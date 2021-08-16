Захват радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана стал возможным из-за нежелания правительственной армии сражаться за свою страну, написал в своем телеграм-канале бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», — отметил он.

По словам Саакашвили, США хотели помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии».

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Заявление Саакашвили обсудили в го телеграм-канале, а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие, вспоминая события 2008 года, отметили, что со стороны грузинов в 2008 году героизмом «не пахло».

«Вот ему точно лучше бы помолчать! Герой х****!» — отреагировал Юрий Х.

«Бежали робкие грузины…» — древние традиции грузинской армии запечатлены в жемчужине мировой культуры (в поэме Леромонтова «Демон» — М. Р.), Михо! А если серьезно, то солдаты стоят насмерть только тогда, когда им есть за что умирать. Американцы (в обоих случаях) — не причина для героизма», — добавила Галина Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

«Да там и до Грузии, если че, не очень-то далеко… а теперь вопрос: куда талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сподручнее будет «наступать»: на РФ или на поддереживаемую США «героическую» Грузию, учитывая тот факт, что «гегемоны» только что показали, как они могут поддерживать своих союзников, в Афганистане?» — задался вопросом Artem B.

«Миша свой галстук плохо прожевал, не переварился», — иронизирует Человек Миров.

«Скоро он заявит, что может и хочет в Афгане навести порядок», — отреагировал Ruslan K.

«37 дней в Афганистане против 5 дней в Грузии, да, героизм, конечно, был великий», написал Жаныбек З.

«Еще один мировой геостратег, маршаловед сверхтактико-галактических наук…» — смеется Андрей Н.

«Да, кстати, какое зеркальное сравнение. Уже можно включить в Олимпийские игры «бег президентов с препятствиями в ближайшие страны». Саакашвили будет лидер гонки», — не без иронии добавил Анатолий Ш.

«Это он типа раскритиковал и ответил: «А мы про*рали поменьше и бежали чуть медленнее». Какие же в последнее время в политике ущербные клоуны!» — пишет Алексей Необязательно Петроградский.

«Оно и видно, как ты «победил», что тебя ждут нары на родине!!!» — написала Svitlana F.

«О… врет и не краснеет», — добавил Евгении К.

«Помним, особенно доблестного главкома Михо, который только при звуке взрыва снаряда (или мины) так вприсядку пошел с полными штанами, что оператор даже камеру из рук выронил», — пишет Геннадий Г.

«Карлсон галстуков переел», — шутит Натали Б.

«Все, кто с амерами союзничает, обречены на предательство и поражение. Ничего личного, на том стоит Америка», — добавил Александр К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Язык

«Да, грузинская армия из страны не бежала. Только забились в Тбилиси по щелям и ждали, что будет дальше. А Россия просто ушла», — отметил Дмитрий П.

«Вы все ошибаетесь полагаться на Америку», — отреагировал миквархар.

«Странно, по-моему, в 2008-м грузинская армия героически драпала в Тбилиси, побросав американскую технику», — добавил Алексей.

«Афганистан — это урок для всех народов: американцы будут помогать только тогда и до тех пор, пока им это будет выгодно. У американцев нет союзников, у них есть вассалы и полезные идиоты», — отреагировал Zrado G.

«Американский холуй про*рал Грузию, а теперь «я умный, 10 лет назад говорил», — пишет Валерий К.

«Саакашвили все знает, сам же виноват в смерти грузинских солдат в 2008 году, которых послал сознательно на смерть, и сам сбежал из Грузии потому, что трус…» — подытожил Николай.

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