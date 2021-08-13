В возведении объекта принимают участие и члены Российских студенческих отрядов — для них стройка получила название «Мирный атом — ПРОРЫВ». Сами студенты трудятся на предприятии «Концерн Титан-2», которое является генподрядчиком возведения объекта.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Пока на объекте идут работы по возведению фундамента. Здесь активно трудятся и бойцы студенческих отрядов. Заливка бетона для фундамента нового энергоблока началась лишь 8 июня 2021 года. К концу года предприятие намерено завершить работы над фундаментом.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Бойцы студенческих отрядов на строительстве объекта в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Арматура, используемая для строительства фундамента

В стройке принимают участие студенты профильных вузов — их будущая профессия связана с атомной энергетикой или промышленностью.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Рабочие на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Рабочие на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по возведению фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Работы по строительству фундамента на ядерном объекте в ЗАТО Северск

Также нам удалось запечатлеть проведение спартакиады среди студотрядовцев, принимающих участие в стройке. Само соревнование по мини-футболу проходило уже вечером, после рабочей смены.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Матч по мини-футболу среди бойцов студотряда в рамках спартакиады

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Матч по мини-футболу среди бойцов студотряда в рамках спартакиады

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Матч по мини-футболу среди бойцов студотряда в рамках спартакиады

Отмечается, что студенты из РСО принимают участие в десяти стройках, курируемых «Росатомом». Среди них и международные проекты — строительство Белорусской АЭС и работы на АЭС «Аккую» в Турции.