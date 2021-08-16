Информация о том, что украинского журналиста Александра Кужельного избили после акции националистов у офиса президента страны в центре Киева, стала поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 августа в социальной сети Facebook.

Mvs.gov.ua Киевская полиция

«Дикость это, конечно, но эти люди другого не знают. На Украине царит абсолютная безнаказанность», — считает Лариса И.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные нападения радикалов на Украине стали уже нормой. Это говорит о том, считают граждане, что киевские власти совершенно не против того, чтобы на улицах украинских городов творилась подобная вакханалия.

«Сразу видно, кто в Киеве хозяин. По 3000 евро и кружевные трусики этим господам, немедленно! Ибо это уже практически настоящая Европа! Ещё чуть-чуть и будут жить, как в Германии!» — издевается Сергей К.

Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина У президентского дворца

Некоторые комментаторы отмечают, что эти националисты находятся под прямым руководством офиса украинского президента и их действия согласованы с главой государства.

«Это президентская гвардия, специально тренируются и заодно демократию изображают. Киев постепенно превращается в типичный папуасский город», — указывает Акдаулет С.

Часть людей считает, что украинские правоохранители обязательно разберутся с этой ситуацией и все виновные будут обязательно наказаны.

«Избили, на теле имеются синяки, ссадины и царапины. Журналист обратился в полицию, заявление в полиции приняли. Разберутся и накажут, кто виновен в избиении», — поделился своим мнением Виктор Я.

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине скопилось уже слишком много схожих уголовных дел, которые всё никак не могут быть завершены. Годами украинские полицейские расследуют очевидные преступления и не прибегают к прямому наказанию откровенных преступников.

«Они останутся безнаказанными. Уголовное дело уже в мусорке лежит. Сколько уже было таких нападений? Десятки, если не сотни! Так что журналисту можно посоветовать утереть сопли и дальше лелеять киевский фашистский режим», — пишет Олег Е.

Mvs.gov.ua Киевская полиция

Отдельные комментаторы отмечают, что радикалы, постоянно собирающиеся у офиса президента, избивают кого угодно, но только не самого президента, что вызывает очевидные вопросы.

«Нашли чем удивить. Хорошо было бы, если бы эти националисты в сам офис президента ворвались и всё разгромили у Зеленского. Либо же вынесли его вперёд ногами. Вот тогда бы, может быть, он понял, что творится под стенами его «офиса». А так он только потакает украинским радикалам», — указывает Николай Ф.

Напомним, 14 августа украинское интернет-издание «Буквы» сообщило, что его журналиста Александра Кужельного избили после акции националистов у офиса президента страны в центре Киева.