Жители Омска в социальных сетях массово жалуются на химическую вонь в воздухе.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

«И снова нечем дышать в этот химозный понедельник», — сообщается 16 августа на странице паблика «Проект «Дыши! Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в ночь с 15 на 16 августа были объявлены «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия, которые длились до 11 утра»: «Волна жалоб омичей накатила в дежурной части «Дыши». В этот раз больше всех досталось Кировскому округу, жители задыхались от химической вони, газа и гари».

В комментариях омичи из разных районов и улиц города сообщают о вони в воздухе.

«Подтверждаю, ужасный запах — Кузьминки с 4-х ночи. Такой мощной атаки не было давно..» — пишет Александр К.

Ульяна М. подчёркивает, что омичи оставляют в комментариях к постам много жалоб: «Вчера, например, пожаловались на постоянную вонь в районе улицы Мельничной. Идентифицировать при этом затрудняются: то ли газ, то ли бензин. Что может быть её источником? Сказать могут надзорные органы. Вряд ли обычный человек способен определить, откуда в Кировском постоянная вонь газом и так далее, а также какие именно вредные вещества содержатся в воздухе. Варианты есть, промышленных предприятий хватает, в том числе и непосредственно на Мельничной, и в округе вообще».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Митинг «За качество жизни и чистый город, против отравления воздуха». 26.01.2020. Омск

"Верхнеднепровская, снова химия в воздухе», — пожаловалась Карина А.

«Не знаю, на что похож запах, но он очень неприятный, и от него очень плохо», — комментирует Даня Г.

Комментарий на странице паблика оставила группа областного минприроды в соцсети «ВКонтакте».

"На автоматизированных постах наблюдений 15.08.2021 превышений ПДКм.р. по измеряемым показателям не зафиксировано», — отметили в министерстве. Также в минприроды добавили, что «порог восприятия запаха» ряда химических веществ, попадающих в атмосферу, «ниже предельно допустимой концентрации вредных для здоровья людей компонентов».

"Поэтому, несмотря на ощутимый крайне неприятный запах, сам состав выбросов может находиться в пределах установленных предельно допустимых выбросов», — резюмировали в ведомстве.

Однако этим ответом остались довольны далеко не все омичи. Например, Евгения Я. Посоветовала минприроды «проверить своё оборудование».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

"Если люди говорят, не один человек, а сотни. Нужно в первую очередь проверить своё оборудование, добавить другое оборудование для проверки других составляющих хим. веществ. Из-за вашего «крайне неприятного и безопасного воздуха» мы вынужденно уехали в район, и, о чудо, у ребёнка всё в порядке, нет отёка носа и глаз, ребёнок спит ночами, живя в Омске, до утра не спал», — пишет Евгения Я.

«Невозможно было дышать ночью до тошноты… Левый берег, вонь проходила даже через закрытые окна… Травят, как тараканов…» — считает Лариса С.

Добавим, по данным минприроды, с 00:00 до 11:00 по местному времени 17 августа в Омске «возможно наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности».