожидается, начнется во второй половине 20-х годов. Своим отношением к работе студентов поделилось и руководство АО «СХК».

«Приезд такого количества, более 200 человек, это такой эмоциональный заряд на этой стройке. Приезжают студенческие отряды — это очень положительные эмоции и для предприятия, и для самих студентов. То, что ребята здесь осваивают строительные профессии, наши коллеги-технологи посвящают их в производство, читают им лекции вводные, работают с ними… Мы отметим ребят, которые хотят с комбинатом свою жизнь связать, и будем выстраивать им карьерные траектории дальше», — заявил генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов.

ИА REGNUM Сергей Котов

«Студенты у нас работают замечательно… В принципе, ребята слаженные. Вклад июля месяца — порядка 10−11% нашего общего выполнения. Они работают, естественно, посменно, у нас проводится утром линейка безопасности. Дальше — сплоченными группами переходят к выполнению работ. Ребята тянутся, стараются, набивают шишки, набираются опыта. Не каждому дано побывать на такой стройке. Молодцы, ребятки, мы довольны», — заявил замдиректора программы «Прорыв» представитель АО «Концерн Титан-2» Максим Яковлев.

«Титан-2» — это российский строительный холдинг, который занимается возведением объектов атомной и тепловой энергетики, а также нефтегазовой и химической промышленности. Работает он и над строительством реактора на территории АО «СХК».

Об особенностях работы студентов на объекте рассказал заместитель генерального директора АО «СХК» Александр Гусев.

«Конечно, хотелось бы, чтобы им более квалифицированную работу давали. Но жизнь такова, что учатся все, поэтому у нас по реактору средний разряд — 3,7. Поэтому студенты работают по третьему разряду. Вязка арматуры, подготовка к бетонированию, установка опалубки, вспомогательные работы и так далее. Поэтому они работают на уровне специалистов-рабочих, которые работают на стройке. Может быть, не та производительность, как должна быть. Но работают на самом деле. Пытаются не отставать от профессионалов, что приехали сюда со всей России. Поэтому я считаю, что студенты для нас — это удача», — отметил Гусев.

ИА REGNUM Александр Гусев

Студенты же, в свою очередь, рассматривают работу на столь важном объекте как возможность получить ценнейший опыт и строчку в резюме. Некоторые отмечают, что для них является честью работать над объектом будущего.

«Я по своей специальности будущий строитель-инженер. Это такой огромный пласт опыта, который можно получить. Тем более это такой объект уникальный, так что это очень хорошая строчка в портфолио, а самое главное, это такой огромный опыт, который пригодится и в будущем, и в дальнейшем карьерном росте», — заявил кандидат ССО «Корсак» Владислав Горностаев.

Итак, мы увидели, что студенты-стройотрядовцы из РСО работают не только на традиционных строительных объектах, но и на объектах во многом экзотических и в экзотических местах, что значительно расширяет возможности для выбора их дальнейшего жизненного пути. Может быть, кто-то заинтересуется атомной отраслью и найдет себе здесь призвание.

Интересно, что еще в 1933 году на месте будущего города Северска была создана молодежная трудовая коммуна «Чекист», которая затем передала свое название поселку, где жили первостроители города. В 1949 году было принято решение о строительстве комбината по производству обогащенного урана вблизи Томска. Сам же населенный пункт получил свой городской статус в 1954 году. За долгие годы он успел обзавестись Почтовым ящиком №5, Березками, Томском-7 и прочими именами.