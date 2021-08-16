Если бы кто-нибудь еще недавно написал, что Литва может вступить в конфликт с Китайской Народной Республикой, то это вызвало бы большое изумление. Однако литовские власти продемонстрировали, что нет ничего невозможного для жаждущего. В Вильнюсе возможно все, именно поэтому Китай принял решение отозвать своего посла в Литве. Так что же произошло на самом деле?

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Литва дала согласие на открытие в Вильнюсе представительства Тайваня и придала ему своего рода дипломатический статус. Это, по мнению китайского министерства иностранных дел, подрывает суверенитет Китая. Англоязычная китайская статусная газета The Global Times сообщает, что китайское правительство выражает категорическое возражение против демарша Вильнюса. Китай принял решение вернуть в Пекин своего посла в Литве и потребовал от литовского правительства отозвать своего посла в Китае. Контролируемое Коммунистической партией Китая издание называет вещи своими именами и открыто именует действия литовских властей «провокацией со стороны США». Пекин обращается к России и Белоруссии с просьбой наказать Литву, чтобы «подать сигнал» другим американским союзникам, что они не могут просто так исполнять роль «цепных собак» Вашингтона, не считаясь с последствиями.

Вопрос Тайваня является ключевым для Китая, он для него — «красная линия», которую пересекать никому нельзя. До сих пор Литва придерживалась курса признания «одного и единого Китая», с момента установления дипломатических отношений в 1991 году. Однако литовцы в этом году объявили, что намерены открыть свое представительство в «мятежной китайской провинции», и передали Тайваню 20 тысяч доз вакцин против коронавируса. В развернувшейся на 180 градусов политике Литвы трудно найти ее собственные национальные интересы. Вильнюс ранее входил в инициативу «17 + 1» (страны Центральной и Восточной Европы плюс Китай). В 2018 году литовский экспорт в Китай составил 189 млн евро. В 2012 году, когда была создана инициатива, сумма составляла 66,6 млн евро соответственно. То есть экспорт в Китай из Литвы утроился. В то же время экспорт из Китая в Литву в 2018 году составил 855 млн евро против 531 млн в 2012 году.

Rintojiang Китай и Тайвань

Первые тревожные сигналы были заметны во время IX Саммита лидеров стран Центральной и Восточной Европы и Китая, который состоялся в режиме видеоконференции 9 февраля текущего года. «В ближайшие пять лет Пекин намерен импортировать продукции на сумму более 140 млрд евро из стран Центральной и Восточной Европы», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита «17+1». Помимо польского президента Анджея Дуды в саммите также принял участие президент Чехии Милош Земан. Однако часть лидеров государств проигнорировали саммит и откомандировали для участия в нем только министров иностранных лел. Литва, Болгария, Словакия, Эстония, Словения и, что особенно огорчает, Румыния. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, на встрече не было принято никаких «важных» для Литвы решений.

В настоящее время в связи с перспективой разрыва дипломатических отношений с КНР президент Науседа заявил 11 августа, что Литва как суверенное государство сама решает, с какими странами хочет развивать отношения, и выразил надежду, что «Китай пересмотрит и изменит свое решение» по понижению уровня дипломатических контактов. Мне очень жаль литовцев, потому что такая глупая политика их властей приведет к изоляции этого маленького государства. Литва в настоящее время является страной с населением менее 3 млн человек. Каждый, кто смотрит на карту, видит, что Литва не может не быть естественным партнером для 10-миллионной и лишенной доступа к морю Белоруссии в области импорта и экспорта товаров морским путем. От Минска до истоков Немана всего «два шага».

Lrp.lt Гитанас Науседа

Между тем Литва с Белоруссией воюет. Таким образом, Минск ищет другие варианты: Россия, Латвия, Украина и даже Польша. В непосредственной близости находится Россия с ее Калининградской областью, где проживает более миллиона человек. Если бы литовцы не спровоцировали огромный рост цен в своей стране (посредством введения евро), а также не испортили до такой степени отношения с Москвой, то они могли бы иметь в Калининградском регионе и в России целом хороший рынок сбыта товаров. Ну, а сейчас, когда русские едут за покупками в другую страну, они выбирают гораздо более дешевую Польшу. Помимо того, в то время, когда другие государства видят большой потенциал в Китае и выходят с региональными предложениями, Литва такие решения торпедирует. Это полное безумие. Оно принесет литовскому государству и обществу только большее обнищание и дальнейшее обезлюдение этой страны.